หนิง ศรัยฉัตร & โบ้ท จามร จูบดูดดื่ม ฉลองครบรอบ 20 ปี

เพื่อนพ้องน้องพี่รวมใจกันจัดงานฉลองครบรอบ 20 ปี ให้กับสองคู่รักไฮโซ “โบ้ท-จามร จีระแพทย์” และ “หนิง-ศรัยฉัตร” (กุญชร ณ อยุธยา) @ningsaraichatt โดยมีคนดังเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคึกคัก ที่ร้าน Le Khwam Luck Cafe Bar and Restaurant เอกมัย 22 อาทิ กีตาร์-ศิริพิชญ์ วิมลโนช, มนุญสินี ฟูตระกูล, อั๋น-ภูวนาท & จ๋า-อลิสา คุนผลิน, คริสติน่า เศรษฐบุตร, นาขวัญ รายนานนท์, ป๋อ-ณัฐวุฒิ & เอ๋-ภรทิพย์ สกิตใจ, ซี-ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ & เอมี่ กลิ่นประทุม และณพสิทธิ์ เที่ยงธรรม เป็นต้น ซึ่งชอตเด็ดอยู่ตรงที่ผู้ร่วมงานต่างเชียร์ให้ทั้งคู่จูจุ๊บกันอย่างหวานชื่น เพื่อแสดงความรักที่มีต่อกันตลอด 20 ปีที่คบกันจนมีลูกโตเป็นสาวแล้ว
