รัฐบาลทหารพม่าเผยบุกทลายศูนย์สแกมเมอร์จับกุมผู้ต้องหาได้กว่า 300 คน

เอเอฟพี - กองทัพพม่าระบุว่าได้เข้าบุกค้นศูนย์หลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตบริเวณชายแดนไทยและสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เกือบ 350 คน ที่เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการปราบปรามตลาดมืดที่กำลังเฟื่องฟู
ศูนย์หลอกลวงทางออนไลน์เหล่านี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในพื้นที่ชายแดนพม่าที่กำลังเผชิญกับสงคราม โดยเป็นแหล่งที่อยู่ของเหล่าสแกมเมอร์ที่มุ่งเป้าโจมตีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยกลอุบายหลอกลวงต่างๆ คิดเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า รัฐบาลทหารพม่าถูกกล่าวหาว่าเพิกเฉยต่อกิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้มาเป็นเวลานาน แต่กลับประกาศการปราบปรามตั้งแต่เดือนก.พ. หลังจากถูกจีนที่เป็นผู้สนับสนุนสำคัญทางทหารกดดัน
แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สังเกตการณ์บางรายระบุว่าการบุกตรวจค้นเพิ่มเติมที่เริ่มขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามโฆษณาชวนเชื่อ ที่เกิดขึ้นเพื่อระบายแรงกดดันจากปักกิ่ง โดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลกำไรที่พันธมิตรกองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลทหารได้รับมากนัก
กองทัพพม่าได้บุกตรวจค้นพื้นที่เมืองใหม่ “ฉ่วยก๊กโก” ที่เป็นแหล่งการเล่นพนันและการฉ้อโกงในเช้าวันอังคาร (18) ตามการรายงานของโกลบอลนิวไลท์ออฟเมียนมาที่เป็นสื่อของรัฐ
“ระหว่างปฏิบัติการ มีผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติ 346 คนถูกจับกุมตัว และยึดโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการเล่นพนันออนไลน์ได้เกือบหนึ่งหมื่นเครื่อง” สื่อของทางการพม่าระบุ
นับตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2564 ที่จุดชนวนให้เกิดสงครามกลางเมือง พื้นที่ชายแดนที่กำกับควบคุมอย่างหลวมๆ ได้กลายเป็นแหล่งที่ตั้งของศูนย์หลอกลวง ที่นักวิเคราะห์ระบุว่าเต็มไปด้วยพนักงานหลายพันคนที่เต็มใจทำงาน รวมถึงคนที่ถูกค้ามนุษย์มาจากต่างประเทศ
แต่จีน ที่เป็นผู้สนับสนุนกองทัพของรัฐบาลทหารรู้สึกไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆ ที่พลเมืองของตนเป็นทั้งผู้กระทำผิดและเหยื่อของการหลอกลวงนี้ ผู้เชี่ยวชาญระบุ
ในวันพุธ (19) รัฐบาลทหารได้กล่าวโทษกลุ่มติดอาวุธที่ปล่อยให้ศูนย์หลอกลวงดำเนินการภายใต้การคุ้มครองของพวกเขา
โกลบอลนิวไลท์ออฟเมียนมาระบุว่าบริษัทย่าไท่ ของเสอ จื้อเจียง ผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมสัญชาติจีน-กัมพูชา มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารพื้นที่ฉ่วยก๊กโก
เสอถูกจับกุมในไทยในปี 2565 และถูกส่งตัวข้ามแดนกลับไปจีนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่เขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และการฉ้อโกง
เสอและบริษัทย่าไท่ของเขาเคยถูกคว่ำบาตรจากอังกฤษและสหรัฐฯ
วอชิงตันกล่าวว่าเขาได้เปลี่ยนหมู่บ้านแห่งหนึ่งบนพื้นที่ชายแดนพม่า-ไทย ให้กลายเป็นฉ่วยก๊กโก เมืองตากอากาศที่สร้างขึ้นเพื่อการพนัน การค้ายาเสพติด และการค้าประเวณี และการหลอกลวงที่มุ่งเป้าผู้คนทั่วโลก
ในเดือนต.ค. รัฐบาลทหารพม่าได้ประกาศบุกตรวจค้นศูนย์ฉ้อโกงเคเค พาร์ก ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และระบุว่ากำลังรื้อถอนอาคารมากกว่า 600 หลัง
การกวาดล้างที่ได้รับความสนใจอย่างมากนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เดือนก.พ. ที่ทำให้สแกมเมอร์ราว 7,000 คน ถูกส่งตัวกลับประเทศ และไทยได้ดำเนินมาตรการระงับอินเทอร์เน็ตข้ามแดน
รายงานของสหประชาชาติระบุว่าในปี 2566 เหยื่อของการหลอกลวงฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก ถูกหลอกลวงไปเป็นมูลค่าสูงถึง 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และความเสียหายทั่วโลกน่าจะสูงกว่านี้มาก.