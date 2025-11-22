คืนฟอร์มดุ! “ยอดเหล็กเพชร” เรียก 2 นับชนะแต้มสวย “อานาร์” ในศึก ONE ลุมพินี 134

ศึก ONE ลุมพินี 134 สร้างความประทับใจเต็มอิ่ม ถ่ายทอดสดสู่สายตาแฟนกีฬาต่อสู้ใน 195 ประเทศทั่วโลก โดยจอมบู๊ทั้ง 24 คน พร้อมใจกันแสดงผลงานที่ดีที่สุดออกมาโชว์ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)
คู่เอกของรายการ “ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ” มวยพลังอึด วัย 30 ปี จากร้อยเอ็ด เปิดหน้าแลกเดือดกับ “อานาร์ มัมมาดอฟ” คู่ชกฝีมืออันตราย วัย 29 ปี จากอาเซอร์ไบจาน ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)
ยกแรก ทั้งคู่เปิดเกมดุดันเดินหน้าแลกหมัดใส่กันแบบไม่มีใครยอมใคร เข้าสู่ยกสอง “อานาร์” เดินบุกเข้าทำต่อเนื่อง แต่พลาดโดน “ยอดเหล็กเพชร” ที่จังหวะเฉียบคมกว่ากดจนโดนนับถึงสองครั้ง ยกตัดสิน “อานาร์” ไม่มีอะไรจะเสีย เดินแลกเต็มกำลัง ขณะที่ “ยอดเหล็กเพชร” คุมเกมเน้นรัดกุมและหาจังหวะสวนกลับเป็นระยะ ครบสามยก กรรมการชูมือให้ “ยอดเหล็กเพชร” ชนะคะแนนเอกฉันท์ คืนฟอร์มเก่งได้อย่างสวยงาม
ส่วนคู่เอกภาคอินเตอร์ “เอเลียส อับเดลาลี” นักสู้หมัดดุ วัย 22 ปี จากฝรั่งเศส ปะทะ “อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) วัย 30 ปี จากรัสเซีย ในกติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.)
ปรากฏว่าไฟต์นี้จบลงด้วยเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เมื่อ “อลาเวอร์ดี” เตะใส่ “เอเลียส” แต่ขณะถอยเพื่อตั้งรับเกิดเสียจังหวะพลาดขาพลิกจนได้รับบาดเจ็บรุนแรงแข่งต่อไม่ไหว ส่งผลให้ “เอเลียส” ชนะทีเคโอด้วยเวลาเพียง 27 วินาทีของยกแรก คว้าชัยเป็นไฟต์ที่ 2 ติดต่อกัน
ขณะที่ “อิสไลย์ เอริกา โบโมกาว” นักสู้สาววัย 25 ปี จากฟิลิปปินส์ เปิดศึกกับ “พลอยชมพู พียู.ผ้าใบ” ดาวรุ่งวัย 16 ปี ดีกรีแชมป์ประเทศไทยรุ่น 105 ป. จากสุราษฎร์ธานี โดย “อิสไลย์” เดินบุกดุดันใส่ไม่ยั้ง กดเรียกหนึ่งนับได้ตั้งแต่ยกแรก ก่อนเช็กบิลด้วยหมัดตัดลำตัว ชนะน็อกเอาต์ “พลอยชมพู” อย่างเด็ดขาดในช่วงต้นยก 2 ส่งให้เธอคว้าชัย 4 ไฟต์รวดบนเวทีนี้ พร้อมรับโบนัส 350,000 บาท กลับบ้านเป็นก้อนที่สอง
ตลอดการแข่งขันอันดุเดือดในค่ำคืนนี้ ปรากฏว่ามีนักสู้ 2 ราย ได้แก่ “ฮิวกะ” และ “อิสไลย์ เอริกา โบโมกาว” ทำผลงานปิดเกมสวยจน บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ตัดสินใจมอบเงินโบนัสพิเศษให้เป็นรางวัลตอบแทนคนละ 350,000 บาท ไม่รวมค่าตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาท)
สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ONE ลุมพินี 134
คู่เอก ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ ชนะคะแนนเอกฉันท์ อานาร์ มัมมาดอฟ (อาเซอร์ไบจาน) (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
คู่รอง เด็ดดวงเล็ก ทีเด็ด99 ชนะคะแนนเอกฉันท์ วุฒิไกร ว.จักรวุฒิ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
เลนนี บลาซี (อิตาลี) ชนะคะแนนเอกฉันท์ อิลยาส มูซาเอฟ (รัสเซีย) (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
เจค็อบ ทอมป์สัน ชนะคะแนนเอกฉันท์ ยอดเสกสรร รถสวยจ่าเจต (สหราชอาณาจักร) (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
เพชรน้ำตาล วีวินยิมส์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ออมสิน พ.พัชรวาท (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
มนัส ต.แย้มสวน ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ บัลลังก์เงิน อ.ยุทธชัย (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
เอเลียส อับเดลาลี (ฝรั่งเศส) ชนะทีเคโอ อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ (รัสเซีย) นาทีที่ 0:27 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
อิสไลย์ เอริกา โบโมกาว (ฟิลิปปินส์) ชนะน็อก พลอยชมพู พียู.ผ้าใบ นาทีที่ 0:47 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
ทาเกียร์ คาลิลอฟ (รัสเซีย-อาเซอร์ไบจาน) และ ชิมอน (ญี่ปุ่น) ไม่มีผลการแข่งขัน (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
ฮิวกะ (ญี่ปุ่น) ชนะน็อก หวัง ยู่หาน (จีน) นาทีที่ 1:20 ของยกแรก (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
รอรีย์ เทอร์เนอร์ (ออสเตรเลีย) ชนะทีเคโอ โนอาห์ กาเบรรอส (ฟิลิปปินส์) นาทีที่ 4:52 ของยก 3 (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
คิม ทราน (ออสเตรเลีย) ชนะน็อก อัลมากูล โจโรเบโกวา (คีร์กีซสถาน) นาทีที่ 2:31 ของยก 2 (MMA รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)