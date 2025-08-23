ปัญหารังแคต้องจบ! ครั้งแรกของไทย Head & Shoulders ประกาศภารกิจระดับชาติ “พา 100% คนไทยไม่มีรังแค” มาริโอ้นำทัพ ปลุกพลังขจัดรังแคครั้งยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ!

Head & Shoulders (เฮดแอนด์โชว์เดอร์) ผู้นำด้านแชมพูขจัดรังแคที่ครองใจคนไทยมายาวนาน ปลุกกระแสการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ด้วยการยกระดับ “ปัญหารังแค” สู่วิกฤตระดับชาติ แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน พร้อมประกาศภารกิจ “100% คนไทยต้องไม่มีรังแค” อย่างเป็นทางการ นี่ไม่ใช่แค่แคมเปญโฆษณา แต่คือการปลุกพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงทั่วประเทศ เริ่มต้นจากการปักหมุดยึดจอยักษ์ใจกลางกรุง The Em District เผยแพร่โปสเตอร์และวิดีโอแคมเปญทั่วเมือง บนสื่อโฆษณาดิจิทัลบิลบอร์ดทั้งหน้าจอขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ภายใต้คำประกาศจุดยืน “100% คนไทยต้องไม่มีรังแค” ประโยคเดียวที่ชัดเจน และเป็นพันธกิจที่ Head & Shoulders ทำจริง นำทัพโดย “มาริโอ้ เมาเรอร์” แบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Head & Shoulders ในการสื่อสารประกาศภารกิจการเปลี่ยนแปลงวิกฤตระดับชาติครั้งนี้ ผ่านคลิปไวรัลบนช่อง Tiktok อินฟลูเอ็นเซอร์ดัง ชูจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ Head & Shoulders สูตร Cool Menthol ที่ขจัดรังแคสูงถึง 100% พร้อมปกป้องไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำอีก
สำหรับ marketing campaign ในครั้งนี้คือการประกาศเจตนารมณ์ของ Head & Shoulders ที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง กับการลุกขึ้นสู้กับปัญหารังแคเรื้อรังของคนไทยกว่า 55 ล้านคนให้หมดไป ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนว่า “100% คนไทยต้องไม่มีรังแค” เพราะ Head & Shoulders ไม่ใช่แค่แชมพูขจัดรังแค แต่คือสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงสุขภาพหนังศีรษะของคนไทย สยบทุกปัญหารังแค พร้อมมอบความมั่นใจให้คุณและหนังศีรษะของคุณอีกครั้ง นอกจากนี้เพื่อขยายพลังให้สะเทือนทั้งเมือง Head & Shoulders ยังได้ผนึกกำลังร่วมกับ GrabAds จัดกองทัพ Bike Troop ไร้รังแควิ่งทั่วเมือง ใจกลางแลนด์มาร์คย่านถนนสีลม พร้อมกิจกรรมเซอร์ไพร์สตลอดทั้งวัน สร้างภาพจำให้ทุกวันต่อจากนี้เป็น ‘วันไม่มีรังแคแห่งชาติ’ ที่คนไทยจะไม่มีวันลืม
