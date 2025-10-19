เจ้าหนี้ตามไปทวงเงิน! สุดเวทนาเห็นสภาพยายพิการอาศัยอยู่กระต๊อบผุพัง เก็บขวดขายเลี้ยงเหลน 2 คน ถึงกับยกหนี้ให้

บุรีรัมย์ –สองน้าหลานชาวนางรอง จ.บุรีรัมย์ ตามไปทวงเงินคนรู้จักเคยยืม 6 พัน หลายเดือนติดต่อไม่ได้ แต่พอเห็นสภาพยายวัย 77 พิการ อาศัยอยู่ในกระต๊อบผุพัง หลังคารั่ว ห้องน้ำก่อผนังแค่ครึ่งเดียวไม่มีหลังคา เลี้ยงเหลน 2 คน ด้วยเบี้ยคนชรา-ผู้พิการ และเก็บขวดขาย สุดเวทนายอมยกหนี้ให้ พร้อมวอนผู้ใจบุญช่วยเหลือ ยายเผยไม่รู้ว่าหลานไปยืมเงินใคร ห่วงเหลนหากยายไม่อยู่ใครจะดูแล
วันนี้ (19 ต.ค.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านหนองยายพิมพ์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ มียายพิการคนหนึ่ง เลี้ยงเหลนผู้หญิง 2 คนตามลำพัง โดยอาศัยอยู่ในกระต๊อบผุพังหลังคารั่ว ซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินสาธารณะของหมู่บ้าน ห่างไกลจากผู้คนเสี่ยงเป็นอันตราย และความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก แต่ก็มีเรื่องราวที่สร้างความประทับใจ เนื่องจากหลานสาวของยายอายุ 34 ปี ซึ่งเป็นแม่ของเหลนทั้ง 2 คน ปัจจุบันไปทำงานที่พัทยา จ.ชลบุรี หลายปีแล้วไม่ได้กลับมาหา ไปหยิบยืมเงินคนรู้จัก 6,000 บาท แต่ผ่านไปหลายเดือนก็ยังไม่ใช้หนี้คืน เจ้าของเงินที่ให้ยืมจึงไปตามหาเพื่อทวงถามเงิน แต่พอเจ้าหนี้หรือเจ้าของเงินไปเห็นสภาพบ้านคนที่ยืมเงิน แม้คนยืมจะไม่ได้อยู่บ้านเจอแต่ยายพิการ เลี้ยงเหลน 2 คนลำพัง ก็ไม่กล้าที่จะทวงเงินกับคนเป็นยายเลย แต่กลับสงสาร ทั้งยังย้อนกลับไปซื้อข้าวสาร อาหารแห้งมาให้ยายกับเหลน ได้กินประทังชีวิตด้วย
จากนั้นทีมข่าวก็ได้เดินทางไปยังบ้านหลังดังกล่าว พบยายอุดม บรรจงปรุ หรือยายดม อายุ 77 ปี อยู่กับเหลนสาว 2 คน คือ เด็กหญิงธนัทชา อายุ 13 ปี เรียนอยู่ชั้น ม.1 และเด็กหญิงพิชญธิดา อายุ 8 ขวบ เรียนอยู่ชั้น ป.2 โดยอาศัยในกระต๊อบที่พนังล้อมด้วยเศษกระเบื้อง และสังกะสีเก่าผุพังเพื่อกันแดดฝน หลังคามุงด้วยสังกะสีที่ขึ้นสนิทและเป็นรู ปลูกอยู่ในที่สาธารณะประโยชน์ ห้องน้ำที่สร้างไม่เสร็จมีเพียงอิฐบล็อกที่ก่อได้ไม่ถึงครึ่งและไม่มีหลังคากันแดดฝน เป็นภาพที่น่าเวทนาสงสารมาก
สอบถามยายอุดม เล่าให้ฟังว่า มีลูกทั้งหมด 4 คน เสียชีวิตไป 3 คน เหลือ 1 คน ย้ายไปมีครอบครัวที่ต่างจังหวัด ส่วนหลานสาวที่เป็นแม่ของเหลนทั้ง 2 คน ชื่อมิ้น อายุ 34 ปี ปัจจุบันทำงานอยู่พัทยา ไม่ได้กลับมาบ้านหลายปีแล้ว ส่งเงินมาให้ครั้งละ 200 – 500 บาท ยายก็ต้องเลี้ยงเหลนลำพัง ปัจจุบันใช้เงินเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาท เบี้ยผู้พิการเดือนละ 800 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ 300 บาท ซื้อข้าวและอาหารไว้กินประทังชีวิต บางวันยายกับเหลนก็ไปเก็บขวดมาสะสมไว้ขาย ก็ได้ครั้งละ 10 – 20 บาท แม้ตัวเองจะพิการมือข้างซ้ายงอเหยียดไม่ได้หยิบจับไม่สะดวก จะใช้ชีวิตด้วยความลำบาก แต่ไม่เคยคิดจะทิ้งหลาน ก็จะเลี้ยงเหลนทั้งสองจนกว่าจะหมดแรง
อย่างไรก็ตาม เป็นห่วงเหลนกลัวว่าหากยายไม่มีชีวิตอยู่แล้วเหลนจะอยู่ยังไง บ้านที่ดินไม่มีเป็นของตัวเอง แม่เขาก็ลูกชายอีกคน ที่ผ่านมาไม่เคยรู้มาก่อนว่าหลานไปยืมเงินคนอื่นแล้วยังไม่ได้ใช้หนี้เขา เพราะตนจะเตือนหลานตลอดว่าถึงแม้จะจนก็อย่าไปเป็นหนี้ใคร โดยเฉพาะเงินรายวันเพราะกลัวถ้าหาให้เขาไม่ได้จะมาทำร้าย แต่ก็ขอบคุณเจ้าของเงินที่จะยกหนี้ให้ที่หลาน แต่ถ้าวันไหนมีเงินก็อยากจะไปใช้หนี้แทนหลาน
เด็กหญิงธนัทชา เหลน อายุ 13 บอกว่า ยายเลี้ยงตนกับน้องมาตั้งแต่เด็กๆ เห็นยายลำบากก็อยากจะช่วย เวลากลับจากโรงเรียนเห็นขวด ก็จะแวะเก็บตามทางมาสะสมไว้ที่บ้าน เพื่อขายหาเงินแบ่งเบาภาระช่วยยาย ไม่เคยอายเพราะครอบครัวยากจน หากมีผู้ใจบุญจะช่วยเหลือก็อยากมีบ้านหลังเล็กๆ ที่หลังคาไม่รั่วและมีห้องน้ำ ได้อาศัยอยู่กับยายและน้อง
จากนั้นทีมข่าว ได้เดินทางไปสอบถามนางสาวณัททยา แก้วปรือ และนางสาวอัญชลินทร์ ฐิติวิริยะ เจ้าของเงินที่หลานยายมายืม ซึ่งอยู่ที่ตำบลหนองโบสถ์ เล่าว่า รู้จักกับหลานยายมานานแล้วแต่ไม่เคยไปบ้านเขา เมื่อ 6 เดือนก่อน หลานยายเคยมาขอยืมเงิน 6 พันบาท บอกว่าเดือดร้อนจึงให้ยืม เพราะเขารับปากจะรีบหามาคืน กระทั่งผ่านไป 6 เดือนติดต่อเขาไม่ได้ จึงตัดสินใจไปตามหาบ้านเพื่อจะไปทวงถามเงินที่ยืมไป กระทั่งไปเจอบ้าน แต่ไม่เห็นคนที่ยืมเงินอยู่บ้าน เห็นเพียงยายพิการอาศัยอยู่กับเหลน 2 คน ในกระต๊อบเล็กๆ ผุพัง หลังคาก็รั่ว ห้องน้ำไม่มีประตูและหลังคาความเป็นอยู่ลำบาก ก็เกิดความสงสารทั้งยายและเหลน จึงตัดสินใจยกหนี้ที่หลานยายยืมให้
และวันต่อมาตนไปกับหลานสาว ซื้อของไปให้ด้วย ทั้งยายและเหลนดีใจมาก น้องทั้งสองคนยังได้เขียนการ์ดอวยพรให้กับตน 2 คน รู้สึกประทับใจมาก แต่ตนก็ช่วยได้ตามกำลัง แต่อยากฝากให้ผู้ใจบุญช่วยเหลือยายกับเหลนด้วย ทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยและอาหารการกิน ทั้งห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะอยู่ในป่ามีแต่ผู้หญิง
หากใครอยากช่วยเหลือยายเหลน สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร. 0892526053