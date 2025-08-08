“ดิอาท” ร่วมกับ VATANIKA CLASS จัดคลาสสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เสริมศักยภาพทีมผู้บริหารและทีมแพทย์สู่ระดับสากล

สั่งสมประสบการณ์จากการเปิดคลินิก “ดิอาท” ทั้ง 3 สาขา มาตลอดระยะเวลากว่า 12 ปี สู่โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งดิอาท (The Art Plastic Surgery Hospital) ย่านดอนเมือง ที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการมา 3 เดือน และได้รับผลตอบรับจากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ภายใต้สโลแกน “อย่าติดกับดักความสวยปานกลาง” เพราะทุกคนสามารถสวย หล่อ ได้อีกไม่มีวันสิ้นสุด
และเพื่อเป็นการยกระดับการบริการในก้าวสำคัญของโรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งความงามดิอาท The Art Plastic Surgery Hospital ได้ร่วมกับ VATANIKA CLASS จัดคลาสสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “The Art of Presence – Boost your confidence and communication skills” คลาสพิเศษที่ออกแบบขึ้นเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ เพิ่มเสน่ห์ และทักษะการสื่อสาร เพิ่อเสริมความมั่นใจให้กับผู้บริหารและทีมแพทย์ ของ The Art Hospital ในการส่งมอบการบริการแบบมืออาชีพ มาตรฐานสากล ให้กับผู้รับบริการ
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือการร่วมงานกับ แบรนด์ VATANIKA ในการออกแบบ “ผ้าพันคอ The Art x Vatanika Limited Edition” ที่ถ่ายทอดแนวคิด “ความงามที่ออกแบบได้ (Beauty by Design)” อันเป็นหัวใจสำคัญของ The Art Hospital มาโดยตลอด โดยแรงบันดาลใจของลวดลายผ้าพันคอ มาจาก “Facade” ซึ่งเป็นองค์ประกอบสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของอาคาร The Art Plastic Surgery Hospital ลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าถูกถอดรหัสจากเส้นสายของ Facade หลากหลายรูปแบบที่ถักทอรวมกันอย่างพิถีพิถัน สะท้อนถึงพลังความงามที่หลากหลาย ที่ไม่ว่าคุณจะก้าวสู่ประตูบานไหน ก็ล้วนพาไปสู่ความงามในแบบเฉพาะตัว
นี่คือ “Doorways of Grace” จาก The Art และแบรนด์ VATANIKA ที่ต้องการให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความงามที่หลากหลาย และเชื่อมั่นในความสวยที่เป็นตัวตนของตนเอง
หากใครกำลังมองหาข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการศัลยกรรม โดยทีมแพทย์ระดับมืออาชีพ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งความงามดิอาท ย่านดอนเมือง “ดิอาทคลินิก” สาขาลาดพร้าว (ระหว่างซอยลาดพร้าว 85 และ 87) และสาขาพัทยา เปิดบริการทุกวัน 09.00-20.00 น.