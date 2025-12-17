“สยามบัวขาว” ส่งมอบเครื่องอุปโภค แทนความห่วงใย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดนไทย-กัมพูชา

เพราะคนไทยหัวใจเดียวกัน ภญ. ภัทรธมน หาญอนันทสุข ผู้บริหาร บริษัท บัวขาว เทรดดิ้งจำกัด พร้อมด้วยพนักงาน ส่งมอบเครื่องอุปโภคและสิ่งของที่จำเป็น แทนความห่วงใยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ชายแดนไทย-กัมพูชา อาทิ สเปรย์กันยุง ครีมทาหลังยุงกัดผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์สยามบัวขาว และ หน้ากากอนามัย รองเท้า ผ้าห่มกันหนาว ร่วมกับ เพจอีจัน โดยหวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ที่กำลังทำหน้าที่ในปกป้องอธิปไตยอย่างกล้าหาญ
ทั้งนี้ แบรนด์สยามบัวขาว นำโดย ผู้บริหารฯ จะเดินหน้าดำเนินธุรกิจควบคู่กับการช่วยเหลือสังคมไทยผ่านโครงการดีๆ ร่วมกับทาง สมาคม, มูลนิธิต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และในส่วนภารกิจส่งมอบกำลังใจผ่านเครื่องอุปโภคและสิ่งของที่จำเป็น แทนความห่วงใยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ร่วมกับ เพจอีจัน ในครั้งนี้ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่มากก็น้อย ซึ่งทางแบรนด์ฯ ขอยืนหยัดเคียงข้างทุกคนท่ามกลางวิกฤต โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิกฤตการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ในครั้งนี้จะผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว