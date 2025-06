The SIB Plastic Surgery ฉลองครบรอบ 15 ปี รีแบรนด์ครั้งใหญ่!

The SIB Plastic Surgery ฉลองครบรอบ 15 ปี เตรียมเปิดตัวศูนย์ศัลยกรรมความงามแบบครบวงจร พร้อมการกลับมาของ หมอดารินทร์ ม่วงไทย ศัลยแพทย์ชื่อดัง นำเทคนิคใหม่ ผู้นำด้านการเสริมหน้าอก Barbie Breast หรือหน้าอกทรงตุ๊กตา และกำลังมาแรงในด้านศัลยกรรมดึงหน้า และเสริมจมูกเทคนิคโอเพ่น ปรับโครงสร้างยืดปลายจมูกได้สวย ไม่แพ้เกาหลี ไม่ว่าทรงไหนคุณหมอดารินทร์ก็ทำได้ จมูกจีนโต่วอิน ทรงสายฝอ ทรงจมูกตุรกี ทรงเกาหลี การันตีฝีมือระดับอินเตอร์ ไม่รีทัช! พร้อมเตรียมเปิด โรงพยาบาลศัลยกรรมหรูใจกลางกรุง ยกระดับความงามไทยสู่ Medical Hub ตัวจริง!The SIB Plastic Surgery คลินิกศัลยกรรมชั้นนำของไทย ฉลองครบรอบ 15 ปีด้วยการรีแบรนด์ครั้งใหญ่ เปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่สุดหรู พร้อมขยายสู่ศูนย์ศัลยกรรมความงามแบบครบวงจร เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศอย่างเหนือระดับจุดไฮไลต์ของการกลับมาในครั้งนี้คือการ คัมแบ็กอย่างยิ่งใหญ่ของ “หมอดารินนทร์ ม่วงไทย” ศัลยแพทย์ฝีมือทองระดับแถวหน้าของไทย ผู้อยู่เบื้องหลังเคสศัลยกรรมชื่อดาราดัง นางงามมากมายในวงการบันเทิง พร้อมนำเทคนิคเฉพาะตัวที่ยกระดับมาตรฐานศัลยกรรมไทยในระดับสากลพร้อมเปิดตัวเทคนิคใหม่ “ทรงจมูกจีนโต่วอิน ทรงสายฝอ ทรงจมูกตุรกี ทรงเกาหลีหมอดารินทร์เผยเทรนด์ใหม่ของการศัลยกรรมปี 2025 ว่าความงามไร้พรมแดนคือคำตอบของผู้หญิงยุคใหม่ ทรงจมูกยอดฮิตไม่ต้องบินไกลถึงต่างประเทศแต่สามารถได้ทรงที่ต้องการที่ The SiB“จมูกจีน โต่วอิน ” เสริมทรงหยดน้ำแบบธรรมชาติ เน้นความหวาน สันหรือแกนกลางของจมูกจะไม่สูงมาก ได้ลุคละมุนแบบสาวจีน“จมูกสายฝอ” คือการยกปลายจมูกให้เชิดพุ่งขึ้น ตรงกับเทคนิคของจมูกสายฝอที่เน้น "ปลายเชิด ดั้งชัด"“จมูกตุรกี” เทคนิค Turkish Tip มีจุดหัดตรงปลายแบบสาวตะวันตกและจมูกพุ่งรับแสง เทคนิคเหลาและวางซิลิโคน+กระดูกอ่อนซี่โครงแบบพิเศษ เทคนิคเฉพาะที่ The SiB“จมูกทรงเกาหลี”เทคนิค IDol Nose สันไม่สูงมาก สโลปนุ่มละมุน พุ่ง ปลายไม่งุ้ม เข้ากับโครงหน้าไทย ปลายหยดน้ำเล็กน้อย เสริมลุคหวาน หรือปลายเชิดทำให้ดูหน้าเปรี้ยว / ปลายเรียวคมดั้งไม่สูงเกิน แต่สโลปละมุน“หน้าอก Barbie Breast” สวยละมุนดุจตุ๊กตา... ทรงสวย ชิดพอดีตัว แบบ Hybrid Technique พุ่งมีมิติ ไม่เป็นก้อน ไม่เป็นบล็อก เสริมหน้าอกแบบมีศิลปะ ด้วยเทคนิคเลาะโพรงอย่างประณีตหมอดารินทร์ ตัวจริง เสียงจริง ไม่รีทัช ด้วยแนวคิด “ศัลยกรรมอย่างมีชั้นเชิง ซ่อนแผลให้ดูดีแม้ไร้เมคอัพ” หมอดารินทร์ย้ำว่า “ทุกเคสต้องเห็นผลจริง ไม่ต้องพึ่งแอป” การันตีด้วยรีวิวเคสจริงนับพัน พร้อมเปิดเคสก่อน-หลังแบบละเอียด ไม่มีการตกแต่งภาพThe SiB Plastic surgery พื้นที่กว้างใหญ่ เดินทางสะดวก มีที่จอดรถมากมาย ห้องพักแบบ VIP สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รอต้อนรับคุณอยู่ทำไมถูกต้องมาทำศัลยกรรมที่ The Sibplastic Surgery ?“The SIB Plastic Surgery” ศัลยกรรมที่ตอบโจทย์สวยตามความงามในแบบของคุณ เพราะ “ความสวย” ไม่ใช่แค่ตามเทรนด์ แต่คือ ความมั่นใจในแบบของคุณ คุณหมอดารินทร์ The SIB Plastic Surgery เข้าใจในจุดนี้อย่างแท้จริง จึงออกแบบทุกโปรแกรมศัลยกรรมโดยคำนึงถึงความต้องการเฉพาะบุคคล เพื่อให้ผลลัพธ์ ตรงใจ สวยพอดี และดูดีที่สุดในแบบของตัวเองรวมถึงบริการที่น่าประทับในทั้งก่อนการผ่านตัดและหลังการผ่าตัดที่ดูแลจนคนไข้สวยกลับบ้านและหายดี“หมอดารินทร์กลับมาเพื่อทวงบัลลังก์! และจะไม่หยุดแค่คลินิก แต่จะสร้างแลนด์มาร์กใหม่ให้กับศัลยกรรมไทย” คำมั่นจากศัลยแพทย์หญิงผู้มากประสบการณ์ ที่ตั้งใจผลักดันวงการความงามไทยสู่ระดับโลก ใครที่สนใจอยากทำศัลยกรรมกับคุณหมอดารินทร์ ก็สามารถเข้าไปดูที่เพจ The SIB Beauty Clinic หรือแอดไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line@ : @sibplasticsurgery