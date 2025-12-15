แจก 5 วิธีซ่อมหลังคารั่ว ที่แก้ปัญหาตรงจุดแบบช่างมืออาชีพ

ส่องวิธี “ซ่อมหลังคารั่ว” ปัญหาใหญ่ช่วงหน้าฝน ที่คุณต้องรีบจัดการ!
เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน บางครั้งฝนที่ตกลงมาอย่างหนักหน่วงอาจเผยให้เห็นจุดบกพร่องของบ้านที่ไม่เคยรู้มาก่อนอย่างปัญหา "หลังคารั่ว" หากใครกำลังเผชิญปัญหานี้และกำลังมองหาวิธีซ่อมหลังคารั่วเพื่อช่วยจัดการรอยรั่วซึมบริเวณหลังคาให้ดีขึ้น บทความนี้มีคำตอบถึงวิธีซ่อมให้กับคุณ ยิ่งไปกว่านั้นเราจะขอพาไปดูรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รับรองว่าปัญหาหลังคารั่วที่กวนใจจะไม่กลายมาเป็นเรื่องเครียดให้คุณในช่วงหน้าฝนอีกต่อไปอย่างแน่นอน
มาดูสาเหตุหลังคารั่ว ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากอะไรได้บ้าง?
ปัญหาหลังคารั่วนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น ปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้วัสดุมุงหลังคาเสื่อมสภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย มาดูกันว่าการที่จะไปซ่อมหลังคารั่ว สาเหตุหลัก ๆ ที่ทำให้เกิดปัญหานี้มีอะไรบ้าง
•วัสดุมุงหลังคาเสื่อมสภาพหรือแตกร้าว: ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องคอนกรีต กระเบื้องลอนคู่ หรือเมทัลชีท เมื่อผ่านการใช้งานมานานหลายปี ย่อมมีการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา รังสียูวีและความร้อนสะสมอาจทำให้กระเบื้องเปราะ แตก หรือเกิดรอยร้าวเล็ก ๆ ที่น้ำสามารถซึมผ่านได้
•อุปกรณ์ยึดติดชำรุด: สำหรับหลังคาเมทัลชีทหรือกระเบื้องบางประเภท น็อต สกรู หรือตะปูที่ใช้ยึดหลังคาอาจเกิดสนิม หรือแหวนยางรองหัวน็อตเปื่อยยุ่ย ทำให้เกิดช่องว่างให้น้ำฝนไหลย้อนเข้าไปภายในฝ้าเพดาน
•การติดตั้งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน: ปัญหานี้มักเกิดตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้าง เช่น การมุงกระเบื้องที่มีระยะซ้อนทับไม่เพียงพอ การตัดมุมกระเบื้องผิดวิธี หรือองศาความลาดเอียงของหลังคา (Slope) น้อยเกินไป ทำให้น้ำระบายไม่ทันและไหลย้อนกลับเข้ามา
•ปูนปั้นครอบสันหลังคาแตกร้าว: ในบ้านสมัยก่อนมักใช้ปูนทรายในการยึดครอบสันหลังคา เมื่อปูนเสื่อมสภาพจะเกิดรอยร้าว แยกตัวออกจากกระเบื้องหลังคา กลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้น้ำรั่วซึมได้ง่ายที่สุดจุดหนึ่ง
•รางน้ำตะเข็บผุกร่อนหรืออุดตัน: รางน้ำตะเข็บที่ทำจากสังกะสีหรือสแตนเลสเกรดต่ำ อาจเกิดสนิมจนทะลุ หรือมีใบไม้กิ่งไม้ไปอุดตันทางระบายน้ำ ทำให้น้ำล้นรางและไหลย้อนเข้าสู่ตัวบ้าน
•รอยร้าวบนหลังคาดาดฟ้า (Slab):สำหรับบ้านสไตล์โมเดิร์นที่มีดาดฟ้าคอนกรีต ปัญหารอยร้าวจากการหดตัว และขยายตัวของคอนกรีต เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้น้ำซึมลงสู่ห้องด้านล่างจนหลังคารัวได้ด้วยเช่นกัน
5 วิธีซ่อมหลังคารั่ว จบปัญหาเรื้อรังอย่างตรงจุด!
วิธีการซ่อมหลังคารั่วนั้นจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของปัญหาและประเภทของหลังคา การเลือกใช้วัสดุและวิธีแก้หลังคารั่วที่ถูกต้องจะช่วยยืดอายุการใช้งาน พร้อมทั้งยังป้องกันไม่ให้ปัญหากลับมาเกิดซ้ำอีกได้ ซึ่งวิธีซ่อมหลังคารั่วที่มีประสิทธิภาพมีดังนี้
1. การเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาที่แตกร้าว
หากพบว่ากระเบื้องหลังคานั้นแตกร้าว แนะนำว่าให้รื้อกระเบื้องแผ่นที่อยู่เหนือแผ่นที่แตกขึ้นเล็กน้อย เพื่อดึงแผ่นที่เสียหายออกมา จากนั้นสอดแผ่นใหม่เข้าไปแทนที่ โดยควรระวังการเกี่ยวขอ และการซ้อนทับให้แนบสนิทเหมือนเดิม หากเป็นกระเบื้องลอนคู่ที่ยึดด้วยน็อต ต้องขันน็อตออกก่อน เพื่อระวังไม่ให้กระเบื้องข้างเคียงเสียหายเพิ่ม
2. จัดการปัญหารั่วซึมบริเวณหัวน็อตและสกรู
สำหรับหลังคาเมทัลชีท จุดที่น้ำรั่วบ่อยที่สุดคือบริเวณหัวสกรู หากตรวจสอบพบว่าแหวนยางรองหัวสกรูเสื่อมสภาพหรือหลุดหาย วิธีซ่อมหลังคารั่วคือการเปลี่ยนสกรูตัวใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมเล็กน้อย เพื่อให้เกลียวยึดแน่น และต้องมีแหวนยางคุณภาพสูง
ในกรณีที่รูสกรูหลวมมากจนขันไม่แน่น อาจต้องย้ายตำแหน่งยิงสกรูใหม่และอุดรูเดิมด้วยซิลิโคนชนิดกันยูวี หรือใช้ผลิตภัณฑ์กันซึมประเภท Roof Seal ทาทับบริเวณหัวน็อตทุกตัวเพื่อเป็นการป้องกันสองชั้น
3. ซ่อมแซมรอยร้าวบนครอบสันหลังคา
รอยร้าวที่ปูนปั้นครอบสันหลังคาเป็นอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรมองข้าม หากรอยร้าวไม่ใหญ่มาก สามารถใช้อะคริลิกกันซึมทาทับได้ แต่ควรทาควบคู่กับแผ่นตาข่ายไฟเบอร์ เพื่อเสริมแรงดึง
4. แก้ไขรอยรั่วซึมบนดาดฟ้าคอนกรีต
หลังคาดาดฟ้ามักเจอปัญหาน้ำขังและคอนกรีตแตกร้าวลายงา การซ่อมหลังคารั่ว บริเวณนี้ต้องใช้ระบบกันซึมแบบทาไม่ว่าจะเป็นอะคริลิกกันซึม หรือโพลียูรีเทนกันซึม
5. ซ่อมแซมและดูแลรางน้ำตะเข็บให้เรียบร้อย
หากพบว่าน้ำรั่วจากรางน้ำตะเข็บเนื่องจากมีเศษใบไม้อุดตัน การแก้หลังคารั่วได้ง่าย ๆ ด้วยการทำความสะอาด ลอกเลนและเศษขยะออก เพื่อให้น้ำระบายได้คล่อง แต่หากรางน้ำผุเป็นรูสนิม หากรูเล็กสามารถใช้แผ่นปิดรอยต่อ ปิดทับหรือทาด้วยซิลิโคนแทน
แต่ถ้าในกรณีที่ผุเป็นวงกว้างหรือรางน้ำเสื่อมสภาพมาก การเปลี่ยนรางน้ำใหม่ยกชุดโดยใช้วัสดุสแตนเลส หรือรางน้ำสำเร็จรูปที่มีมาตรฐาน จะเป็นวิธีซ่อมหลังคารั่วที่คุ้มกว่าการปะผุไปเรื่อย ๆ ซึ่งในอนาคตอาจเสี่ยงต่อเกิดปัญหารั่วอีกได้
แจกวิธีการป้องกันหลังคารั่วในระยะยาว ทำอย่างไรได้บ้าง?
การดูแลรักษาหลังคาให้มีอายุการใช้งานยาวนานและห่างไกลจากคำว่ารั่วซึม สามารถทำได้ดังนี้
• หมั่นตรวจสอบหลังคาปีละ 1-2 ครั้ง
• ตัดแต่งกิ่งไม้รอบบ้าน กิ่งไม้ที่ยื่นเข้ามาปกคลุมหลังคา เพื่อช่วยลดความเสี่ยง
• ทำความสะอาดรางน้ำฝนเป็นประจำ อย่าปล่อยให้เศษดิน ใบไม้ หรือขยะสะสมในรางน้ำ
• ติดตะแกรงกันใบไม้ เพื่อช่วยป้องกันใบไม้ลงไปอุดตัน ทำให้ดูแลรักษาง่ายขึ้น
• เลือกใช้วัสดุคุณภาพสูงตั้งแต่ต้น โดยแนะนำว่าควรเลือกใช้วัสดุเกรดพรีเมียม และอุปกรณ์ยึดติดที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่ช่วยลดการยืดหดตัวของวัสดุ
• ตรวจสอบฝ้าเพดานภายในบ้าน เช่น รอยด่างดำ หรือคราบน้ำบนฝ้าเพดานอยู่เสมอ เพราะนั่นคือสัญญาณเตือนเริ่มต้นของปัญหาหลังคารั่วซึม
การซ่อมหลังคารั่วด้วยตัวเอง ทำได้จริงไหม?
หลายคนอาจเกิดคำถามว่าแล้วแบบนี้ถ้าเกิดปัญหาหลังคารั่ว เราสามารถซ่อมหลังคาเองได้ไหม? คำตอบคือได้ แต่ไม่แนะนำ หากเจอปัญหาหลังคารั่วควรใช้บริการช่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า เพราะปัญหาหลังคารั่วนั้น บริเวณหน้างานมีความเสี่ยง และสาเหตุที่ต้องประเมิน พร้อมทั้งยังมีการซ่อมแซมบางส่วนที่ทำเองไม่ได้ นอกจากนี้ การใช้บริการช่างมืออาชีพยังมั่นใจได้ถึงเรื่องความปลอดภัย และผลงานการซ่อมที่ได้สวยงาม ได้มาตรฐาน คุ้มค่ากว่าการลงมือทำเองแน่นอน
บริการซ่อมหลังคารั่วจาก Q-CHANG จบทุกปัญหารั่วซึมที่เคยกังวล
เห็นได้ว่าปัญหาหลังคารั่วเป็นปัญหาที่ปล่อยไว้นานไม่ได้ เพราะยิ่งนาน ความชื้นที่สะสมจะทำลายฝ้าเพดาน เฟอร์นิเจอร์ และอาจลามไปถึงระบบไฟฟ้าในบ้าน จนสร้างความเสียหายที่อาจจะต้องเสียเงินซ่อมและจัดการกับปัญหาอื่น ๆ ที่ลุกลามอีก
และถ้าคุณกำลังเผชิญกับปัญหาหลังคารั่ว ต้องการช่างซ่อมหลังคาที่จะมาจัดการปัญหาให้จบ แบบที่ไม่ต้องกังวลเรื่องช่างทิ้งงาน หรืองบประมาณบานปลาย ขอแนะนำบริการซ่อมหลังคารั่วจาก Q-CHANG ศูนย์รวมช่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และบริการดูแลบ้านครบวงจร ที่คิวช่างพร้อมดูแลตั้งแต่สำรวจปัญหาหน้างาน วิเคราะห์สาเหตุอย่างละเอียด ไปจนถึงการซ่อมแซมด้วยเทคนิคและวัสดุคุณภาพ
ที่สำคัญ ยังมีระบบจองคิวที่สะดวกสบาย จะนัดหมายวันเวลาหรือติดตามสถานะงานก็ทำได้ง่าย ๆ ผ่าน แอปพลิเคชัน Q-CHANG แอปเดียวจบ ครบเรื่องงานช่าง ให้เรื่องซ่อมหลังคารั่วเป็นเรื่องง่ายเพียงปลายนิ้ว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
• เว็บไซต์ : www.q-chang.com
• LINE Official : @q-chang
• Facebook : Q-CHANG คิวช่าง