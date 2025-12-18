รังแคทั่วประเทศต้องหมดไป! Head & Shoulders ยังไม่หยุดภารกิจระดับชาติ! อัปเกรดสูตรใหม่ ขจัดรังแคสูงถึง 100%

หลังจากประกาศภารกิจระดับชาติ ให้ 100% คนไทยต้องไม่มีรังแค Head & Shoulders (เฮดแอนด์โชว์เดอร์) ผู้นำด้านแชมพูขจัดรังแคที่ครองใจคนไทยมายาวนาน เดินหน้าสานต่อพันธกิจเพื่อช่วยให้คนไทยไร้รังแคอย่างต่อเนื่อง เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ แชมพู Head & Shoulders Cool Menthol สูตรอัปเกรดใหม่! ขจัดรังแคสูงถึง 100% คลอบคลุมทั่วหนังศีรษะ พร้อมปกป้องไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ^ ชูจุดแข็งในการเป็นผู้นำด้านแชมพูขจัดรังแค พร้อมเดินหน้าพลิกโฉมแพ็กเกจจิ้งใหม่ของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่
ตอกย้ำความยิ่งใหญ่จัดเต็ม 2 กิจกรรมส่งท้ายปี นำทีมโดยพรีเซนเตอร์สาวสุดคิวท์ของเฮดแอนด์โชว์เดอร์ “อิ้งค์ วรันธร เปานิล” ที่ได้จัดอีเว้นท์ “Head & Shoulders Exclusive Event x INK WARUNTORN” พร้อม Lucky Fans ที่ได้มาร่วมสัมผัสความฟินภายในงาน และลุ้นรับของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟพร้อมลายเซ็นต์จากมือ #InkWaruntorn แบบใกล้ชิดด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นตลอดทั้งงาน
นอกจากนี้ ยังได้จัดใหญ่ปล่อยภาพโฆษณา Visual3D ยกทัพบุกไปลอยเหนือเฮดคนไทย ทั่วทั้ง 4 ภาค พร้อมขบวนพาเหรดบอลลูนลอยฟ้าไฮไลท์ข้อความ “ขจัดรังแคสูงถึง 100%” เพื่อสร้างภาพจำของผลิตภัณฑ์ใหม่แชมพู Head & Shoulders Cool Menthol สูตรอัปเกรดใหม่ ครอบคลุมทั่วหนังศีรษะ ปกป้องไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ นำทัพโดยพระเอกหนุ่มสุดหล่อ “มาริโอ้ เมาเรอร์” พรีเซนเตอร์ของ Head & Shoulders บนทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง ประกาศความยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีมอบความมั่นใจให้คุณและหนังศีรษะของคุณอีกครั้ง
สามารถติดตามแคมเปญสุดยิ่งใหญ่นี้ได้ที่ผ่านช่องทาง TikTok, Facebook และ YouTube ของ Head & Shoulders ประเทศไทย
\^ผลทดสอบทางคลินิกโดย Beijing Health Technical Research ประเทศจีน ต.ค.- ธ.ค. 2559 ในอาสาสมัคร 544 คน, รังแคที่มองเห็นได้เมื่อใช้ต่อเนื่อง, การคงอยู่ของสารขจัดรังแค
#ขจัดรังแคสูงถึง100เปอร์เซ็นต์ #HeadandShouldersTH
#ปกป้องยกหัวไม่มีรังแคยกชาติ