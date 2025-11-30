“เก้า นพเก้า” พรีเซนเตอร์ NUUI ผนึกกําลัง “ซี-เอมี่-บุ๊คโกะ” ไลฟ์ระดมรายได้ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

NUUI ที่ล่าสุดได้ “เก้า นพเก้า” เป็นพรีเซนเตอร์ จับมือ “ซี-เอมี่” จัดไลฟ์พิเศษ ระดมรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เมื่อวานก่อนที่ผ่านมา (25 พย) นําทีมโดยขุนพลตัวจริง “นุ้ย ศิริพร ทองรุจิโรจน์” (CEO, NUUI WORLD CO., LTD.) จัดกิจกรรม Live พิเศษร่วมกับนักแสดงชื่อดัง เอมี่ กลิ่นประทุม และ ซี ศิวัฒน์ ผ่านบัญชี TikTok @amyklinpratoom โดยมี “เก้า นพเก้า เดชาพัฒนกุล” และ “ดีเจบุ๊คโกะ ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล” ร่วมพูดคุยและแนะนําผลิตภัณฑ์ NUUI FIBER พร้อมนํา รายได้ทั้งหมดจากการจําหน่ายสินค้าในไลฟ์ ส่งมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เหตุการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดสงขลา ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนจํานวนมาก NUUI และศิลปินผู้ร่วมไลฟ์จึงตั้งใจรวมพลังเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และส่งต่อกําลังใจไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้
เก้า นพเก้า พรีเซนเตอร์ เผยว่า “ผมขอส่งกําลังใจให้ทุกคนในภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบครับ หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็วที่สุด และขอให้ทุกคนปลอดภัยครับ ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมดีๆ แบบนี้และขอบคุณแบรนด์ NUUI ที่ให้ผมมีส่วนร่วมในการส่งต่อความช่วยเหลือในครั้งนี้ครับ”
ทางด้าน นุ้ย ศิริพร ทองรุจิโรจน์ (CEO, NUUI WORLD CO., LTD.) กล่าวเสริมว่า “NUUI ขอส่งความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวภาคใต้ที่กําลังประสบปัญหาน้ำท่วมค่ะ เราหวังว่าการช่วยเหลือครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงเล็กๆ ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ และขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้โดยเร็วค่ะ”
เอมี่ กลิ่นประทุม กล่าวว่า “มี่ขอส่งกําลังใจให้พี่น้องชาวใต้ทุกคนเลยนะคะ ช่วงเวลานี้หลายครอบครัวต้องเผชิญความยากลําบาก ก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีค่ะ และต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทุกท่านที่ทํางานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในพื่นที่ มี่ขอชื่นชมจากใจค่ะ”
ซี ศิวัฒน์ กล่าวว่า “อยากส่งความห่วงใยไปถึงพี่น้องทุกคนในพื้นที่ประสบภัยนะครับ ขอให้ทุกคนปลอดภัย และขอให้สถานการณ์ดีขึ้นโดยเร็ว ผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย อาสาสมัคร รวมถึงทุกคนที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ พวกคุณทํางานเพื่อคนไทยด้วยหัวใจจริงๆ ครับ”
ดีเจบุ๊คโกะ ธนัชพันธ์ กล่าวว่า “บุ๊คโกะขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวใต้ทุกคนนะคะ ช่วงนี้หลายพื้นที่ลําบากมาก ก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองและครอบครัวค่ะ ขอให้สถานการณ์ดีขึ้นเร็วๆ และขอส่งกําลังใจจากพวกเราที่นี่ไปถึงทุกคนค่ะ”
พลังแห่งความร่วมมือเพื่อสังคมกับการร่วมไลฟ์ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของศิลปิน ผู้บริโภค และแบรนด์ไทย ที่ตั้งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเวลาที่ยากลําบาก NUUI ยืนยันว่าจะเดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง
#NUUI #FIBERNUUI #นํ้าท่วมภาคใต้ #นํ้าท่วมหาดใหญ่ #เก้านพเก้า