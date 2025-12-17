สวนสัตว์เชียงใหม่จัดใหญ่ขบวนพาเหรดมาสคอตสัตว์ป่าและโชว์สุดน่ารักส่งความสุขรับ นทท.ตลอดเทศกาลปีใหม่

เชียงใหม่ -สวนสัตว์เชียงใหม่เตรียมจัดใหญ่ "ขบวนมาสคอตพาเหรดส่งมอบความสุขข้ามปี" กิจกรรมพิเศษโชว์ความน่ารักทั้งมาสคอตสัตว์ป่ากว่า30ตัวและการแสดง พร้อมรับนักท่องเที่ยวตลอดช่วงวันหยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
วันนี้(17ธ.ค.68) ที่บริเวณสวนยังก์การ์เด้น สวนสัตว์เชียงใหม่ นางสาวอุฬาริกา กองพรหม ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยพนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกันเปิดกิจกรรมพิเศษที่จะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยขบวนพาดเหรดมาสคอตสัตว์ป่าและการแสดงสุดน่ารัก พร้อมการแจกของขวัญท่ามกลางสวนดอกไม้หลากสีสันที่จัดตกแต่งอย่างสวยงาม เพื่อส่งมอบความสุขข้ามปีและต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ทั้งนี้ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขสุดพิเศษในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ได้เตรียมจัดกิจกรรมสุดอลังการ "ขบวนมาสคอตพาเหรดส่งมอบความสุขข้ามปี" พร้อมชุดการแสดงที่น่ารักและสร้างสีสันจากมาสคอตตัวแทนสัตว์ประจำสวนสัตว์กว่า 30 ตัว ซึ่งกิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.68 ถึง 11 ม.ค.69
โดยขบวนพาเหรดนั้น จะมีการจัดทุกวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น เพื่อมอบความสุขและความประทับใจให้กับผู้มาเยี่ยมชมอย่างเต็มที่ ซึ่งขบวนพาเหรดชุดพิเศษนี้จะออกมามอบความสุขและสีสันในเวลา 11.00 น. ของทุกวันจัดกิจกรรม พร้อมทั้งมีการแจกของขวัญและของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมตลอดช่วงเทศกาล เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขและความขอบคุณแทนคำขวัญปีใหม่
ขณะเดียวกันนางสาวอุฬาริกา กล่าวเพิ่มเติมว่า สวนสัตว์เชียงใหม่ตั้งใจให้กิจกรรมขบวนมาสคอตพาเหรดนี้เป็นของขวัญส่งท้ายปีให้กับผู้มาเยี่ยมชมทุกคน นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับการแสดงที่สนุกสนาน และสามารถถ่ายภาพความประทับใจกับเหล่ามาสคอตได้อย่างใกล้ชิด เป็นการสร้างความทรงจำที่ดีและเติมเต็มบรรยากาศแห่งความสุขในวันหยุดพักผ่อนของครอบครัวอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถเที่ยวชมและเพลิดเพลินกับจุดท่องเที่ยวไฮไลท์อื่น ๆ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ตลอดทั้งวัน เช่น เชียงใหม่ ซู อควาเรียม หรือ "ทะเลบนดอย" ที่มีสัตว์น้ำกว่า 2,000 ชีวิต, สัมผัสอากาศหนาวเย็นใน Snow Buddy Winter Land ที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส, และการผจญภัยใน Dino Island โลกจำลองไดโนเสาร์สุดเสมือนจริง รวมถึงสามารถสักการะ “พระนวพุทธมหาบารมี” และ “พระศรีสักกายมุนีสัตบุรีลวบูชา” ที่วัดกู่ดินขาว เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเริ่มต้นปีใหม่
สำหรับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือน สวนสัตว์เชียงใหม่ได้เตรียมบริการรถรางและรถกอล์ฟไว้ให้บริการอย่างทั่วถึง รวมถึงโซน Food Truck ที่พร้อมให้บริการอาหารและเครื่องดื่มอร่อย ๆ ตลอดทั้งวัน จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสความสุขข้ามปีที่สวนสัตว์เชียงใหม่ แล้วมาสร้างความทรงจำที่น่าประทับใจด้วยรอยยิ้มไม่รู้ลืม ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Page: สวนสัตว์เชียงใหม่ หรือโทรศัพท์ 053-221-179