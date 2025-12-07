ย้อนชมหนังงานแต่ง “เวย์-นานา” ที่ “ข้าวโพด-เจนี่” บอก เหมือนเดจาวู เป็นลางมาก! (คลิป)

ยังเป็นประเด็นที่แฟนๆ สนใจ สำหรับกรณี “นานา ไรบีนา” ถูกจับกุมข้อหาฉ้อโกงทรัพย์ และ พ.ร.ก.กู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน ก่อนที่ต่อมาศาลเมตตาให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยวางทรัพย์ประกัน 1 ล้านบาท ด้าน “เวย์ ไทเทเนี่ยม” ก็ถูกผู้เสียหายแจ้งความ หลอกให้นำเงินไปร่วมลงทุนเทรดหุ้นจนสูญเงินรวมกว่า 50 ล้านบาทผิดฐานฉ้อโกง
ประเด็นของทั้งคู่ ไม่ได้ทำให้แค่แฟนคลับเสื่อมศรัทธา แม้แต่คนที่เคยคบหาเป็นเพื่อนมานานเป็นสิบๆ ปี และตกเป็นผู้เสียหาย ต่างแห่อันฟอลโลว์ ฟาดได้ก็ออกมาฟาด เพราะรับไม่ได้กับพฤติกรรมหลอกลวง เพราะเพื่อนสนิทบางรายสูญเงินเป็นหลายสิบล้าน
ล่าสุดคืนวันที่ 6 ธ.ค.68 “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” เพื่อนรักที่สุดของนานา ได้ไลฟ์ขายของพร้อมกับ “ข้าวโพด สมิทธินันท์” ซึ่งเป็นผู้เสียหายทั้งคู่ งานนี้ทั้งคู่ได้พูดถึงเหตุการณ์เดจาวู หนังงานแต่งของทั้งคู่ ที่เป็นโจรปล้นแบงก์ รวมแก๊งเพื่อนมาแสดงตรึม
ข้าวโพด : “มีเพื่อนส่งมิวสิกวิดีโอแต่งงานเวดดิ้งของสองคนนั้นให้ดู เป็นโจรไปปล้นแบงก์ มีมึง (เจนี่) เป็นตำรวจ ตลกไหมมึง”
เจนี่ : “งงมาก แล้วใครเป็นคนวางพล็อตเรื่อง”
ข้าวโพด : “มันอยู่ในคาแรกเตอร์ ทุกคนที่อยู่นั้นโดนหมดเลย ไม่อยากจะเชื่อว่าตอนนั้นกูยังไม่เข้าไปในภาพพวกมึงเนอะ แต่พวกมึงรักกันมา 30 ปี วันเขาแต่งงานกัน มึงอยู่ในมิวสิกวิดีโอเป็นตัวหลัก แล้วผัวเมียไปปล้นธนาคาร ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน กูไม่อยากว่าวันนั้นคือเดจาวู มันคืออะไรวะเพื่อน กูคิดว่าการแต่งงานของคนเป็นเรื่องสวยงาม ทำไมพวกมึงคิดว่าเป็นเรื่องตลกวะ ถ้าทุกคนกลับไปดูคลิปนะ”
เจนี่ : “เจนเชื่อว่าทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้ต้องมีอะไรแล้วล่ะ แล้วมิวสิกที่เกิดมาก็ต้องมีอะไรแล้วล่ะเป็นลางมาก”
ข้าวโพด : “มึง ใครเขาทำวิดีโอแต่งงาน เหมือนคู่ผัวตัวเมีย ไปปล้นแบงก์ ปล้นคนอื่น เราไม่รู้ว่าทำไมพล็อตเรื่องนี้ถึงจูงใจสามีภรรยาคู่นั้น”
เจนี่ : “ตอนนั้นไม่คิดอะไรเลย คิดแต่ความสนุก และตลกเท่านั้นเอง เอาจริงๆ ตอนนี้เรื่องที่เกิดขึ้น ยังคิดอยู่เลยความฝัน”
ข้าวโพด : “ไม่ฝันนะเพื่อน ฉันตื่น ณ จุดนี้ ไมรู้เมื่อไหร่มันจะหยุด มันจะอีกนานไหมวะ”
ขณะที่หากย้อนไปดูมิวสิกวิดีโอดังกล่าว พบว่ามียอดวิวสูงถึง 1.1 ล้าน เคยลงเอาไว้เมื่อ 15 ปีก่อน