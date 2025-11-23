สวยปังไม่ธรรมดา! "มอส แพรวปภา" พลิกชีวิตจากชายเป็นหญิง สวยสมบูรณ์แบบพร้อมลุยเวทีนางงามอีกครั้ง

วงการนางงามขยับรับดาวดวงใหม่อีกคนแล้ว “มอส แพรวปภา ศรีสุวรรณ์” ผู้เข้าประกวดเวที Miss Trans Thailand ที่ตอนนี้กำลังเป็นชื่อที่ถูกเมาท์สนั่นในกลุ่มแฟนนางงาม ว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่ห้ามกะพริบตา ทั้งฟีลลิ่งหน้า สัดส่วน และคาแรคเตอร์สาวแซบ มาครบจัดเต็ม
ก่อนหน้าจะเข้าวงการประกวด มอสเคยเป็นแค่เด็กธรรมดาที่มีความฝันอยากเป็นผู้หญิงแบบเต็มตัว จนสุดท้ายเจ้าตัวตัดสินใจลองปรึกษาศัลยกรรมแบบจริงจัง มอสเลือกทำศัลยกรรมแบบแพ็กจัดเต็มกับ "คุณหมอดารินทร์ ม่วงไทย" ที่ The SiB Plastic Surgery จัดเต็ม จมูก คาง หน้าอก
หลังจากจบเซตศัลยกรรมไม่นาน มอสก็เริ่มมีคนทักหนักมาก ทั้งเพื่อนเก่า–เพื่อนใหม่ รวมถึงคนในกลุ่มประกวดที่เจอตัวจริงถึงกับถามตรงๆ ว่า “ไปทำหน้ามาตอนไหน?” เพราะหายไปกลับมาอีกทีหน้าเป๊ะขึ้นจนแทบจำไม่ได้จากเวอร์ชันก่อน และเมื่อเปิดตัวในฐานะผู้เข้าประกวด Miss Trans Thailand ก็ยิ่งทำให้ชื่อ “มอส แพรวปภา” ถูกจับตาแบบจริงจัง