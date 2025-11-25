คนดังรักสุขภาพร่วมเปิด รพ.เดอมาสเตอร์ ราชพฤกษ์

โรงพยาบาลเดอมาสเตอร์ ราชพฤกษ์ (Dermaster Hospital Ratchaphruek) ปักหมุดเดสติเนชันแห่งใหม่ของ “Surgery & Aesthetic Boutique Hospital” ย่านราชพฤกษ์ เพื่อยกระดับการให้บริการศัลยกรรมความงามแบบครบวงจร และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่ผสานเทคโนโลยีทางการแพทย์ล้ำสมัย การดูแลเฉพาะบุคคล และบริการที่ใส่ใจความเป็นส่วนตัวสูงสุด
ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการด้านศัลยกรรม ความงามและรูปร่าง รวมทั้งสุขภาพอย่างครบวงจร มากว่า 14 ปี พัฒนามาสู่โรงพยาบาลเดอมาสเตอร์ ราชพฤกษ์ โรงพยาบาลระดับพรีเมียม ที่พร้อมรองรับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการรับบริการด้านศัลยกรรม ความงามและสุขภาพจากภายในออกมาอย่างสมดุลและถาวร ภายใต้มาตรฐานทางการแพทย์ระดับสากล เพื่อยกระดับระบบการดูแลได้อย่างครบถ้วน สามารถรองรับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทีปกร โลจนะโกสินทร์ ประธานกรรมการบริหาร เดอมาสเตอร์ กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงจากคลินิกเดอมาสเตอร์ สู่โรงพยาบาลเดอมาสเตอร์ ราชพฤกษ์ นับเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเรา ที่จะยกระดับการดูแลด้านศัลยกรรม และบริการด้านความงาม รวมทั้งสุขภาพอย่างครบถ้วนจริงจังมากขึ้น เรามุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับการดูแลตรงตามปัญหาของแต่ละบุคคล และได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมกับตัวเองอย่างแท้จริง โดยไม่ใช่แค่ความงามภายนอก แต่เป็นการมีสุขภาพดีจากภายในอย่างยั่งยืน”