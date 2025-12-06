“มือปืน” จัดรอบปฐมทัศน์ ยิ่งใหญ่ เนรมิตงานวัดกลางรัชโยธิน พร้อมลั่นไกสาดกระสุน!!! ทุกโรงภาพยนตร์

M STUDIO และ Plan B จัดงานรอบปฐมทัศน์ ภาพยนตร์แอ็กชันระทึกขวัญ เรื่อง “มือปืน” ผลงานการกำกับโดย พุฒิพงษ์ นาคทอง เจ้าของผลงานสุดเข้มข้นจาก 4 Kings และ วัยหนุ่ม 2544 นำแสดงโดยเหล่านักแสดงตัวเดือด แหลม สมพล รุ่งพาณิชย์, เฟย ภัทร เอกแสงกุล, ฟ้า ษริกา สารทศิลป์ศุภา, เบน เบนจามิน โจเซฟ วาร์นี, อาร์ อรรถกร บุญเพ็ง, ตุ๋ย อรุณ ภาวิไล และ อาวอ จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร
กับเรื่องราวของ เพชร ที่อยากเดินออกจากเส้นทางการเป็นมือปืนรับจ้าง แต่มันกลับไม่ง่ายอย่างที่คิด แม้ความรักและมิตรภาพคือความหวังในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ แต่บุญคุณและความแค้นกลับคอยเหนี่ยวรั้งให้ยิ่งหลงทางในโลกอันมืดมน ทางเดียวที่เพชรจะหลุดพ้น คือต้องกัดฟันลั่นไกจนกว่ากระสุนนัดสุดท้ายจะชี้ชะตาของตัวเอง
งานนี้เนรมิต ลานกิจกรรม เมเจอร์ อเวนิว รัชโยธิน ให้กลายเป็นงานประจำปี ขนมหกรรมความบันเทิงมาให้แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนได้ร่วมสนุก เริ่มเปิดงานด้วยพิธีกร เต๋า สมชาย และ จ๋า ณัฐฐาวีรนุช ที่ กล่าวต้อนรับพร้อมพาชมบรรยากาศภายในงาน อาทิกิจกรรมซุ้มมือปืน พร้อมซุ้มอาหารมากมาย จากนั้นไปพบกับการแสดงรำวงจากคณะแก้วศรีเพชร จาก จ. เพชรบุรี ที่มาสร้างความบันเทิงกันในงาน ก่อนจะไปปรับอารมณ์เดือดกับตัวอย่างภาพยนตร์ “มือปืน” ต่อด้วยโชว์จากนักแสดงนำอย่าง “แหลม สมพล” ที่มาโชว์ในเพลงประกอบภาพยนตร์อย่างเพลง ”หนีคดี“ และเพลง ”สุนัขของนาย“ ที่เจ้าตัวจรดปากกาแต่งเองเพื่อภาพยนตร์เรื่อง ”มือปืน“ โดยเฉพาะ
ถึงเวลาเปิดตัวนักแสดง และผู้กำกับ ที่มาพูดคุยถึงการทำงานในครั้งนี้ เตรียมพาไปสัมผัสกับโลกของวงการมือปืน ที่เข้าแล้วออกยาก ภาพยนตร์แอ็กชันระทึกขวัญ แต่ยังเป็นการถ่ายทอดชีวิตของ “มนุษย์ในเงามืด” ปิดท้ายด้วยการเรียนเชิญผู้บริหาร สุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร M Studio, พาขวัญ วงศ์พลทวี ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน), วุธรวี จารุวัฒนะ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารธุรกิจ โรงภาพยนตร์ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน), วิชัย กุลธวัชชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) , โชติชนก ชิดชอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต จำกัด ผู้กำกับและนักแสดงถ่ายภาพร่วมกัน พร้อมไปชมภาพยนตร์มือปืนรอบปฐมทัศน์ก่อนใคร
