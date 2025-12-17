xs
xsm
sm
md
lg

‘EVEANDBOY’ ฉลอง 20 ปี จากภูธร สู่ผู้นำบิวตี้รีเทลไทย ชูแฟล็กชิฟโฉมใหม่กลางกรุง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



‘EVEANDBOY’ บิวตี้สโตร์อันดับ 1 ของเมืองไทย เฉลิมฉลองครบรอบสองทศวรรษ จัดงาน ‘EVEANDBOY 20th Anniversary : The Future of Beauty Legacy’ พร้อมเผยโฉม EVEANDBOY Centerpoint Siam Square แฟล็กชิฟ
สโตร์ใจกลางสยามสแควร์ที่ได้รับการเนรมิตพื้นที่ร่วมกับ ชรารัตน์ สาระอาภรณ์ หรือ ‘Mackcha’ ศิลปินไทยผู้สร้างสรรค์คาแรกเตอร์ ‘Chalotte’ ให้โลดแล่นบนพื้นที่สโตร์แห่งใหม่ พร้อมด้วยผลงานศิลปะ EVEANDBOY x Chalotte Sculpture บนพื้นที่กว่า 850 ตารางเมตร

ย้อนกลับไปในปี 2548 ในวันที่ ‘บิวตี้สโตร์’ ยังเป็นคอนเซปต์ใหม่ไร้ผู้เล่นเบอร์ใหญ่ในตลาด ทว่า ‘บอย-หิรัญ ตันมิตร’ ทายาทเจ้าของร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตในจังหวัดมหาสารคาม ตัดสินใจชูไอเดียขายเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยความงามหลากหลายแบรนด์รวมไว้ในพื้นที่เดียวกัน เพราะมองเห็นถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งในขณะนั้นยังเป็นไอเดียที่ไม่มีใครทำด้วย


ไม่นานหลังจากนั้นร้านบิวตี้สโตร์ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคในพื้นที่ใกล้เคียง ขยายไปยังจังหวัดขอนแก่นก็ได้รับการตอบรับที่ดีมาก กระทั่งมาเจอจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อมีโอกาสเข้ามาปักหมุดในกลางกรุงเทพฯ ‘EVEANDBOY’ จึงถือกำเนิดขึ้น สร้างปรากฏการณ์-เปิดตลาดบิวตี้รีเทลสโตร์จนปัจจุบัน ‘EVEANDBOY’ ขยายไปแล้ว 70 สาขาทั่วประเทศ

นายหิรัญ ตันมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีฟแอนด์บอย จำกัด กล่าวว่า ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา EVEANDBOY พัฒนาเพื่อให้การช้อปปิ้งเครื่องสำอางและการดูแลตัวเองของคนไทยง่าย สนุก และสะดวกสบายมากขึ้น เมื่อลูกค้าเดินเข้าร้านจะได้พบกับเครื่องสำอางที่หลากหลาย ตั้งแต่กลุ่มสินค้า Global Brand ไปจนถึง Local Brand

ได้อัปเดตเครื่องสำอางในกระแสและไอเทมล่าสุดก่อนใครที่ EVEANDBOY เป็นที่แรก ปัจจุบันที่ร้านมีสินค้าจากยุโรป อเมริกา เกาหลี ญี่ปุ่น จีน ไทย และประเทศอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งสิ้นกว่า 100,000 รายการ


สำหรับความพิเศษของแฟล็กชิฟสโตร์แห่งนี้ นายหิรัญ ระบุว่า EVEANDBOY Centerpoint Siam Square (Flagship Store) บนพื้นที่กว่า 850 ตารางเมตร มีการปรับคอนเซปต์ดีไซน์ให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น แยกหมวดหมู่สินค้าอย่างชัดเจน อาทิ ชั้น 1: Trendy Makeup Station อาณาจักรเมคอัพที่รวมเทรนด์ K-Beauty, T-Beauty และไอเท็ม

กระแสแรงจากทั่วโลกไว้ในที่เดียว, ชั้น 2: Skin & Hair Care Sanctuary โซนผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเส้นผมที่ครบครัน และ ชั้น 3: Fragrance & Global Brands สวรรค์ของคนรักน้ำหอมและแบรนด์ดังระดับโลก อีกทั้งยังมีการออกแบบสโตร์โฉมใหม่ ด้วยคาแรกเตอร์ ‘Chalotte’ จากศิลปินนักออกแบบชื่อดังอย่าง ‘Mackcha’ ด้วย

คาแรกเตอร์ ‘Chalotte’ ได้รับแรงบันดาลใจจากนักบัลเล่ต์ เนื่องจากบัลเล่ต์เป็นศิลปะที่มีความคลาสสิก เป็นศาสตร์ที่แสดงออกถึงความสวยความงาม ความหลงใหล และความพยายาม อีกทั้งตัวของ Chalotte ยังเป็นเด็กผู้หญิงที่มีจินตนาการและความฝัน การออกแบบครั้งนี้จึงเป็นการผสมผสานกันระหว่าง Chalotte และนักบัลเล่ต์ที่แสดงถึงประสบการณ์และความพยายาม เช่นเดียวกับ EVEANDBOY ที่สร้างแรงบันดาลใจและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนสวยขึ้นในแบบของตัวเอง ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา จากร้านบิวตี้สโตร์เล็กๆ สู่บิวตี้รีเทลอันดับ 1


“เรายังเชื่อว่า เสน่ห์ของการช้อปปิ้งออฟไลน์ไม่เคยหายไปไหน การที่เราได้นำเสนอประสบการณ์สุดพิเศษต่อลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการบริการ การสร้างบรรยากาศโดยรอบ รวมไปถึงการได้ทดลองสินค้าใหม่ก่อนใคร หรือแม้กระทั่งมุมมองการมองเห็นสินค้าที่หลากหลายให้เลือกแบบละลานตาภายใต้บรรยากาศชวนซื้อ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเสน่ห์ของการช้อปปิ้งออฟไลน์ในทุกๆ สาขาไม่ใช่เฉพาะแค่สาขานี้”

ด้านเทรนด์ความสวยความงามในปีหน้า นายหิรัญ มองว่า เทคโนโลยีและความงามแบบยั่งยืนจะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคมองหาและให้ความสำคัญ การดูแลตัวเองแบบองค์รวมตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ดูแลทั้งภายในและภายนอก รวมไปถึง ‘Authenticity’ หรือการแสดงออกถึงความเป็นตัวเองและความงามอย่างแท้จริงด้วย

ส่วนบิวตี้ไอเทมที่น่าจับตามองในปีหน้า คาดว่า ไอเทมที่มีคุณสมบัติแบบไฮบริด (Hybird) อาทิ รองพื้นที่มีส่วนผสมของสกินแคร์ ลิปบำรุงริมฝีปาก หรือบลัชออนที่มีส่วนผสมของสารกันแดด ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้สวยและบำรุงในไปตัวพร้อมๆ กัน เป็นไอเทมที่ผู้บริโภคมองหา และทุกผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมามีวางจำหน่ายและหาซื้อได้ที่ร้าน EVEANDBOY ทุกสาขา











‘EVEANDBOY’ ฉลอง 20 ปี จากภูธร สู่ผู้นำบิวตี้รีเทลไทย ชูแฟล็กชิฟโฉมใหม่กลางกรุง
‘EVEANDBOY’ ฉลอง 20 ปี จากภูธร สู่ผู้นำบิวตี้รีเทลไทย ชูแฟล็กชิฟโฉมใหม่กลางกรุง
‘EVEANDBOY’ ฉลอง 20 ปี จากภูธร สู่ผู้นำบิวตี้รีเทลไทย ชูแฟล็กชิฟโฉมใหม่กลางกรุง
‘EVEANDBOY’ ฉลอง 20 ปี จากภูธร สู่ผู้นำบิวตี้รีเทลไทย ชูแฟล็กชิฟโฉมใหม่กลางกรุง
‘EVEANDBOY’ ฉลอง 20 ปี จากภูธร สู่ผู้นำบิวตี้รีเทลไทย ชูแฟล็กชิฟโฉมใหม่กลางกรุง
+4
กำลังโหลดความคิดเห็น