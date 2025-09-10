2 กรีฑาไทย "บิว-สุเบญ" บินลัดฟ้า พร้อมสู้ศึกกรีฑาชิงแชมป์โลก 2025 ญี่ปุ่น

วันนี้ (10 ก.ย 68) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ “บิว” ภูริพล บุญสอน นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย ประเภทวิ่ง 100 เมตรชาย และ “สุเบญ” ร.ต.อ.หญิง สุเบญรัตน์ อินแสง นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย ประเภทขว้างจักรหญิง พร้อมด้วยโค้ช Reedus Devon และโค้ชมอส บัณฑิต ช่วงไชย ได้เดินทางไปร่วมการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์โลก 2025 (World Athletics Championships 2025) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
สำหรับตารางการแข่งขัน สุเบญ จะลงแข่งรอบคัดเลือกขว้างจักรหญิง วันเสาร์ที่ 13 ก.ย เริ่มกลุ่มเอ เวลา 07.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (QA, QB) และ บิว ภูริพล จะลงแข่งขันวิ่ง 100 เมตรชาย รอบพรีลิมมิเนชัน ในวันเดียวกัน (13 ก.ย.) เวลา 09.23 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
ขอเชิญแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ 2 นักกรีฑาทีมชาติไทย ให้ทำผลงานยอดเยี่ยมบนเวทีกรีฑาระดับโลกครั้งนี้! ผ่าน https://worldathletics.org/competitions/world-athletics-championships/tokyo25