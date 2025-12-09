“แอร์ ภัคศรัณย์ บวรคุณเสถียร” CEO แบรนด์ AKI+ บินตรงสู่กรุงโซล รับรางวัลระดับเอเชีย KIB Awards 2025

เป็นอีกหนึ่งผู้บริหารที่มากความสามารถสำหรับ “แอร์ ภัคศรัณย์ บวรคุณเสถียร” CEO แบรนด์ AKI+ ที่ล่าสุดทางแบรนด์ AKI+ สามารถคว้ารางวัลระดับเอเชียส่งท้ายปีอย่าง “Korea influencer & Business Awards 2025” (KIB Awards 2025) ในสาขา The Global Dietary Supplement Impact Awards ที่จัดขึ้น ณ โรงแรม JW Marriott Hotel Seoul ประเทศเกาหลีใต้ สำหรับสินค้านวัตกรรมอย่าง AKI YUZYM (อะกิ ยูไซม์) ที่ผสาน 3 กลไก ในการช่วยลดแคลอรี่ในมื้ออาหาร ลดบวมโซเดียม และมีเอมไซม์จากโบรมีเบนช่วยส่งเสริมระบบย่อยอาหารให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ การดูแลสุขภาพของคนในยุคปัจจุบัน และถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลอันทรงเกียรติ ที่คู่ควรกับแบรนด์ AKI+ มากที่สุด เพราะถือแบรนด์ไทยที่เน้นผลักดันในเรื่องของ “ความรู้ด้านสุขภาพแบบเข้าใจง่ายบน พื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ตามหลักวิทยศาสตร์” ให้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในยุคใหม่ ผ่านคอนเทนต์ที่เข้าถึงง่ายบนโลกโซเชียลมีเดีย
เรียกได้ว่า AKI+ ถือเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมด้านสุขภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อการดูแลตัวเองแบบครบองค์รวม (Wellness & Longevity) โดยผสานความรู้ด้านโภชนาการเชิงลึก วิทยาศาสตร์ด้านอายุยืน และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกัน ในแบบ “evidence-based innovation” ที่ทุกๆ สูตรต้องมีเหตุผลรองรับจากงานวิจัยระดับสากล ผ่านการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีมาตรฐาน และผ่านโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP / HACCP เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ทุกตัวออกแบบจากวิทยาศาสตร์จริง ไม่ใช่แค่เรื่องของการตลาด
โดยภายในงาน “Korea influencer & Business Awards 2025” ยังได้รับเกียรติจาก “คุณธานี แสงรัตน์” เอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศเกาหลีใต้ ที่ท่านให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานนี้ ซึ่งงาน “KIB Awards 2025” จัดขึ้นโดย “บริษัท วิน วิน พีอาร์พลัส จำกัด (Win Win PRPlus)” บริษัทเอเจนซี่ และออแกไนซ์เซอร์ ชื่อดังของประเทศไทย บริหารงาน CEO Win Win PRPlus อย่าง “ทิพย์ ฐิติมา นวภคกุล” ที่เล็งเห็นว่า กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ทรงพลัง และมีอิทธิพลให้เรื่องของ Soft Power และมีเดียต่างๆ ซึ่งการจัดงาน “KIB Awards 2025” ที่กรุงโซล เป็นหนึ่งในการประกาศก้องให้โลกรู้ถึงพลัง Soft Power ของแบรนด์ไทย คนดัง-อินฟูลฯ-นักธุรกิจ จากประเทศไทย ที่มีพลัง และโดดเด่น ไม่แพ้กับชาติใดในโลก
ซึ่งภายในงาน KIB Awards 2025 ยังมีเหล่า คนดัง-อินฟูลฯ-นักธุรกิจ จากประเทศไทย และต่างประเทศ เดินทางมาร่วมรับรางวัลในครั้งนี้ อาทิ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, ดีเจมะตูม ผู้จัดรายการ The Social Warrior, ดีเจบุ๊คโกะ, คุณเจนนี่ Jenny Dollita แห่งโรงพยาบาล DA Plastic Surgery ประเทศเกาหลีใต้, โทมัส ทอม ฯลฯ