ปอศ.ประชุมคดี "นานา"8 ธ.ค.นี้ คลายปม "เวย์ ไทเทเนี่ยม" เอี่ยวหรือไม่?

ตำรวจ ปอศ. เตรียมเรียกประชุมชุดคลี่คลายคดี "นานา ไรบีนา" คลายปมข้อสงสัย "เวย์ ไทเทเนี่ยม" เอี่ยวร่วมกระทำผิดหรือไม่ 8 ธ.ค.นี้จะมีชัดเจนมากขึ้น
วันนี้ ( 6 ธ.ค. ) พ.ต.อ.นิตติโชติ เพ็ญจำรัส รอง ผบก.ปอศ. กล่าวถึงความคืบหน้าคดี "นานา ไรบีนา"ผู้ต้องหาหลอกชักชวนลงทุนธุรกิจทิพย์จนสูญเงินรวมกันกว่า 195 ล้านบาท ก่อนที่ต่อมาจะมีผู้เสียหายรายใหม่ ออกมาแจ้งความว่าถูก นายปริญญา อินทชัย หรือ เวย์ ไทเทเนี่ยม สามีของ นานา ไรบีนา หลอกร่วมลงทุนเทรดหุ้น จนสูญเงินรวมกว่า 50 ล้านบาทด้วยเช่นกันว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงิน และ ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ประกอบเรื่องราวทางสำนวนคดี โดยในวันจันทร์ที่ 8 ธ.ค. ที่จะถึงนี้ ก็จะมีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีทั้งหมดมาประชุมหารือ เพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีในส่วนต่างๆ
คาดว่าภายหลังการประชุมที่จะถึงนี้ เรื่องราวการตรวจสอบข้อสงสัยต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องของ นายปริญญา หรือ เวย์ ไทเทเนี่ยม ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดร่วมกับภรรยา มากน้อยเพียงใด หรือ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนั้น น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น
"ยืนยันว่าการดำเนินการของทางเจ้าหน้าที่ยึดหลักพยานหลักฐานข้อเท็จจริงเป็นที่ตั้ง และ พร้อมให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย” พ.ต.อ.นิตติโชติ กล่าว
เมื่อถามว่า เวย์ ไทเทเนี่ยม มีการติดต่อมาหาเจ้าหน้าที่บ้างหรือไม่นั้น พ.ต.อ.นิตติโชติ ตอบว่า มีติดต่อมาบ้างผ่านทางทนายความ และ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี โดยไม่มีพฤติกรรมบ่ายเบี่ยงแต่อย่างใด