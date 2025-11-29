“สตีฟ เบิร์น” พิธีกร MU2025 แฉเดือด “ณวัฒน์” ไม่ต้องการให้เป็นพิธีกร เพราะอยากเป็นเอง เจอสวนกลับเจ็บ!

เรื่องราววุ่นวายยังไม่จบ สำหรับ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” กับการเป็นเจ้าภาพจัดประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 ล่าสุดแม้การประกวดจะจบไปสักพักแล้ว แต่ก็เกิดเหตุการณ์ที่ “สตีฟ เบิร์น” ซึ่งรับหน้าที่พิธีกร ออกมาแฉว่า “ณวัฒน์” ไม่ต้องการให้ตนเองเป็นพิธีกรในงานครั้งนี้ เพราะณวัฒน์อยากเป็นพิธีกรเอง อ้างก่อนประกวดจริง 1 วัน มีการซ้อมรันทู ตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น ตนเป็นทอล์กโชว์มาก่อน ก็สอดแทรกมุกเข้าไป ณวัฒน์ไม่พึงพอใจ ต้องการให้ตนทำเอเนอร์จี้ให้มากกว่านี้เวลาประกาศ หลังฝึกซ้อม ก็ถูกเรียกคุยอีกครั้ง ณวัฒน์ตำหนิเรื่องการทำงาน และบอกว่าไม่ต้องการให้คนๆ นี้ทำหน้าที่พิธีกรอีกแล้ว บอกว่าณวัฒน์จะไปเป็นพิธีกรแทน อ้างในเหตุการณ์มีทีมโปรดักชั่น ยันเสียงแข็ง ณวัฒน์ไม่มีสิทธิ์ไล่ตนเองออก นอกจากนี้สิ่งที่น่าแปลกใจคือณวัฒน์บังคับให้ตนพูดชื่นชมณวัฒน์ ผู้จัดงานในปีนี้ ให้พูดอวยประเทศไทย
ล่าสุด “ณวัฒน์” ออกมาฟาดกลับเดือด “พูดไปเรื่อย เพ้อเจ้อ ผมไม่เคยคิดจะเป็นพิธีกร จะบ้าเหรอ ผมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประกวด ผมจะไปเป็นทำไม บ้าบอ
เขาต้องการแสง ค่าของคน อยู่ที่ผลของงานเนอะ องค์กรใหญ่เขาเลือกมาให้ ผมบอกแล้วมันไม่ได้ เขาไม่ได้มีประสบการณ์เลย มีใครหาประสบการณ์ด้านการเป็นพิธีกรของเขาเจอบ้าง ไม่ว่ารายการอะไรก็แล้วแต่ รูปแบบไหนก็ไม่มี ผมบอกว่าไม่เอา ตอนแรกเขาจะไม่เอาแต่สุดท้ายก็กลับมาเอาอีก ไม่รู้ไปดีลอะไรกันไว้ สอนยากมาก ผมสอนไม่ไหว ต้องระดมคนมาสอน เยอะไปหมด”
นอกจากนี้ ณวัฒน์ ยังได้ตอบเมนต์ที่ถามว่า หากมิสยูนิเวิร์ส 2025 โดนปลด “วีนา ปวีนา ซิงค์” รองอันดับ 1 จะได้ขึ้นแทนไหม
“ถ้ามิสยูนิเวิร์สโดนปลด รอง 1 จะขึ้นไหม ไม่รู้ครับ ถ้าโดยปกติ ตามข้อกำหนด ถ้าผู้ชนะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ รองอันดับ 1 ก็ต้องทำหน้าที่แทน แต่ถามว่าอยากได้ไหม ไม่อยากครับ พูดตรงๆ
ผลการประกวดเราควบคุมไม่ได้ เราไม่แตะเลย วีนา ได้รอง 1 ด้วยคุณภาพอยู่แล้ว หลายคนคิดว่าเขาน่าจะได้ที่ 1 ด้วยซ้ำ แต่การตัดสินเป็นสิทธิ์ขาดของคนอื่น ก็เคารพการตัดสิน”