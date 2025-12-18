เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ผนึก ททท. และ เป๊ปซี่ จัดงาน “CineAsia 2025 RECEPTION NIGHT” ตอกย้ำศักยภาพไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์เอเชียแปซิฟิก

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดงานต้อนรับผู้ประกอบการระดับนานาชาติ“CineAsia 2025 RECEPTION NIGHT” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้กรอบการจัดงาน CineAsia 2025 เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะ “Filming Destination” และผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่เวทีโลก งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2568 ณ โรงภาพยนตร์ไอคอน ซีเนคอนิค และทรูไอคอน ฮอลล์ โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตร์และอุตสาหกรรมภาพยนตร์จากทั่วโลกกว่า 1,500 คน จาก 30 ประเทศเข้าร่วมงาน อาทิ จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ เป็นต้น สร้างโอกาสทางธุรกิจและการเชื่อมโยงเครือข่ายระดับนานาชาติส่งผลดีต่อผู้ประกอบการภาพยนตร์ในไทยได้สร้างโอกาสก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม
การกลับมาของ CineAsia ในประเทศไทยปีนี้สะท้อนบทบาทของไทยในฐานะ “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์แห่งเอเชียแปซิฟิก” โดยFilm Expo Group ผู้จัดงานระดับโลกได้ชื่นชมความพร้อมของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ในการนำเสนอมาตรฐานโรงภาพยนตร์ระดับพรีเมียม เทคโนโลยีทันสมัย และระบบการให้บริการที่สอดคล้องกับการเป็นเจ้าภาพงานประชุมอุตสาหกรรมระดับนานาชาติ
วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเป็นเจ้าภาพจัดงาน CineAsia ต่อเนื่องเป็นปีที่4 ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไม่เพียงช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ในระดับสากล แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ไทยให้ก้าวสู่เวทีโลก พร้อมยืนยันแนวคิด “Cinema Never Die” ว่าการชมภาพยนตร์ในโรงยังคงเป็นประสบการณ์ที่ไม่อาจทดแทนได้
ภายในงาน CineAsia 2025 มีการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด ด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งเครื่องฉาย จอภาพยนตร์ ระบบเสียง รวมถึงตัวอย่างภาพยนตร์ที่เตรียมเข้าฉายในปี 2026 ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการจากทั่วโลกในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจ
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังโดดเด่นในฐานะศูนย์กลางการเดินทางของภูมิภาคด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ครบครัน มาตรฐานการบริการระดับสากล มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามหลากหลาย ตลอดจน อาหารและโรงแรมที่พักคุณภาพสูง ส่งผลให้ผู้ร่วมงานจากต่างประเทศจำนวนมากเลือกใช้เวลาในการท่องเที่ยวและพักผ่อนในประเทศไทยภายหลังการประชุม สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์
สำหรับงาน “CineAsia 2025 RECEPTION NIGHT” ได้รับเกียรติจาก วิชา พูลวรลักษณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย วิศรุต พูลวรลักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ บุญชัย อัศวฤทธิพรหม์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นประธานในงาน โดยมี ปริญญ์ พงษ์เจริญ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, แอนดรูว์ ซันไชน์ ประธานกลุ่มฟิล์มเอ็กซ์โป, เอริกา ไซด์แมน รองประธานฟิล์มเอ็กซ์โป, ศดานันท์ บาเล็นซิเอก้า รวมถึงบุคคลในแวดวงอุตสาหกรรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทย ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ BNK48,Purpeech, YourMOOD, ฉลาม สยาม พิพัฒน์เจริญวงศ์, เจมส์ พงศภัค ราชาภรณ์, โมอา ณภัทร, ภูมิ ภูริพันธ์ ทรัพย์แสงสวัสดิ์, ฟอร์ด ฐิติพงศ์ เซ่งง่าย,ปอร์เช่ ธนธรณ์ เจริญรัตนพร, วัจน์สุมนต์ มนตรี, Mrs. Global Thailand 2025, สวรรณกมล รัตน วุฒิรัตน์ รองอันดับ 4 นางสาวไทยปี ๒๕๖๘, ปาณิสรา ดำรงทรงพร ณ ไอคอนสยาม ฮอลล์
การจัดงานครั้งนี้ตอกย้ำบทบาทของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ในฐานะแบรนด์ผู้นำอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ไม่เพียงขับเคลื่อนธุรกิจ แต่ยังเป็นพลังสำคัญในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ การท่องเที่ยว และแบรนด์ระดับโลก เพื่อร่วมกันสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทยบนเวทีนานาชาติ