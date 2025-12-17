มูลนิธิพญาศรีสัตตนาคราช มอบเงินให้ครอบครัว “จ่าดูไบ” วีระชนสละชีพปกป้องแผ่นดินไทย

นครพนม-มูลนิธิพญาศรีสัตตนาคราช เดินหน้าภารกิจเพื่อสังคม ผนึกมทบ.210 ส่งมอบความอบอุ่นแก่ชาวนครพนม มอบผ้าห่ม 350 ผืน พร้อมเชิดชูเกียรติวีรชน มอบเงิน 50,000 บาท ช่วยเหลือครอบครัว “จ่าดูไบ” ที่เสียชีวิตจากการปกป้องอธิปไตยไทย
วันนี้ (17 ธ.ค.) ที่ลานพญาศรีสัตตนาคราช อ.เมือง จ.นครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ประธานมูลนิธิพญาศรีสัตตนาคราช เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของช่วยเหลือในโครงการ “ร่วมใจ สู้ภัยหนาว” โดยมีพันเอกธนาธิป เรียงอิศราง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 (มทบ.210), พันเอกสนอง สายมั่น หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มทบ.210 และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี
นายสมชาย วิทย์ดำรง ประธานมูลนิธิพญาศรีสัตตนาคราช เปิดเผยว่า มูลนิธิฯมีความตั้งใจแน่วแน่ในการช่วยเหลือสังคม โดยครั้งนี้ได้ดำเนินการ 2 ภารกิจสำคัญควบคู่กัน ภารกิจแรกคือบรรเทาทุกข์ประชาชนจากภัยหนาว โดยร่วมกับกองทัพบก จัดหาผ้าห่มกันหนาวจำนวน 350 ผืน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ที่กำลังประสบกับสภาพอากาศหนาวเย็น ให้มีความอบอุ่นทั้งกายและใจ และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
สำหรับภารกิจที่สอง ซึ่งมีความสำคัญยิ่ง คือการส่งมอบกำลังใจและเชิดชูเกียรติทหารกล้า โดยทางมูลนิธิพญาศรีสัตตนาคราช ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 50,000 บาท ให้แก่ครอบครัวของ จ.ส.อ.กฤษฎา หาญสุโพธิ์ หรือ “จ่าดูไบ” ทหารผู้เสียสละชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและห่วงใยในความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของทหารผู้พิทักษ์แผ่นดิน
ด้านพันเอกธนาธิป เรียงอิศราง รอง ผบ.มทบ.210 ซึ่งเป็นผู้แทนรับมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าว กล่าวขอบคุณมูลนิธิฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของทั้งประชาชนที่เดือดร้อนและทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยทาง มทบ.210 จะดำเนินการนำผ้าห่มไปแจกจ่ายให้ถึงมือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และจะนำเงินช่วยเหลือจำนวน 50,000 บาท ส่งมอบให้ถึงมือครอบครัวของ จ.ส.อ.กฤษฎา ณ บ้านเกิดในอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป