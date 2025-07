พารากอนแคร์ ไทยแลนด์’ พุ่งทะยานยกระดับตลาดความงามเมืองไทย เปิดตัว ‘เจมีไนน์ - โฟร์ท’ พรีเซนเตอร์ ULTRAFORMER MPT และ VOLNEWMER

บริษัท พารากอนแคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ParagonCare (Thailand) Co., Ltd.) ภายใต้กลุ่ม บริษัท พารากอนแคร์ กรุ๊ป จำกัด (ParagonCare Group) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศออสเตรเลีย ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ ไทยแลนด์ จำกัด ยกระดับเพิ่มความแข็งแกร่งไปอีกขั้น พร้อมรองรับการขยายพอร์ตธุรกิจต่อเนื่องด้วยกลยุทธ์ ‘Diversification & Market Penetration’ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ผลักดันให้พันธมิตรทางธุรกิจเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมเดินหน้ารุกตลาดความงาม ตอกย้ำความสำเร็จเปิดตัว ‘เจมีไนน์’ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ พรีเซนเตอร์ ULTRAFORMER MPT คนแรกของไทย และ ‘โฟร์ท’ ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล พรีเซนเตอร์ VOLNEWMER คนแรกของไทย ถ่ายทอดภาพลักษณ์และขยายฐานสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ของตลาดนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ด้านความงาม ยกกระชับผิวหน้าได้อย่างครอบคลุมโดย บริษัท พารากอนแคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของธุรกิจนำเข้าเครื่องมือแพทย์ด้านความงาม โดดเด่นและเป็นผู้นำในกลุ่มของ การยกกระชับผิว (Skin Lifting) แบบไม่ผ่าตัด (Non-Surgical) เครื่องยกกระชับที่เป็นที่รู้จักนิยมกันอย่างแพร่หลาย คือเครื่อง ULTRAFORMER III, เครื่อง ULTRAFORMER MPT, เครื่อง VOLNEWMER, Sylfirm X ฯลฯ ภายใต้การบริหารโดย นายเซอค ซังยุบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Mr.Seok Sangyup Chief Executive Officer) และ นางสาวอุมาภรณ์ เมธเมาลี ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจความงาม (Ms.Umaporn Methmaolee Aesthetics Business Unit Director) บริษัท พารากอนเเคร์ (ไทยเเลนด์) จำกัด ล่าสุดได้จัดงาน ParagonCare Grand Launch in Thailand ‘Refining New Gen Beauty’ สร้างปรากฏการณ์มิติใหม่ของนิยามความงามสุดยิ่งใหญ่ ในคอนเซปต์ Consumer Event โดยมี นายซึง ฮัน เบค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คลาซิส จำกัด (Mr.Seung Han Baek Chief Executive Officer Classys Inc ผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้ พร้อมทีมผู้บริหารให้เกียรติเดินทางมาร่วมงาน ณ บริเวณ ชั้น 1 เซ็นทรัลลาดพร้าวไฮไลต์ของงานครั้งนี้เป็นการเปิดตัวพรีเซนเตอร์สองหนุ่มสุดฮอตเป็นครั้งแรกได้แก่ ‘เจมีไนน์-นรวิชญ์’ พรีเซนเตอร์ ULTRAFORMER MPT และ ‘โฟร์ท-ณัฐวรรธน์’ พรีเซนเตอร์ VOLNEWMER บรรยากาศภายในงานมีเหล่าทีมแพทย์จากคลินิกชั้นนำในเมืองไทยมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก พร้อมพูดคุยถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมความงามกับเทรนด์ความสวยยุคใหม่บนเวที อาทิ Apex Hospital & Clinics, LABX Clinic, SLC Clinic & Hospital, V Square Clinic, Dermatige Aesthetics, Sureephorn Clinic, Aura Bangkok Clinic, The Loft Clinic, Pruksa Clinic, Starmed Clinic, Ren Clinic ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีเหล่าดาราเซเลบคนดัง ‘เชอรี่’ เข็มอัปสร สิริสุขะ, ‘ฐิสา’ วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร, ‘เกรซ’ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า, ‘เดียร์น่า ฟลีโป’ มาร่วมงานท่ามกลางสื่อมวลชนและแฟนคลับสองหนุ่มคนดังมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนายเซอค ซังยุบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พารากอนเเคร์ (ไทยเเลนด์) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำในกลุ่มนำเข้าเครื่องมือแพทย์ด้านความงามเมืองไทยกว่า 10 ปี ความสำเร็จดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของ พารากอนแคร์ ประเทศไทย ที่มีความพร้อมทุกมิติในการสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถให้พันธมิตรทางธุรกิจมีความแข็งแกร่ง เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดความงามทั่วโลกในระยะยาว บริษัทต้องขอขอบคุณคลินิกชั้นนำในเมืองไทยที่ให้การสนับสนุนเราด้วยดีเสมอมา และจะไม่หยุดยั้งในการสรรหานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยสูง เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา ที่ตอบโจทย์ปัญหาด้านความงามอย่างครบวงจร อีกทั้งมุ่งเน้นเรื่องราคาที่สมเหตุสมผล และสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ การให้การดูแลและบริการลูกค้าด้วยการบริการคุณภาพสูง ที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอบรมผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากลจากบริษัทผู้ผลิต รวมถึงเครื่องมือตรวจวัดที่ผ่านการสอบเทียบตามมาตรฐานสากลเป็นประจำทุกปี บริษัทยังคงมุ่งมั่นคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัย มีคุณภาพ ปลอดภัย ตอบทุกความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด เพื่อนำสิ่งที่ดีที่สุดมาสู่ตลาดความงามประเทศไทยอย่างยั่งยืน”นางสาวอุมาภรณ์ เมธเมาลี ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจความงาม บริษัท พารากอนเเคร์ (ไทยเเลนด์) จำกัด กล่าวว่า “ตลาด Medical Aesthetics ทั่วโลกกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีความต้องการเพิ่มขึ้นสำหรับการทำหัตถการแบบไม่ผ่าตัด และหัตถการแบบผ่าตัดเล็กน้อย ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการรักษาที่ปลอดภัย มีระยะเวลาการฟื้นตัวสั้น และให้ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติ จากนโยบายที่มุ่งเน้นคุณภาพและการบริการ พร้อมทั้งความมุ่งมั่นและทุ่มเททำให้บริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยมีมูลค่ายอดขายกว่า 1,500 ล้านบาท ในปี 2567 ที่ผ่านมา และมุ่งหวังในการเติบโตไปสู่ 2,000 ล้านบาท ในปี 2568”จากทิศทางภาพรวมตลาดโลกของเครื่องมือแพทย์ด้านความงามยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนั้น ด้วยความแข็งแกร่งของการรวมกิจการและมุ่งหวังการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่ม บริษัทพารากอนแคร์ ไทยแลนด์ จึงมุ่งเน้นขยายธุรกิจของบริษัท ภายใต้กลยุทธ์ ‘Diversification & Market Penetration’ โดย 1. การเพิ่มสินค้า (Product Expansion/Line Extension) เพื่อเพิ่มยอดขายต่อคลินิก/ลูกค้าเดิม (Upselling & Cross-selling) 2. การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Penetration) เพื่อเพิ่ม % Market Share ในกลุ่มเป้าหมายเดิม 3. การขยายไปยัง Segment ใหม่ (Market Development & Segmentation Expansion) แสวงหาโอกาสในกลุ่มลูกค้าใหม่ หรือ Segment ใหม่ของธุรกิจความงาม เช่น เวชสำอาง (Cosmeceutical), Wellness & Anti-aging, Beauty Tech และอื่นๆทั้งนี้บริษัทดำเนินการขยายพอร์ตจากเครื่องมือแพทย์กลุ่ม Medical Device (Energy-Based Devices: EBD) ไปยังกลุ่ม Medical Injectable Items (สารฉีดทางการแพทย์) ตั้งแต่ พ.ค. 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสารเติมเต็มที่ทำจากกรดไฮยาลูโรนิค (Hyaluronic Acid) คุณภาพสูง ระดับพรีเมียมชื่อ Lorient (ลอเรียนท์) ที่มุ่งเน้นคุณภาพโดยได้รับการรับรองมาตรฐาน CE Mark จากสหภาพยุโรป สำหรับการขยายฐานสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ เน้นกลุ่มวัยรุ่นถึงวัยทำงาน จึงได้แต่งตั้ง ‘เจมีไนน์-นรวิชญ์’ พรีเซนเตอร์ ULTRAFORMER MPT เครื่องยกกระชับ ลดริ้วรอย ที่ปลอดภัยและเห็นผล และ ‘โฟร์ท-ณัฐวรรธน์’ พรีเซนเตอร์ VOLNEWMER ซึ่งเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ยกกระชับผิวเนียนเรียบ ฟื้นฟูคอลลาเจน ด้วยภาพลักษณ์ของ ‘เจมีไนน์-โฟร์ท’ ที่ดูดี สดใส มีเสน่ห์ ทันสมัย และประสบความสำเร็จ นอกจากจะสามารถสื่อสารส่งต่อแนวคิดเข้าถึงไลฟ์สไตล์และขยายสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่แล้ว ยังสะท้อนภาพความเป็นผู้นำในตลาดเครื่องมือแพทย์ด้านความงามเมืองไทยได้อย่างแท้จริง"ด้าน 'เจมีไนน์' นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ พรีเซนเตอร์ ULTRAFORMER MPT ได้เผยว่า "รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับพารากอนแคร์ในครั้งนี้ ซึ่งมั่นใจในประสิทธิภาพการทำหัตถการดูแลผิวหน้ากับ ULTRAFORMER MPT ผมทำแล้วรู้สึกได้ทันทีว่ากรอบหน้าชัด ผิวแน่นเฟิร์ม ปลอดภัยไม่เจ็บ ได้กระชับผิวให้ดูดีขึ้นครับ"ส่วน 'โฟร์ท' ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล พรีเซนเตอร์ VOLNEWMER ได้เผยว่า "เป็นเกียรติและดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานกับบริษัทพารากอนแคร์ไทยแลนด์เป็นครั้งแรกซึ่งเป็นผู้นำเข้าเครื่อง VOLNEWMER ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ยกกระชับผิวให้เนียนเรียบเรียวกระชับ ทำให้หน้าอิ่มฟูดูมีมิติขึ้น ที่สำคัญทำแล้วไม่รู้สึกเจ็บเลยครับ"