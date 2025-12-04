“หนุ่ม กรรชัย” ต่อสายตรง “เวย์ ไทเทเนี่ยม” ยืนยันยังไม่หย่า “นานา” พร้อมเฉลยเหตุผลที่ไม่ไปเยี่ยม

หลังจากที่ “ดาด้า วรินดา ดำรงผล” ได้ออกมาเผยว่ารู้เรื่อง “นานา ไรบีนา” หย่า “เวย์ ไทเทเนี่ยม” ปริญญา อินทชัย เป็นปีแล้ว หลังมีข่าวลือสะพัดว่าทั้งคู่หย่ากันแล้ว ด้านทนายของนานาได้ออกมายันว่าข้อมูลคลาดเคลื่อน นานายังไม่หย่าเวย์ ทำสังคมสับสน ว่าตกลงเป็นอย่างไรกันแน่
ล่าสุด “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ได้เผยผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ วันที่ 4 ธ.ค.68 เผยว่าตนเองได้สอบถามไปตรงๆ กับหนุ่มเวย์ ได้รับการยืนยันว่ายังไม่หย่านานา พร้อมเผยถึงสาเหตุ ทำไมไม่ไปเยี่ยมภรรยา
“ดาด้ายืนยันว่าที่พูดไปไม่ได้บอกชัดเจนว่าเขาหย่ากันจริงๆ แต่ประเด็นคือ ณ วันนั้น นานามีการพูดกับเธอว่าเป็นแบบนี้จริงๆ พูดกับปากจริงๆ แต่เข้าใจได้ว่า ณ วันนี้สิ่งที่นานาพูดออกมา ณ วันนั้นอาจมีปัญหา แล้วหาทางออกไม่ได้ เลยพูดคำนี้กับดาด้าว่ามีการเลิกกันไปแล้ว เพื่อให้ดาด้าช่วย
เรื่องนี้ผมมีโอกาสถามคุณเวย์ไปเหมือนกัน ว่าตกลงหย่าไปหรือยัง อยากรู้ไง เวย์ก็ตอบมาว่ายังไม่ได้หย่า ผมก็ถามว่าแล้วทำไมไม่ได้ไปหานานาเลย ไม่ไปเยี่ยมนานาเลย เขาบอกเดี๋ยววันนึงจะออกมาพูด ไม่ต้องห่วง
ผมได้รับการประสานจากทนายความอีกคนของนานา ขออนุญาตสงวนชื่อ ไม่ใช่ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู เขาแจ้งมาว่า สาเหตุที่เวย์ไม่ได้ไปเยี่ยมนานา เพราะนานาฝากบอกทนายให้แจ้งเวย์เองว่าไม่ต้องมา ให้ดูลูก ให้โฟกัสลูก ไม่ต้องห่วง ให้ดูลูกไป เป็นความประสงค์ของนานาเองที่ไม่อยากให้เวย์เข้าไป ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบ แต่บอกว่าอยากให้โฟกัสที่ลูก เวย์ก็เลยยังไม่ได้เข้าไป
ส่วนเรื่องประกันในชั้นสอบสวน มูลค่าการตีค่าประกันอยู่ที่ 50 กว่าล้าน เพราะมูลค่าตัวเงินเขาคิด 1 ใน 3 ของความเสียหาย เช่น 195 ล้าน ก็ตกประมาณ 50 กว่าล้าน อันนี้คือประกันในชั้นตร. แต่เชื่อว่าหลักทรัพย์น่าจะไม่เพียงพอ เลยจำเป็นที่ตร.เองต้องส่งศาล ฝากขังที่ศาลต่อ ก็เป็นสิทธิ์นานา ในการให้ทนายไปยื่นประกันตัว แต่ทางตร.ก็ต้องยื่นคัดค้านประกันตัว เพราะมูลเหตุที่เกิดขึ้น มีตัวเงินที่สูง จำนวนโทษสูง เป็นเรื่องพ.ร.ก.กู้ยืมอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน ต้องไปดูศาลว่าท่านจะมีดุลยพินิจยังไงบ้าง หรือไม่อีกทาง ยื่นไต่สวนเลย เพื่อยื่นเหตุให้ทางศาลได้รับทราบว่าตัวเองไม่ได้คิดหนี สามารถขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ไหม เพราะไม่ได้จะหลบหนี มีเหตุนี้ๆๆ เขาก็ต้องอ้างเหตุทุกอย่าง ไปคุยกับทางศาล เป็นขั้นเป็นตอน วงเงินศาลก็จะเป็นอีกตัวเลขนึง เพราะเขาดูมูลคดี ซึ่งเท่าไหร่ตอบไม่ได้ เพราะไม่เคยโดนจับ (หัวเราะ)”