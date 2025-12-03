ประสาน ปปง.ยึดทรัพย์"นานา" -เร่งตรวจสอบ"เวย์ ไทเทเนี่ยม" มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่

ผู้การ ปอศ. ประสาน ปปง.ยึดทรัพย์ "นานา ไรบีนา" แจงโทษเกิน 3 ปี ตำรวจขอศาลออกหมายจับได้เลย พบพฤติกรรมดาราสาวคล้ายแชร์ลูกโซ่ส่วน "เวย์ ไทเทเนี่ยม" สามี อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่
วันนี้ (3 พ.ย. ) ที่ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. เปิดเผยภายหลังร่วมสอบปากคำนางไรบีนาอินทชัย หรือ"นานา ไรบีนา" ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 7195/2568 ลงวันที่ 2 ธ.ค.68 ข้อหา "ฉ้อโกงทรัพย์ และกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน" ว่า กลางเดือนที่ผ่านมา มีกลุ่มเพื่อนสนิทของนานา ทยอยมาร้องทุกข์ ในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์ และ พ.ร.ก.กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พนักงานสอบสวนจึงได้รวบรวมพยานหลักฐาน สอบปากคำผู้เสียหาย 17 ปาก ตรวจสอบเส้นทางการเงิน และสอบปากคำพยานผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานเศรษฐกิจและการคลัง ก่อนจะนำพยานหลักฐานทั้งหมดไปขอศาลออกหมายจับและหมายค้น นำไปสู่ปฏิบัติการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดเอกสารและทรัพย์สินบางส่วน เช่น รถยนต์ กระเป๋าแบรนด์เนม ของสะสม Art toy 11 ชิ้น เครื่องเพชรประมาณ 50 ชิ้น เครื่องประดับ นาฬิกา รวมมูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิกล่าวต่อว่า ในส่วนพฤติการณ์ที่ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดของ "นานา" 17 คนเข้าแจ้งความ มูลค่าความเสียหายกว่า 195 ล้านบาท มีลักษณะเป็นการชวนผู้เสียหายไปลงทุนใน 4-5 กิจกรรม 1.ชวนลงทุนปล่อยสินเชื่อ ปล่อยเงินกู้ อ้างจะให้ค่าตอบแทน 4-7 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังมีการอุปโลกน์คนขึ้นมาเพื่อเทรดหุ้น ซึ่งทั้งการเทรดหุ้นและปล่อยสินเชื่อไม่มีอยู่จริง ขณะเดียวกันยังมีผู้เสียหายบางกลุ่มถูกชักชวนลงทุนทำสนามบาส และ ลงทุนเปิดร้านอาหารระดับประเทศ โดยหนึ่งในผู้เสียหายที่มีข่าวหลุดออกมาแล้วว่าเข้าแจ้งความกับตำรวจก่อนหน้านี้ คือ "เจนี่" เทียนโพธิ์สุวรรณ เป็นการชวนไปลงทุนร้านอาหารในประเทศสหรัฐอเมริกา มูลค่า 3 ล้านบาท แต่สุดท้ายไม่มีการลงทุนจริง อย่างไรก็ตามผู้เสียหายหลายรายไม่ประสงค์ปรากฎเป็นข่าว
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ กล่าวอีกว่าจากการสอบปากคำ "นานา" ให้การปฏิเสธ แต่รายละเอียดขอให้อยู่ในสำนวนการสอบสวน ซึ่ง "นานา" ก็มีประเด็นที่อยากจะชี้แจงต่อตำรวจ เบื้องต้นอ้างว่าไม่รู้ว่าการกู้ยืมเงินลักษณะที่ทำนั้นผิดกฎหมาย และคิดว่าจะหาเงินมาชดใช้ผู้เสียหายได้ ซึ่ง "นานา" จะยื่นประกันตัวหรือไม่นั้น พนักงานสอบสวนยังไม่ทราบ แต่หากยื่นมา พนักงานสอบสวนก็มีหลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่ตามกฎหมาย ซึ่งหากยื่นมาก็มีสิทธิ์ได้ประกันตัวเช่นกัน
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ กล่าวด้วยว่า ความผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งก็คือแชร์ลูกโซ่ เป็นความผิดมูลฐานฟอกเงิน ซึ่งได้รายงานความผิดมูลฐานไปยัง ป.ป.ง. แล้ว ส่วนทรัพย์ที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาว่าได้มาก่อนหรือหลังการกระทำความผิด ซึ่งความผิดหลักเกิดขึ้นประมาณเดือนกันยายนปี 2565 ก็ต้องตรวจยึดทรัพย์ทั้งหมด และส่งให้ ป.ป.ง. ดำเนินการ
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ กล่าวต่อว่าส่วน "เวย์ ไทเทเนี่ยม" หรือ นายปริญญา อินทชัย สามีของ "นานา" อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ แต่รายละเอียดไม่สามารถเปิดเผยได้ ซึ่งตำรวจยืนยันจะตรวจสอบในทุกมิติ ส่วนกรณีที่ทนายสายหยุด นำตัว "นานา" มาพบตำรวจเมื่อวันจันทร์ แต่อ้างว่าไม่มีการรับมอบตัวนั้น เนื่องจากขณะนั้นเป็นช่วง 5 โมงเย็น อยู่นอกเวลาราชการ และขณะนั้นพนักงานสอบสวนยังไม่ได้ออกหมายจับ "นานา" ทำให้ยังไม่มีอำนาจควบคุมตัว ซึ่งวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เห็นตัว "นานา" มีเพียงทนายสายหยุดมาส่งเอกสาร ซึ่งการจะออกหมายเรียกหรือหมายจับเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวน แต่คดีนี้อัตราโทษโทษเกิน 3 ปี พนักงานสอบสวนสามารถขอออกหมายจับได้เลย ไม่จำเป็นต้องออกหมายเรียก