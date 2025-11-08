“สมาคมนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม” เปิดตัวอย่างเป็นทางการ วางนโยบาย 6 ด้าน มุ่งสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนสู่อนาคตสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

สมาคมนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Innovation Association: EInA) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 1/2568 ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ภายหลังจากที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมอย่างเป็นทางการ เพื่อเปิดตัวและแถลงนโยบายการดำเนินงานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2568–2573)
โดยมี สกุล อริยโชติมา นายกสมาคมนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา และสื่อมวลชนจากหลายภาคส่วน เข้าร่วมรับฟังนโยบายและทิศทางการทำงานของสมาคมฯ ที่มุ่งเน้น “ความร่วมมือและการบูรณาการทุกภาคี” เพื่อพัฒนาแนวทางนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เป็นรูปธรรม
สมาคมนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมจดทะเบียนจัดตั้งอย่างเป็นทางการ
สกุล อริยโชติมา เปิดเผยว่า การจัดตั้งสมาคมนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ เป็นการรวมพลังจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักอุตสาหกรรม และผู้บริหารองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการผลักดันประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และ สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)
“สมาคมฯ จะทำหน้าที่เป็น กลไกเชื่อมโยง (Connector) และ แพลตฟอร์มความร่วมมือ (Collaborative Platform) ระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน” นายสกุล กล่าว
สมาคมฯ แถลงนโยบาย 6 ด้าน เน้น “ความร่วมมือ” เป็นหัวใจ
สมาคมฯ ได้แถลงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานใน 6 ด้านหลัก เพื่อเป็นกรอบการทำงานระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2568–2573) ได้แก่ ความร่วมมือกับภาครัฐ – เสริมบทบาทสมาคมในฐานะกลไกสนับสนุนนโยบายรัฐด้านการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด
ความร่วมมือกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรม – ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและความร่วมมือภาคเอกชน
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและวิจัย – พัฒนาองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม และระบบฐานข้อมูลระดับประเทศ
ความร่วมมือกับชุมชนและสังคม – สร้างจิตสำนึก ความร่วมมือกับชุมชนและสังคม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ – ขยายเครือข่ายความร่วมมือสู่ระดับภูมิภาคและโลก
ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม – สร้าง “ศูนย์กลางเทคโนโลยีและข้อมูลสิ่งแวดล้อมของประเทศ”
นายกสมาคมฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “นโยบายทั้ง 6 ด้านมีหัวใจเดียวกันคือ ความร่วมมือ เพราะสมาคมฯ เชื่อว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้จริง ก็ต่อเมื่อทุกภาคส่วนร่วมมือกันสร้างการเปลี่ยนแปลง”