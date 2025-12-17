‘EVEANDBOY’ ฉลอง 20 ปี จากภูธร สู่ผู้นำบิวตี้รีเทลไทย ชูแฟล็กชิฟโฉมใหม่กลางกรุง

‘EVEANDBOY’ บิวตี้สโตร์อันดับ 1 ของเมืองไทย เฉลิมฉลองครบรอบสองทศวรรษ จัดงาน ‘EVEANDBOY 20th Anniversary : The Future of Beauty Legacy’ พร้อมเผยโฉม EVEANDBOY Centerpoint Siam Square แฟล็กชิฟ
สโตร์ใจกลางสยามสแควร์ที่ได้รับการเนรมิตพื้นที่ร่วมกับ ชรารัตน์ สาระอาภรณ์ หรือ ‘Mackcha’ ศิลปินไทยผู้สร้างสรรค์คาแรกเตอร์ ‘Chalotte’ ให้โลดแล่นบนพื้นที่สโตร์แห่งใหม่ พร้อมด้วยผลงานศิลปะ EVEANDBOY x Chalotte Sculpture บนพื้นที่กว่า 850 ตารางเมตร
ย้อนกลับไปในปี 2548 ในวันที่ ‘บิวตี้สโตร์’ ยังเป็นคอนเซปต์ใหม่ไร้ผู้เล่นเบอร์ใหญ่ในตลาด ทว่า ‘บอย-หิรัญ ตันมิตร’ ทายาทเจ้าของร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตในจังหวัดมหาสารคาม ตัดสินใจชูไอเดียขายเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยความงามหลากหลายแบรนด์รวมไว้ในพื้นที่เดียวกัน เพราะมองเห็นถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งในขณะนั้นยังเป็นไอเดียที่ไม่มีใครทำด้วย
ไม่นานหลังจากนั้นร้านบิวตี้สโตร์ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคในพื้นที่ใกล้เคียง ขยายไปยังจังหวัดขอนแก่นก็ได้รับการตอบรับที่ดีมาก กระทั่งมาเจอจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อมีโอกาสเข้ามาปักหมุดในกลางกรุงเทพฯ ‘EVEANDBOY’ จึงถือกำเนิดขึ้น สร้างปรากฏการณ์-เปิดตลาดบิวตี้รีเทลสโตร์จนปัจจุบัน ‘EVEANDBOY’ ขยายไปแล้ว 70 สาขาทั่วประเทศ
นายหิรัญ ตันมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีฟแอนด์บอย จำกัด กล่าวว่า ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา EVEANDBOY พัฒนาเพื่อให้การช้อปปิ้งเครื่องสำอางและการดูแลตัวเองของคนไทยง่าย สนุก และสะดวกสบายมากขึ้น เมื่อลูกค้าเดินเข้าร้านจะได้พบกับเครื่องสำอางที่หลากหลาย ตั้งแต่กลุ่มสินค้า Global Brand ไปจนถึง Local Brand
ได้อัปเดตเครื่องสำอางในกระแสและไอเทมล่าสุดก่อนใครที่ EVEANDBOY เป็นที่แรก ปัจจุบันที่ร้านมีสินค้าจากยุโรป อเมริกา เกาหลี ญี่ปุ่น จีน ไทย และประเทศอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งสิ้นกว่า 100,000 รายการ
สำหรับความพิเศษของแฟล็กชิฟสโตร์แห่งนี้ นายหิรัญ ระบุว่า EVEANDBOY Centerpoint Siam Square (Flagship Store) บนพื้นที่กว่า 850 ตารางเมตร มีการปรับคอนเซปต์ดีไซน์ให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น แยกหมวดหมู่สินค้าอย่างชัดเจน อาทิ ชั้น 1: Trendy Makeup Station อาณาจักรเมคอัพที่รวมเทรนด์ K-Beauty, T-Beauty และไอเท็ม
กระแสแรงจากทั่วโลกไว้ในที่เดียว, ชั้น 2: Skin & Hair Care Sanctuary โซนผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเส้นผมที่ครบครัน และ ชั้น 3: Fragrance & Global Brands สวรรค์ของคนรักน้ำหอมและแบรนด์ดังระดับโลก อีกทั้งยังมีการออกแบบสโตร์โฉมใหม่ ด้วยคาแรกเตอร์ ‘Chalotte’ จากศิลปินนักออกแบบชื่อดังอย่าง ‘Mackcha’ ด้วย
คาแรกเตอร์ ‘Chalotte’ ได้รับแรงบันดาลใจจากนักบัลเล่ต์ เนื่องจากบัลเล่ต์เป็นศิลปะที่มีความคลาสสิก เป็นศาสตร์ที่แสดงออกถึงความสวยความงาม ความหลงใหล และความพยายาม อีกทั้งตัวของ Chalotte ยังเป็นเด็กผู้หญิงที่มีจินตนาการและความฝัน การออกแบบครั้งนี้จึงเป็นการผสมผสานกันระหว่าง Chalotte และนักบัลเล่ต์ที่แสดงถึงประสบการณ์และความพยายาม เช่นเดียวกับ EVEANDBOY ที่สร้างแรงบันดาลใจและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนสวยขึ้นในแบบของตัวเอง ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา จากร้านบิวตี้สโตร์เล็กๆ สู่บิวตี้รีเทลอันดับ 1
“เรายังเชื่อว่า เสน่ห์ของการช้อปปิ้งออฟไลน์ไม่เคยหายไปไหน การที่เราได้นำเสนอประสบการณ์สุดพิเศษต่อลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการบริการ การสร้างบรรยากาศโดยรอบ รวมไปถึงการได้ทดลองสินค้าใหม่ก่อนใคร หรือแม้กระทั่งมุมมองการมองเห็นสินค้าที่หลากหลายให้เลือกแบบละลานตาภายใต้บรรยากาศชวนซื้อ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเสน่ห์ของการช้อปปิ้งออฟไลน์ในทุกๆ สาขาไม่ใช่เฉพาะแค่สาขานี้”
ด้านเทรนด์ความสวยความงามในปีหน้า นายหิรัญ มองว่า เทคโนโลยีและความงามแบบยั่งยืนจะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคมองหาและให้ความสำคัญ การดูแลตัวเองแบบองค์รวมตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ดูแลทั้งภายในและภายนอก รวมไปถึง ‘Authenticity’ หรือการแสดงออกถึงความเป็นตัวเองและความงามอย่างแท้จริงด้วย
ส่วนบิวตี้ไอเทมที่น่าจับตามองในปีหน้า คาดว่า ไอเทมที่มีคุณสมบัติแบบไฮบริด (Hybird) อาทิ รองพื้นที่มีส่วนผสมของสกินแคร์ ลิปบำรุงริมฝีปาก หรือบลัชออนที่มีส่วนผสมของสารกันแดด ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้สวยและบำรุงในไปตัวพร้อมๆ กัน เป็นไอเทมที่ผู้บริโภคมองหา และทุกผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมามีวางจำหน่ายและหาซื้อได้ที่ร้าน EVEANDBOY ทุกสาขา