“เป๊ปซี่” ปรับลุครอบ 15 ปี ย้อนปรับใช้โลโก้เดิมปี1990

ผู้จัดการรายวัน 360 - เครื่องดื่มเป๊ปซี่ปรับลุคครั้งใหญ่ เปลี่ยนโลโก้ใหม่ทั่วโลกในรอบ 15 ปี ซึ่งในประเทศไทย บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยนายอนวัช สังขะทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และนางลัดดาวรรณ เลิศวศิน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดเครื่องดื่มเป๊ปซี่ นำเป๊ปซี่ตะโกนความซ่าในลุคใหม่ พร้อมคอนเซ็ปต์ใหม่ Thirsty For More “ซ่าหน่อยมั้ย”เปิดตัวโลโก้ใหม่ล่าสุด ว้าวกว่าเดิม ประเดิมความซ่าเกิร์ลกรุ๊ปสาว K-POP ไอดอลที่สร้างกระแสความปัง และกลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ตั้งแต่ยังไม่เดบิวต์ อย่าง Baby Monster (เบบี้มอนสเตอร์) ในฐานะพรีเซนเตอร์น้องใหม่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเครื่องดื่มเป๊ปซี่และเป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาล สะท้อนความซ่า ซน สดใส ไม่หยุดทำตามแพสชัน จากบทบาทเทรนนีสู่การเป็นตัวจริงบนเวทีที่พร้อมเดบิวต์ความซ่าครั้งใหม่ แค่เปิดเป๊ปซี่ ก็พร้อมซ่า! ชวนเหล่า Gen-Z ให้ออกไปซ่ากันหน่อยมั้ยแบบไม่หยุด พร้อมสนุกกับเรื่องราวใหม่ ๆ อีกมากมายนายอนวัช สังขะทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในปีนี้ เป๊ปซี่พร้อมพาทุกคนสู่ความซ่าครั้งใหม่ ปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้มีความยูนีคและเข้ากับยุคสมัยในสไตล์ที่แตกต่าง สร้างภาพจำสู่การเป็น Iconic Brand into the New Era ผ่านการปรับรูปแบบโลโก้เวอร์ชันใหม่ ซึ่งเป็นการนำโลโก้เดิมช่วงปี 1990 ที่เป็นภาพจำอันโดดเด่นของเรามาปรับโฉมให้มีความซ่า เท่ ทันสมัย สนุกสนาน และขี้เล่นมากยิ่งขึ้น เพื่อก้าวสู่ยุคใหม่ของเป๊ปซี่แบบทรงพลังและแข็งแกร่งโดยออกแบบเป็นลูกโลกทรงกลม (Iconic Globe) และเส้นโค้งลายคลื่นที่เราคุ้นเคยในสไตล์ Back to Basic มาพร้อมเฉดสีซิกเนเจอร์อย่างขาว แดง และน้ำเงิน Electric Blue อันเป็นเอกลักษณ์ โดยด้านในเป็นคำว่า PEPSI ที่เปลี่ยนแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด และมีสีสันที่แตกต่างจากเดิม รวมถึงเพิ่มลูกเล่นด้วยการใช้สีดำมาตัดเส้นขอบให้โลโก้โดดเด่นสะดุดตา สอดคล้องกับทิศทางของเราที่ต้องการให้ความสำคัญกับเป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาล อย่างจริงจัง พร้อมปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จากสีน้ำเงินโทนสว่าง ให้เป็นสีน้ำเงินในโทนที่เข้มขึ้น ซึ่งทยอยวางจำหน่ายแล้วในประเทศไทยตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาการปรับลุคใหม่ของเป๊ปซี่ครั้งนี้พิเศษกว่าเคย เพราะไม่ใช่แค่สร้างการรับรู้อย่างที่แบรนด์อื่นทำกัน แต่เป๊ปซี่ยังสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แฟน ๆ มาสัมผัส ปลุกความซ่ากันในงาน PEPSI INTO THE NEW ERA เปิดสู่โลกใหม่ของเป๊ปซี่ใน IMMERSIVE GLOBE ดิจิทัลอาร์ตรูปแบบใหม่สุดว้าวซ่ากับ 360 Visual & Sound ที่ Interact ปลดปล่อยความซ่าของคุณได้เต็มที่ ใครมางานนี้รับรองได้คอนเทนต์พร้อมเอเนอร์จี้สุดซ่าครั้งใหม่ของเป๊ปซี่ไปเต็ม ๆ เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปเปิดโลกใบใหม่ ซ่าหน่อยมั้ย? วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมเข้าชม IMMERSIVE GLOBE ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2567ห้ามพลาดติดตาม TVC เวอร์ชันเต็มของสาว ๆ Baby Monster (เบบี้มอนสเตอร์) ได้แล้ววันนี้