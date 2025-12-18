“แม่ชม” ควง “น้องแอบิเกล”ฉลอง 20 ปี “EVEANDBOY” พร้อมขนทัพคนดังเปิดแฟล็กชิฟสโตร์ใจกลางสยามสแควร์

สยามแตกไปเลย! เมื่อ “ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต” ควงลูกสาวตัวน้อย “น้องแอบิเกล” มาร่วมฉลองครบรอบ 20 ปี “EVEANDBOY” บิวตี้สโตร์อันดับ 1 ของไทย ในงาน “EVEANDBOY 20th Anniversary : The Future of Beauty Legacy” พร้อมเปิดตัว EVEANDBOY Centerpoint Siam Square แฟล็กชิฟสโตร์โฉมใหม่
ภายใต้คอนเซปต์ “The Futuristic space” ที่ยกระดับสโตร์สู่ ‘The Future of Beauty Legacy’ อย่างสมศักดิ์ศรีตำนานบิวตี้รีเทลไทย หนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือการคอลแลปสุดพิเศษ EVEANDBOY x Mackcha กับศิลปินดัง “Mackcha ชรารัตน์ สาระอาภรณ์” ผู้สร้างคาแรกเตอร์สุดฮิต “Chalotte” ที่ถูกนำมาปรับลุคใหม่สไตล์ Futuristic มาพร้อมกับคอลเลกชันของพรีเมียมสุด Exclusive ทั้ง Shopping Bag, Hand Mirror และ Makeup Bag เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข และ Giant Chalotte Balloon กลายเป็นแลนด์มาร์กให้แฟนๆ แชะภาพกันแน่นร้าน
หิรัญ ตันมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีฟแอนด์บอย จำกัด เผยว่า การฉลองครั้งนี้คือหมุดหมายสำคัญของการเดินทางตลอด 20 ปี จากร้านเล็กๆ สู่ผู้นำบิวตี้รีเทลที่มีสินค้ากว่า 100,000 รายการ จากแบรนด์ดังทั่วโลก พร้อมเดินหน้าพัฒนาออฟไลน์เอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ตอบโจทย์คนรักความงามทุกเพศทุกวัย และไฮไลท์ที่น่าจับตามองคือการเปิดตัวโฉมใหม่ของแฟล็กชิฟสโตร์ใหม่บนพื้นที่กว่า 850 ตร.ม. ถูกออกแบบในสไตล์ Futuristic Beauty Space โดยแบ่ง 3 ชั้น ตอบโจทย์สายบิวตี้ครบวงจร ชั้น 1: Trendy Makeup Station อาณาจักรเมคอัพที่รวมเทรนด์ K-Beauty, T-Beauty และ ไอเท็มกระแสแรงจากทั่วโลกไว้ในที่เดียว ชั้น 2: Skin & Hair Care Sanctuary โซนผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเส้นผม
ที่ครบครัน และ ชั้น 3: Fragrance & Global Brands สวรรค์ของคนรักน้ำหอมและแบรนด์ดังระดับโลก
ภายในงานแม่ชมและน้องแอบิเกลที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ความงามในฐานะลูกค้าตัวจริง และเสิร์ฟโมเมนต์น่ารักให้แฟนๆ ให้ค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์ครั้งนี้อบอวลไปด้วยรอยยิ้มและพลังบิวตี้แบบจัดเต็ม พร้อมแฟชั่นโชว์จากแบรนด์บิวตี้ชั้นนำกว่า 20 แบรนด์ ถ่ายทอดโดยเหล่าคนดัง นำโดย โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ บุญประชม, จันจิ จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย, มีน นิชคุณ ขจรบริรักษ์, ปันปัน สุทัตตา อุดมศิลป์, ชิปปี้ ศิรินทร์ ปรีดียานนท์, นัตตี้-นันทนัท ฐกัดกุล, ลิลลี่-ภัณฑิลา วิน ปานสิริธนาโชติ, ไผ่หลิว กมลวลัย ประจักษ์รัตนกุล, ติวเตอร์ กรภัทร์ ลำน้อย,
ยิม ปริญญากรณ์ ขันสวะ, หว่าหวา ไพลิน รัตนแสงเสถียร, เอแคลร์ จือปาก และทัพนักแสดงอีกมากมาย ที่มาร่วมจัดเต็มความสวยหล่อแบบ Non-stop กรี๊ดให้สุดเสียงกับมินิคอนเสิร์ตจาก 3 ศิลปินสุดฮอต ต้าห์อู๋ พิทยา แซ่ฉั่ว, พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร และบอยกรุ๊ป วง PERSES ที่จะมาสร้างความสนุกทำเอาแฟน ๆ กรี๊ดสนั่นลั่นสยาม!
ร่วมสัมผัสความงามแห่งโลกอนาคต และถ่ายรูปกับ “Chalotte” ขนาดยักษ์ได้แล้ววันนี้ที่ EVEANDBOY Centerpoint Siam Square (Flagship Store) ชั้น 3 พร้อมโปรแรงลดสูงสุด 80% และของสมนาคุณเพียบ หรือช้อปออนไลน์ที่ Application พร้อมติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ทาง Facebook, Instagram, TikTok และ X: Eveandboy