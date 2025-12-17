ในหลวง–พระราชินี พระราชทานผ้าห่มกันหนาว 2,500 ชุด ช่วยราษฎรเพชรบุรี บรรเทาภัยหนาว

เพชรบุรี – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยพสกนิกร พระราชทานผ้าห่มกันหนาวพร้อมเวชภัณฑ์และยา 2,500 ชุด ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
วันนี้ (17 ธ.ค. ) ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน พร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์ แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี รวมจำนวน 2,500 ชุด ที่หอประชุมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี
โดยมี น.ส.ทิพัมพร ศรีเกตุ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พล.ต.ชลัช แจ่มใส ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตอนหนึ่งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วประเทศ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสรรผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
สำหรับการมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานวางบนพาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อมอบแก่นายอำเภอหรือผู้แทนจากทั้ง 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเพชรบุรี ชะอำ ท่ายาง บ้านแหลม บ้านลาด แก่งกระจาน เขาย้อย และหนองหญ้าปล้อง เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่
นอกจากนี้ ยังได้มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ตัวแทนประชาชนผู้ประสบภัยหนาวที่เข้าร่วมพิธี จำนวน 100 คน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยพสกนิกรอย่างทั่วถึง