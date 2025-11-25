“โอลิเวีย ยาเซ่” มิสยูนิเวิร์สโกตดิวัวร์ สละตำแหน่ง “มิสยูนิเวิร์ส แอฟริกาและโอเชียเนีย” อย่างเป็นทางการ

โอลิเวีย ยาเซ่ มิสยูนิเวิร์สโกตดิวัวร์ และรองอันดับ 4 บนเวที Miss Universe 2025 ประกาศ สละตำแหน่ง Miss Universe Africa and Oceania รวมทั้ง ถอนตัวจากพันธกิจทั้งหมดกับคณะกรรมการ Miss Universe ผ่านแถลงการณ์อย่างเป็นทางการที่เผยแพร่ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส
ยาเซ่ระบุว่า แม้เธอจะภาคภูมิใจในเส้นทางที่ผ่านมา แต่การเดินหน้าต่อไปต้องยึดมั่นในคุณค่าที่เธอเชื่อมั่น ได้แก่ “ความเคารพ ศักดิ์ศรี ความเป็นเลิศ และโอกาสที่เท่าเทียม” พร้อมขอบคุณการสนับสนุนที่ได้รับตลอดการทำหน้าที่ในฐานะราชินีความงามและทูตวัฒนธรรม
ในแถลงการณ์เธอกล่าวตอนหนึ่งว่า “ฉันต้องยืนหยัดอยู่บนคุณค่าและหลักการที่นำทางฉันไปสู่ความเป็นเลิศ… ความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกับเด็กผู้หญิง ฉันอยากให้พวกเขาก้าวเดินอย่างมั่นใจ แม้ในพื้นที่ที่รู้สึกว่าไม่ใช่ที่ของตัวเอง และภาคภูมิใจในตัวตนของพวกเขา”
ยาเซ่ยังย้ำว่าการก้าวลงครั้งนี้ เป็นเพราะต้องการทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันคุณค่าที่เธอยึดถือ พร้อมเรียกร้องให้ชุมชนคนผิวดำ แอฟริกัน แคริบเบียน อเมริกัน และผู้มีเชื้อสายแอฟริกันทั่วโลก “เดินเข้าสู่พื้นที่ที่ตัวเองไม่ถูกคาดหวังว่าจะอยู่” และไม่ปล่อยให้ใครจำกัดศักยภาพของพวกเขา
เธอกล่าวว่า “ตัวตนของเราสำคัญ เสียงของเราต้องถูกได้ยิน”
เธอยังส่งความยินดีถึงมิสยูนิเวิร์สคนใหม่ และอวยพรให้มิสยูนิเวิร์สจาเมกา ซึ่งกำลังพักรักษาตัว “ฟื้นตัวโดยเร็ว”