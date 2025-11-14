xs
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ “สมเด็จพระพันปีหลวง” สถิตไว้ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) นำโดย วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย วิศรุต พูลวรลักษณ์ ตลอดจนคณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมประกอบพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน          บรรยากาศในพิธีดำเนินไปด้วยความสงบ คณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกล่าวคำแสดงความอาลัยถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ ยืนสงบนิ่ง 93 วินาที จากนั้นได้ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระองค์ท่านเป็นลำดับ 

โอกาสนี้ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์บริเวณด้านหน้าอาคาร เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่าน และร่วมจัดทำ “ริบบิ้นไว้อาลัย” เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนคนไทยในการแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระพันปีหลวง 

คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ จากการทรงทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญา ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพสกนิกรขอล้นเกล้าชาวไทย โดยเฉพาะพระราชปณิธานในการส่งเสริมอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านโครงการศิลปาชีพและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมาย ซึ่งเป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละและเป็นคุณูปการยิ่งต่อประเทศชาติ  

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จะขอร่วมสืบสานพระราชปณิธานและแนวพระราชดำริที่ทรงคุณค่าเหล่านี้ เพื่อให้คงอยู่และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนตราบนานเท่านาน  

พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักความพอเพียง 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นผู้นำที่วางรากฐานแนวคิด “ความยั่งยืน” มานานกว่าครึ่งศตวรรษ ทรงผสานเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จนเป็นต้นแบบของ “ความยั่งยืนแบบไทย” ที่โลกยกย่อง 
วิสัยทัศน์แห่งความยั่งยืนตั้งอยู่บนหลักการ “การพัฒนาใด ๆ จะยั่งยืนได้ต้องไม่ทำลายรากฐานชีวิตของคนและธรรมชาติ” โดยประชาชนต้อง “พึ่งพาตนเองได้” และดำรงชีวิตอย่างกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม   

แนวพระราชดำริเหล่านี้ถูกหลอมรวมอยู่ในรากฐานของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเน้นความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน เป็นจิตวิญญาณของคำว่า Sustainability อย่างแท้จริง ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ภายใต้แนวคิด “ให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ โดยไม่ต้องทำลายธรรมชาติ” ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นผลิตภัณฑ์ มีมูลค่า ปัจจุบันมีศูนย์ศิลปาชีพกว่า 141 แห่งทั่วประเทศ สร้างรายได้และหยุดวงจรการทำลายทรัพยากร 
         
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป น้อมนำแนวทาง "การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักความพอเพียง" โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนปรับใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำงานและชีวิตประจำวัน มุ่งเน้นความประหยัด มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนของสังคมไทย 

ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
          
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตของคนกับสุขภาพของธรรมชาติ ทรงมีพระราชกรณียกิจมุ่งสู่การฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น โครงการ “บ้านเล็กในป่าใหญ่” เพื่อสร้างสมดุลระหว่างคนกับป่า 
          
นอกจากนี้ ยังทรงเน้นโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและพืชพรรณ เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ โดยให้ปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นและพืชเศรษฐกิจร่วมกัน (Agroforestry) เพื่อสร้างรายได้และปกป้องสิ่งแวดล้อม ผลลัพธ์คือการช่วยลดการทำลายป่าและสร้างความเข้าใจในคุณค่าของทัพยากรธรรมชาติแก่ประชาชน 
          
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จึงน้อมนำพระราชดำริเกี่ยวกับการ “ปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในโรงภาพยนตร์และการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน        












