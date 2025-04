“เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์” ขยายกลุ่มแฟมิลี่-เด็ก ผนึกPALLY SOCKS เนมมิ่งสปอนเซอร์

ผู้จัดการรายวัน 360 - เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จับมือ บริษัท ถุงเท้าไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย PALLY SOCKS แบรนด์ถุงเท้าชั้นนำของไทย ขยายฐานลูกค้ากลุ่มครอบครัวและเด็ก ด้วยการสนับสนุนเป็น “เนมมิ่งสปอนเซอร์” โรงภาพยนตร์เด็ก “PALLY Kids Cinema” ที่ เมกา ซีนีเพล็กซ์ บางนา และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าสมาชิก M GEN Kids ของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ที่มีมากกว่า 5 แสนราย พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 4 เมษายน 2568 เพื่อฉลองการเปิดตัวโรงภาพยนตร์สำหรับเด็ก “PALLY Kids Cinema” พิเศษ! วันที่ 4-6 เมษายน 2568 เปิดให้สมาชิกบัตร M GEN Kids อายุไม่เกิน 12 ปี เข้าชมภาพยนตร์ฟรี!นายสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า Kids Cinema โรงภาพยนตร์สำหรับเด็กได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มครอบครัวและเด็ก ซึ่งการเป็น Naming Sponsor ของโรงภาพยนตร์เด็ก จะช่วยให้แบรนด์มีภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งขึ้น ด้วยความพิเศษของ โรงภาพยนตร์ได้รับการออกแบบให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขสำหรับเด็กทุกวัยโดยมีบริการโซน Playland ที่มีบ่อลูกบอล, สไลเดอร์ และกิจกรรมเสริมพัฒนาการต่าง ๆ รวมไปถึงบรรยากาศภายในโรงภาพยนตร์ที่ให้แสงสว่างเพิ่มขึ้น 20% และ ลดระดับความดังของเสียงลง 30% เพื่อให้เหมาะกับเด็ก ๆ และเก้าอี้ชมภาพยนตร์ทั้ง 83 ที่นั่ง ก็ออกแบบมาเพื่อรองรับเด็กทุกวัย ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มครอบครัวและเด็ก ๆ ได้อย่างลงตัวปัจจุบันเรามีโรงภาพยนตร์ Kids Cinema ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ที่เปิดให้บริการ 19 สาขา ได้แก่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์, ไอคอน ซีเนคอนิค, ควอเทียร์ ซีนีอาร์ต, เมกา ซีนีเพล็กซ์, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, อีสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์, พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน, เมเจอร์ เซ็นทรัล พระราม 3, เมเจอร์ บางแค, เมเจอร์ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ลาดกระบัง, เมเจอร์ รังสิต, เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย, บางกะปิ ซีนีเพล็กซ์, เวสต์วิลล์ ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ เซ็นทรัล เชียงใหม่ (เซ็นเฟส), เมเจอร์ เซ็นทรัล ระยอง, นครปฐม ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ เซ็นทรัล อุดร และยังมีแผนขยายสาขาต่อไปอีกในอนาคตคาดว่าความร่วมมือกับ PALLY SOCKS ในครั้งนี้ จะช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์แบบของ Kid Cinema และสามารถทำให้ PALLY SOCKS ได้มอบช่วงเวลาที่น่าจดจำพร้อมขยายฐานกลุ่มลูกค้าครอบครัวและเด็กให้เติบโตได้มากขึ้นไปด้วยกันนางสาวอลิศรา วิชัยวัฒนาพาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ถุงเท้าไทย จำกัด (PALLY SOCKS) กล่าวว่า “PALLY SOCKS ไม่ได้เป็นเพียงแบรนด์ถุงเท้า แต่เรามุ่งเน้นการสร้างความสบายและความปลอดภัยให้กับเด็ก มาโดยตลอด ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจทุกรายละเอียด จนถึงการขยายแนวคิดนี้ไปสู่กลุ่มตลาดความบันเทิงและเชื่อมโยงเข้ากับไลฟ์สไตล์ของครอบครัวและเด็ก ผ่านประสบการณ์ที่สร้างความสุขและความสนุกในโรงภาพยนตร์การร่วมมือกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ด้วยการเป็นเนมมิ่งสปอนเซอร์ของ Kids Cinema จึงถือเป็นการทำการตลาดเชิงกลยุทธ์ โดยเรามุ่งหวังให้แบรนด์เป็นที่จดจำของกลุ่มครอบครัวและเด็ก ซึ่งพฤติกรรมของครอบครัวไทยมักนิยมพาเด็ก ๆ ไปชมภาพยนตร์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และช่วงปิดเทอม การมีชื่อแบรนด์อยู่ในพื้นที่ที่ครอบครัวมาใช้เวลาด้วยกัน ทำให้ PALLY SOCKS เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสามารถสร้างความจดจำของแบรนด์ “ทำเล เมกา ซีนีเพล็กซ์ บางนา ยังเป็นทำเลที่ตอบโจทย์กลุ่มครอบครัวและเด็ก ๆ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และเป็นแหล่งรวมกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และความสนุกสนาน เราเชื่อว่าทำเลแห่งนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถเข้าถึงประสบการณ์การชมภาพยนตร์ได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งจะช่วยให้ PALLY Kids Cinema เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสุขให้กับเด็ก ๆ ได้อย่างแท้จริง”โรงภาพยนตร์ PALLY Kids Cinema ที่ เมกา ซีนีเพล็กซ์ บางนา ชั้น 2 พร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 4 เมษายน 2568 ชวนเด็ก ๆ มาฉลองเปิดตัวโรงภาพยนตร์สำหรับเด็กรับปิดเทอม สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตร M GEN Kids อายุไม่เกิน 12 ปี เปิดให้ชมภาพยนตร์ฟรี! ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2568สำหรับช่วงปิดเทอมตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2568 โรงภาพยนตร์สำหรับเด็ก Kids Cinema ทุกสาขา จะเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2568 จากปกติเปิดให้บริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยมีภาพยนตร์น่าสนใจเข้าฉายให้ได้ชมหลากหลายเรื่อง ดังนี้ A MINECRAFT MOVIE เข้าฉาย 3 เมษายน 2568, The Day the Earth Blew Up : A Looney Tunes Movie เข้าฉาย 1 พฤษภาคม 2568, Lilo & Stitch (Live Action) เข้าฉาย 22 พฤษภาคม 2568, How to Train Your Dragon เข้าฉาย 12 มิถุนายน 2568, Elio เข้าฉาย 19 มิถุนายน 2568, Jurassic World Rebirth เข้าฉาย 2 กรกฎาคม 2568 เป็นต้น