Q-CHANG ขอบคุณทุกความเชื่อมั่น จากลูกค้าเเละช่างที่ให้เราเป็น BACK UP มาตลอด 6 ปี มากกว่า 300,000 หลังทั่วประเทศ

(Q-CHANG) คิวช่าง แพลตฟอร์มศูนย์รวมช่างคุณภาพและบริการดูแลบ้านครบวงจร ผู้ให้บริการ จัดหาทีมช่างคุณภาพให้กับเจ้าของบ้าน ครบรอบ 6 ปี ขอบคุณลูกค้าที่เชื่อมั่น เเละ เชื่อใจให้ (Q-CHANG) คิวช่าง เป็น Back up ทุกบริการเรื่องบ้าน ทั้งบริการซ่อมหลังคารั่ว บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ บริการล้างเครื่องปรับอากาศ บริการรีโนเวทปรับปรุงบ้าน เเละ บริการทำความสะอาดบ้าน ทำให้ (Q-CHANG) คิวช่าง เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 6 ปีที่ผ่านมา โดยมียอดผู้ใช้บริการกว่า 300,000 ราย สร้างยอดขายสะสมมากกว่า 1,200 ล้านบาทนายศรัณย์วิศว์ ภักดีนอก กรรมการบริหาร Q-CHANG (คิวช่าง) แพลตฟอร์มศูนย์รวมช่างคุณภาพและบริการดูแลบ้านครบวงจร กล่าวว่า “คิวช่าง เติบโตได้อย่างรวดเร็ว เเละมั่นคงจากปัจจัยหลัก 3 อย่างได้แก่ การสร้างประสบการณ์ที่ดีเเละตอบสนองความต้องการลูกค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์, การพัฒนา ควบคุมมาตรฐานการให้บริการรวมถึงคุณภาพของงานช่าง และการขยายพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับเจ้าของบ้าน Q-CHANG (คิวช่าง) มุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกขั้นตอนการให้บริการสะดวก รวดเร็วและไร้ความกังวล โดยลูกค้าสามารถเลือกจองบริการตามวันและเวลาที่สะดวก ติดตามสถานะงานได้ในทุกขั้นตอน และมั่นใจในคุณภาพการบริการ พร้อมช่องทางในการจองบริการที่หลากหลายทั้ง เว็บไซต์, Q-CHANG Shop Service ซึ่งมีมากกว่า 70 สาขาทั่วประเทศ อีกทั้งยังไม่หยุดพัฒนาบริการด้วยเเนวคิด Preference Services ร่วมกับ พาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งพัฒนานวัตกรรมบริการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อาทิ EZYBUILT แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ Fit-in สำหรับที่อยู่อาศัย ติดตั้งเร็ว บ้านไม่ช้ำ ที่พร้อมขยายสาขาไปมากกว่า 15 สาขาทั่วประเทศในปี 2568 นี้และในโอกาสครบรอบ 6 ปีนี้เราขอมอบของขวัญเเทนคำขอบคุณ ด้วยการมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ ที่ดีให้ลูกค้าใช้บริการคิวช่างได้สะดวกเเละง่ายขึ้นด้วยการเปิดตัว เเอปพลิเคชัน คิวช่าง ที่มาพร้อมประสบการณ์ที่ดี 4 ชัวร์ ตั้งเเต่ดาวน์โหลด ได้แก่ จองง่ายชัวร์ เลือก จอง จ่าย ง่ายเพียง 4 คลิก, หาช่างได้ชัวร์ด้วยระบบจัดการ match ทีมช่างในพื้นที่ของลูกค้า พร้อมรองรับการบริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ, ช่างไม่ทิ้งงานชัวร์ ลูกค้าสามารถติดตามสถานะงานได้ 24 ชั่วโมง และรับประกันทุกงานชัวร์ มีประกันคุณภาพเพิ่มเติมหลังจบงาน ซึ่งหลังจากเปิดให้ใช้งานมียอดดาวน์โหลดแล้วมากกว่า 80,000 ครั้งสำหรับทีมช่าง Q-CHANG เรามุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการทำงานของช่าง โดยพัฒนาใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ Soft Skill, Hard Skill และ Business Skill ซึ่งเป็นหัวใจของความสำเร็จในการพัฒนา ทีมช่างคุณภาพ และได้จัดตั้ง Q-CHANG ACADEMY ศูนย์ฝึกอบรมช่าง ขึ้นที่กรุงเทพฯ และหาดใหญ่ พร้อมแผนขยายไปยังหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศเพื่อพัฒนาทักษะเเละคุณภาพทีมช่างให้ส่งต่อประสบการณ์ที่ดีไปยัง ลูกค้าต่อไปอีกทั้งความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ต้องการบริการติดตั้งควบคู่ไปกับการจัดจำหน่ายและส่งมอบสินค้าไปสู่ผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพและครบวงจร ทั้งในกลุ่ม E-commerce Platform เช่น Shopee, Lazada, NocNoc รวมถึงกลุ่มผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า เช่น เบเยอร์, จระเข้ เเละอีกหลายเจ้าทำให้ Q-CHANG สามารถส่งมอบ ประสบการณ์การให้บริการที่ดีให้กับลูกค้าได้อย่างทั่วถึงโดยตลอด 6 ปีจากปัจจัย 3 ประการที่เราตั้งใจมุ่งมั่นทำเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ตั้งเเต่เริ่มจนหลังจบงาน ทำให้เรามีอัตราการใช้บริการซ้ำสูงถึง 40% บน แอปพลิเคชัน Q-CHANG ​และ เว็บไซต์ www.q-chang.com โดยมีลูกค้ากลับมาใช้บริการคิวช่างซ้ำสูงสุดเกือบ 100 ครั้งในกลุ่มบริการ ทำความสะอาดบ้าน โดยหลังจากนี้ Q-CHANG (คิวช่าง) จะเดินหน้าไม่หยุดพัฒนาพื่อส่งมอบบริการ คุณภาพให้ลูกค้าตลอดไป ตอกย้ำความเเนวคิดหลักของเรา WE’VE GOT YOUR BACKผู้ที่สนใจใช้บริการ Q-CHANG (คิวช่าง) แพลตฟอร์มศูนย์รวมช่างคุณภาพและบริการดูแลบ้านครบวงจร ครอบคลุมทุกบริการเรื่องบ้าน…..ครบจบในที่เดียว “ล้าง ซ่อม ติดตั้ง ต่อเติม” สามารถนัดหมายจองใช้บริการ Q-CHANG (คิวช่าง)ได้ผ่านแอปพลิเคชัน Q-CHANG ของขวัญที่เราตั้งใจมอบให้ลูกค้าทุกคน หรือทางเว็บไซต์ www.q-chang.com โทร. 02-821-6545 หรือ Line : @q-chang หรือติดต่อทาง Q-CHANG Shop Service ทั่วประเทศ