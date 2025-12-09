xs
xsm
sm
md
lg

“ธัญรัศม์ จิรฐิติเกียรติ” ผู้บริหาร C2 Vitamin ส่งตัวแทนบินตรงสู่ประเทศเกาหลีใต้ รับรางวัลระดับเอเชียในงาน “KIB Awards 2025”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ถือเป็นหนึ่งผู้บริหารสาวคนเก่งที่ประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับ “ธัญรัศม์ จิรฐิติเกียรติ” ผู้บริหาร บริษัท ซี ดริ้ง จำกัด ที่เคยสร้าง ปรากฏการณ์น้ำดื่มแบรนด์ไทย C2 Water น้ำดื่มที่ใสสะอาดแบบซีทรู ที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม และยังได้คนดังระดับโลกอย่าง “Jackson Wang” มาร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับทางแบรนด์ จนโด่งดังไปในหลายๆ ประเทศ และมาในครั้งนี้กับการบุกตลาดเรื่องของสุขภาพกับ “C2 Vitamin” ที่สามารถคว้ารางวัลระดับเอเชียในงาน “Korea influencer & Business Awards 2025” (KIB Awards 2025)” ในสาขา “The Global Dietary Supplements Impact Awards” ณ โรงแรม JW Marriott Hotel Seoul ประเทศเกาหลีใต้

จุดเริ่มต้นของ C2 Vitamin คือการที่ทางแบรนด์อยากใส่ใจทุกๆ คน ในเรื่องของสุขภาพ C Drink จึงได้พัฒนาสินค้า C2 Vitamin ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม วิตามินรูปแบบเจลลี่ กลิ่นมะยงชิด ที่ช่วยให้ทานง่าย พกพาสะดวก ดูแลสุขภาพผิว จากภายใน ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกว่า 13 ชนิด และเป็นกลิ่นมะยงชิด ซึ่งเป็นผลไม้ของไทย ที่ต้องการสร้างความแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ และเป็นการส่งเสริม Soft Power ให้คนทั่วโลกได้รู้จักผลไม้ไทยมากขึ้น

โดยภายในงาน “Korea influencer & Business Awards 2025” ยังมีเหล่า คนดัง-อินฟูลฯ-นักธุรกิจ จากประเทศไทย และต่างประเทศ เดินทางมาร่วมรับรางวัลในครั้งนี้ อาทิ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, ดีเจมะตูม ผู้จัดรายการ The Social Warrior, ดีเจบุ๊คโกะ, คุณเจนนี่ Jenny Dollita แห่งโรงพยาบาล DA Plastic Surgery ประเทศเกาหลีใต้, โทมัส ทอม ผู้ชนะจากรายการ the social warrior season 1

งาน KIB Awards 2025 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ โดย บริษัท วิน วิน พีอาร์พลัส จำกัด (Win Win PRPlus) บริหารงานโดยประธานกรรมการบริษัท “ทิพย์ ฐิติมา นวภคกุล” นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก เอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศเกาหลีใต้ “ธานี แสงรัตน์” ที่ท่านให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานนี้ด้วย











“ธัญรัศม์ จิรฐิติเกียรติ” ผู้บริหาร C2 Vitamin ส่งตัวแทนบินตรงสู่ประเทศเกาหลีใต้ รับรางวัลระดับเอเชียในงาน “KIB Awards 2025”
“ธัญรัศม์ จิรฐิติเกียรติ” ผู้บริหาร C2 Vitamin ส่งตัวแทนบินตรงสู่ประเทศเกาหลีใต้ รับรางวัลระดับเอเชียในงาน “KIB Awards 2025”
“ธัญรัศม์ จิรฐิติเกียรติ” ผู้บริหาร C2 Vitamin ส่งตัวแทนบินตรงสู่ประเทศเกาหลีใต้ รับรางวัลระดับเอเชียในงาน “KIB Awards 2025”
“ธัญรัศม์ จิรฐิติเกียรติ” ผู้บริหาร C2 Vitamin ส่งตัวแทนบินตรงสู่ประเทศเกาหลีใต้ รับรางวัลระดับเอเชียในงาน “KIB Awards 2025”
“ธัญรัศม์ จิรฐิติเกียรติ” ผู้บริหาร C2 Vitamin ส่งตัวแทนบินตรงสู่ประเทศเกาหลีใต้ รับรางวัลระดับเอเชียในงาน “KIB Awards 2025”
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น