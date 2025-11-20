ฉลอง 5 ปี "เดอะลอฟท์ คลินิก" นวัตกรรมครบครันผู้นำตลาดทุกโปรแกรม

THE LOFT CLINIC (เดอะลอฟท์ คลินิก) คลินิกความงามผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้าและดูแลผิวพรรณเพื่อคุณโดยเฉพาะ มุ่งเน้นการวิเคราะห์และออกแบบการดูแลให้เหมาะกับปัญหาและความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริง ล่าสุดจัดงาน ‘A Night To Remember With The LOFT’ เพื่อขอบคุณลูกค้าที่ได้มอบความไว้วางใจและร่วมเดินเคียงข้างมาตลอด 5 ปี พร้อมฉลองความสำเร็จการเติบโตอย่าง ก้าวกระโดด รวมทั้งเผยทิศทางธุรกิจสู่อนาคต ติดปีกนวัตกรรมยกระดับบริการครบวงจร ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘เราเป็นผู้นําตลาดในทุกโปรแกรม และเชื่อว่าทุกคนสวยขึ้นได้ในแบบของตนเอง’ (Be the best version of you) สะท้อนความมุ่งมั่นในการเลือกสรรนำเสนอนวัตกรรมใหม่ พร้อมยึดหัวใจแห่งการบริการและความเข้าใจลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการขับเคลื่อนของผู้บริหารทั้งสามท่าน นำโดย ‘เก่ง’ นพ.วรภัทร ลิ้มสุทธิวันภูมิ, ‘หมอไบร์ท’ นพ.ธนสาร เรืองพัฒนา และ ‘เบญ’ เบญญ์ เบ็ญจศิริวรรณ กรรมการบริหาร บริษัท เดอะ ลอฟท์ บิวตี้ จำกัด ที่มุ่งมั่นพัฒนา THE LOFT CLINIC ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2564 จนถึงปัจจุบัน ปี 2568 ด้วยผลประกอบการล่าสุดเติบโตขึ้นจากปีแรกถึง 30 เท่าในระยะเวลาเพียง 5 ปี และขยายสาขาอย่างรวดเร็ว 6 สาขา ได้แก่ อารีย์, สีลม, เอ็มสเฟียร์, เดอะ พรอมานาด, บางแสน และ พัทยา โดยมุ่งเน้นตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการที่ให้ความสำคัญ ในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดประกอบกับข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งไม่เพียงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงคนใกล้ชิด อีกทั้งยังศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพราะเชื่อว่าการตัดสินใจที่ดีต้องเกิดจากความเข้าใจอย่างแท้จริง
สำหรับบรรยากาศภายในงาน ‘A Night To Remember With The LOFT’ จัดขึ้น ณ Osca & Blanco Bar and Restaurant ในคอนเซปต์ ผลลัพธ์ตรงใจ Customize ตรงจุด ของ THE LOFT CLINIC ซึ่งเต็มไปด้วยความคึกคัก โดยมี อุมาภรณ์ เมธเมาลี ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจความงาม บริษัท พารากอนแคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ให้เกียรติมาร่วมงาน นอกจากนี้ยังมี ชิปปี้ ศิรินทร์ ปรีดียานนท์ นักแสดง และ เซเลบริตี้คนดัง แครอท ปภาดา ตัณฑสถิตยานนท์, ไอซ์ ตวงพร เสรีรักษ์, กวาง กวิสรา และ ดิม หรินทร์ สุธรรมจรัส นักร้องนำวง Tattoo Colour รวมทั้งเหล่าลูกค้าคนสำคัญมาร่วมงาน ท่ามกลางบรรยากาศของความอบอุ่น ความสนุกสนานจากมินิคอนเสิร์ตของ ซานิ และ โอ๊ต ปราโมทย์ อีกด้วย สำหรับการจัดงานขอบคุณครั้งนี้ยังเป็นการตอกย้ำ นิยามความงามของ ‘Be the best version of you’ ที่พร้อมส่งมอบทั้งนวัตกรรมล้ำสมัยและหัวใจแห่งการบริการดูแลที่แท้จริง ให้ลูกค้าสวยได้ในแบบของตนเอง และมั่นใจในทุกขั้นตอนของการดูแล
‘หมอไบร์ท’ นพ.ธนสาร เรืองพัฒนา กรรมการบริหาร กล่าวว่า “เรามุ่งเน้นนำเสนอนวัตกรรมทันสมัย เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้เข้ารับบริการและแก้ไขปัญหาเฉพาะบุคคลได้อย่างตรงจุด ซึ่งผู้ที่มีความกังวลใจมีปัญหาเกี่ยวกับรูปหน้าหรือผิวพรรณ สามารถเข้ามาปรึกษากับทางแพทย์ที่ THE LOFT CLINIC ได้ทุกสาขา นอกจากนั้นทางคลินิกยังได้เลือกนำเครื่องยกกระชับทั้งกลุ่ม Ultrasound และ Radio Frequency (คลื่นวิทยุ) มาให้บริการด้วย ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ นวัตกรรมเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหาผิวได้ครบทุกด้าน โดยมีผลการวิจัยรองรับและผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าบริการต่างๆ จะช่วยดูแลความสวยได้อย่าง ครอบคลุมทุกระดับราคาอย่างสมเหตุสมผล พร้อมทั้งยังให้ความใส่ใจในทุกปัญหาของลูกค้า ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนผลักดันให้ THE LOFT CLINIC เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ไปพร้อมกับการตอบแทนทุกความไว้วางใจ ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนเสมอมา และพร้อมเดินเคียงข้างไปกับเราต่อไปในปีที่ 5”
ด้าน อุมาภรณ์ เมธเมาลี ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจความงาม บริษัท พารากอนแคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เผยว่า “ขอขอบคุณ THE LOFT CLINIC ที่ให้ความไว้วางใจในเครื่องมือคุณภาพมาตรฐานสากลจาก บริษัท พารากอนแคร์ ไทยแลนด์ จำกัด ซึ่งคัดสรรและนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีความงามล้ำสมัย เพื่อมอบประสบการณ์การดูแล ยกกระชับและปรับรูปหน้าอย่างปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะเครื่อง Ultraformer MPT (อัลตร้าฟอร์เอ็มพีที), เครื่อง Volnewmer (โวลนิวเมอร์) ทั้งนี้ พารากอนแคร์ ไทยแลนด์ มุ่งมั่นมอบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเทคโนโลยีความงามรุ่นใหม่ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือสนับสนุนในโอกาสต่อไป พร้อมขออวยพรให้ THE LOFT CLINIC เติบโตและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นในอนาคต”
‘เก่ง’ วรภัทร ลิ้มสุทธิวันภูมิ กรรมการบริหาร กล่าวว่า “จากจุดเริ่มต้นสู่การเป็นคลินิกที่โดดเด่นและได้รับการยอมรับ สิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จคือ ความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ ผสานกับ นวัตกรรมทันสมัยที่มอบผลลัพธ์จริง รวมทั้งมีทีมผู้เชี่ยวชาญและทีมงานของเราพร้อมให้คำแนะนำและดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน ทำให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจเมื่อมาใช้บริการ นอกจากนี้ คลินิกแต่ละสาขายังตั้งอยู่ในทำเลสำคัญ ครอบคลุมเมืองใหญ่ พร้อมที่จอดรถรองรับ เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดของลูกค้า”
‘เบญ’ เบญญ์ เบ็ญจศิริวรรณ กรรมการบริหาร กล่าวว่า “ท่ามกลางการแข่งขันในอุตสาหกรรมความงามที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราได้วางกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมควบคู่กับแผนการตลาดที่ให้ ‘การบอกต่อจากลูกค้า’ เป็นหัวใจสำคัญ เพราะเราเชื่อว่าความประทับใจจริง คือพลังในการสร้างเชื่อมั่นที่ยั่งยืน เราจึงมุ่งยกระดับประสบการณ์บริการในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้คำปรึกษาอย่างจริงใจโดยผู้เชี่ยวชาญให้ การดูแลอย่างใกล้ชิดจากคุณหมอ และเจ้าหน้าที่ของคลินิก ไปจนถึงการติดตามผลหลังการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมกับปัญหาเฉพาะของแต่ละคนด้วยกลยุทธ์ ที่ผสานนวัตกรรมล้ำสมัยเข้ากับบริการที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด คลินิกก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและมุ่งสู่การเป็น Top of Mind Clinic ในใจของผู้ที่รักความงามอย่างแท้จริง”
THE LOFT CLINIC คลินิกความงามผู้นำตลาดในทุกโปรแกรมและเชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้า ดูแลผิวพรรณ เครื่องครบครันทันสมัยความมุ่งมั่นตามแนวคิด ‘ตอบทุกความคาดหวังของลูกค้า’ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จ พร้อมขับเคลื่อนแบรนด์ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุด สอบถามบริการต่างๆเพิ่มเติมได้ทาง
