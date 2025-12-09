“ธัญรัศม์ จิรฐิติเกียรติ” ผู้บริหาร C2 Vitamin ส่งตัวแทนบินตรงสู่ประเทศเกาหลีใต้ รับรางวัลระดับเอเชียในงาน “KIB Awards 2025”

ถือเป็นหนึ่งผู้บริหารสาวคนเก่งที่ประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับ “ธัญรัศม์ จิรฐิติเกียรติ” ผู้บริหาร บริษัท ซี ดริ้ง จำกัด ที่เคยสร้าง ปรากฏการณ์น้ำดื่มแบรนด์ไทย C2 Water น้ำดื่มที่ใสสะอาดแบบซีทรู ที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม และยังได้คนดังระดับโลกอย่าง “Jackson Wang” มาร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับทางแบรนด์ จนโด่งดังไปในหลายๆ ประเทศ และมาในครั้งนี้กับการบุกตลาดเรื่องของสุขภาพกับ “C2 Vitamin” ที่สามารถคว้ารางวัลระดับเอเชียในงาน “Korea influencer & Business Awards 2025” (KIB Awards 2025)” ในสาขา “The Global Dietary Supplements Impact Awards” ณ โรงแรม JW Marriott Hotel Seoul ประเทศเกาหลีใต้
จุดเริ่มต้นของ C2 Vitamin คือการที่ทางแบรนด์อยากใส่ใจทุกๆ คน ในเรื่องของสุขภาพ C Drink จึงได้พัฒนาสินค้า C2 Vitamin ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม วิตามินรูปแบบเจลลี่ กลิ่นมะยงชิด ที่ช่วยให้ทานง่าย พกพาสะดวก ดูแลสุขภาพผิว จากภายใน ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกว่า 13 ชนิด และเป็นกลิ่นมะยงชิด ซึ่งเป็นผลไม้ของไทย ที่ต้องการสร้างความแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ และเป็นการส่งเสริม Soft Power ให้คนทั่วโลกได้รู้จักผลไม้ไทยมากขึ้น
โดยภายในงาน “Korea influencer & Business Awards 2025” ยังมีเหล่า คนดัง-อินฟูลฯ-นักธุรกิจ จากประเทศไทย และต่างประเทศ เดินทางมาร่วมรับรางวัลในครั้งนี้ อาทิ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, ดีเจมะตูม ผู้จัดรายการ The Social Warrior, ดีเจบุ๊คโกะ, คุณเจนนี่ Jenny Dollita แห่งโรงพยาบาล DA Plastic Surgery ประเทศเกาหลีใต้, โทมัส ทอม ผู้ชนะจากรายการ the social warrior season 1
งาน KIB Awards 2025 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ โดย บริษัท วิน วิน พีอาร์พลัส จำกัด (Win Win PRPlus) บริหารงานโดยประธานกรรมการบริษัท “ทิพย์ ฐิติมา นวภคกุล” นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก เอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศเกาหลีใต้ “ธานี แสงรัตน์” ที่ท่านให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานนี้ด้วย