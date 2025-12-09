“มิสยูนิเวิร์สจาเมกา” ตกเวทีที่ไทยอาการวิกฤต เลือดออกในสมอง สูญเสียการรับรู้ เตรียมส่งตัวกลับประเทศรักษาต่อ

กรณีที่ “ดร.กาเบรียล เฮนรี” มิสยูนิเวิร์สจาเมกา 2025 ประสบอุบัติเหตุตกจากเวทีระหว่างประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 ในรอบพรีลิมฯ ซึ่งจัดประกวดที่ประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 68 ระหว่างกำลังอวดโฉมในรอบชุดราตรี ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องรีบส่งตัวไปรักษาที่รพ. เป็นการด่วน ภายหลังการประกวดมีรายงานว่าเจ้าตัวอาการปลอดภัย บาดเจ็บเล็กน้อย ทำให้แฟนนางงามต่างพากันโล่งใจ
แต่ล่าสุดวันนี้ เพจมิสยูนิเวิร์ส ได้อัปเดตอาการล่าสุด พบว่ามิสยูนิเวิร์สจาเมกา มีอาการสาหัส เลือดออกในสมอง สูญเสียการรับรู้ เตรียมส่งตัวกลับประเทศเพื่อรักษาต่อ โดยองค์กรพร้อมจ่ายค่ารักษาและค่าเดินทางต่างๆ ให้ทั้งหมด
“แถลงการณ์อย่างเป็นทางการ
แถลงการณ์ร่วมจากกองประกวดมิสยูนิเวิร์ส และครอบครัวของ ดร.กาเบรียล เฮนรี
วันที่ 8 ธันวาคม 2025
กองประกวดมิสยูนิเวิร์สและครอบครัวของ ดร.กาเบรียล เฮนรี มิสจาเมกา ยูนิเวิร์ส 2025 ประสงค์จะชี้แจงอัปเดตเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บและการดูแลรักษาที่เธอกำลังได้รับอยู่ในขณะนี้
ดร.เฮนรีได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากการพลัดตกลงไปในช่องเปิดบนเวที ระหว่างการเดินประกวดในรอบพรีลิมินารีเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2025 ส่งผลให้เกิดเลือดออกในกะโหลกศีรษะจนหมดสติ กระดูกหัก บาดแผลบนใบหน้า และอาการบาดเจ็บอื่นๆ เธอถูกนำส่งเข้าหอผู้ป่วยวิกฤตทันทีที่กรุงเทพฯ ซึ่งเธออยู่ในภาวะวิกฤต ต้องได้รับการดูแลจากทีมแพทย์เฉพาะทางตลอด 24 ชั่วโมง และยังคงต้องได้รับการเฝ้าดูอาการทางระบบประสาทอย่างใกล้ชิด
ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เธอจะถูกส่งตัวกลับประเทศจาเมกา โดยมีทีมแพทย์คุ้มกันเต็มรูปแบบ และจะถูกนำส่งต่อไปยังโรงพยาบาลทันทีเพื่อรับการรักษาและการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่เกิดเหตุ กองประกวดมิสยูนิเวิร์สได้ยืนเคียงข้างกาเบรียลและครอบครัวของเธอเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ด้วยการรับผิดชอบทุกอย่างอย่างเต็มที่และทันท่วงที องค์กรได้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรักษาพยาบาล การผ่าตัด การฟื้นฟู รวมถึงค่าที่พักและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของมารดาและพี่สาวของดร.เฮนรี ซึ่งอยู่เฝ้าดูแลเธอตลอดช่วงเวลายากลำบากนี้
นอกจากนี้ องค์กรยังเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนำตัวเธอกลับประเทศด้วยเที่ยวบินพิเศษทางการแพทย์ที่จัดโดยโรงพยาบาล และได้ให้คำมั่นว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อจากเหตุการณ์นี้
ครอบครัวเฮนรีรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งต่อความเมตตา ความทุ่มเท และการดูแลเอาใจใส่ของกองประกวดมิสยูนิเวิร์ส การตอบสนองขององค์กรในครั้งนี้ได้แสดงถึงความผูกพันและความมุ่งมั่นในการปกป้องครอบครัวเกินกว่าหน้าที่ในระดับวิชาชีพ
สำหรับรายงานข่าวบางส่วนที่กล่าวหาว่า ดร.เฮนรี มีส่วนทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น ไม่เป็นความจริงอย่างสิ้นเชิง กองประกวดมิสยูนิเวิร์สไม่เคยกล่าวโทษดร.เฮนรีในเหตุการณ์นี้ และยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลและไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง
ดร.เฮนรีและครอบครัวขอส่งความขอบคุณจากใจไปยังประชาชนชาวจาเมกา ชุมชนมิสยูนิเวิร์ส และผู้สนับสนุนทั่วโลกสำหรับความรัก คำอธิษฐาน และกำลังใจอันล้นหลามที่มอบให้
ลงนามในนาม :
กองประกวดมิสยูนิเวิร์ส
ครอบครัวของ ดร.กาเบรียล เฮนรี”