ผมสวยมั่นใจ ไม่ขาดหลุดร่วงด้วย PROMISE Daily Remedy Series

“พรอมิส” (PROMISE) ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแชมพูและครีมนวดผม ในซีรีส์ “Promise Daily Remedy Series” ภายใต้การบริหารของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี (BJC) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำ เปิดตัวพรีเซนเตอร์ ชาร์เลท วาศิตา แฮเมเนา นักแสดงสาวดาวรุ่งลูกครึ่งไทย–เยอรมัน ผู้มากความสามารถ มาถ่ายทอดบุคคลิกความงามของเส้นผม ด้วยการดูแลเส้นผม แบบสวยมั่นใจ ไม่ขาดหลุดร่วง
Promise Daily Remedy Series โดดเด่นด้วยดีไซน์ใหม่สื่อถึงความพรีเมียม พร้อมเทคโนโลยีการบำรุงล้ำลึกด้วยนวัตกรรม OMEGA MAX รวมสารสกัดน้ำมันธรรมชาติเข้มข้น 5 ชนิด (อาร์แกน โอลีฟ อัลมอนด์ ซัน ฟลาวเวอร์ และคอร์น) ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นให้เส้นผม ผสาน Nano Keratin Technology จากสหรัฐอเมริกา ที่ช่วยบำรุงลึกถึงแกนผม (cortex) และผ่านการทดสอบการระคายเคืองโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
ผลิตภัณฑ์มีให้เลือก 3 สูตร ได้แก่
Absolute Firm – ลดการขาดหลุดร่วง เส้นผมแข็งแรงขึ้น 93%
Repair & Restore – ฟื้นฟูผมเสียและแตกปลาย ผมแข็งแรงขึ้น 83% ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้
Scalp Care & Anti-Dandruff – ลดรังแค ควบคุมความมัน และปรับสมดุลหนังศีรษะ ลดการเกิดรังแค 98%
PROMISE Daily Remedy Series ขนาด 400 มิลลิลิตร ราคา 165 บาท วางจำหน่ายแล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ และออนไลน์ผ่าน Berli Mart
