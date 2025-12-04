ปอศ.เรียก "เวย์ ไทเทเนี่ยม" ตรวจสอบ"ฮาร์ดแวร์ วอลเล็ต"สัปดาห์หน้า

ตำรวจ ปอศ.เตรียมเรียก "เวย์ ไทเทเนี่ยม"สามี"นานา" เข้าตรวจสอบฮาร์ดแวร์จัดเก็บเงินสกุลดิจิทัลภายในสัปดาห์หน้า พบเจ้าตัวยังอยู่ในประเทศไทย
วันนี้ ( 4 ธ.ค. ) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. กล่าวความคืบหน้าการสอบสวน นางไรบีนา อินทชัย ผู้ต้องหาคดี ฉ้อโกงทรัพย์ และ พรก. กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ว่า นานายังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยจะส่งเอกสารชี้แจงในภายหลัง และอ้างว่าสิ่งที่ทำไม่ทราบว่าผิดกฎหมาย และเข้าใจว่าเป็นการกู้ยืมธรรมดา และคิดว่าจะหาเงินมาชดใช้ให้กับผู้เสียหายได้ทัน
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ กล่าวต่อว่า จากการสอบสวนและตรวจสอบพยานหลักฐานเบื้องต้น พบว่านานา มีการปลอมแปลงวันที่ในสลิปโอนเงิน เพื่อไปหลอกผู้ร่วมลงทุนว่าเงินที่ได้มาถูกนำไปลงทุนแล้ว เพื่อสร้างความเชื่อใจ แต่เงินดังกล่าวไม่ได้ถูกนำไปลงทุนจริงตามที่กล่าวอ้าง ส่วนผู้เสียหายเมื่อวานนี้มีเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติม แต่ยอดความเสียหายยังอยู่ที่ประมาณ 195 ล้านบาท ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดถึงยอดผู้เสียหายที่เข้ามาแจ้งความในขณะนี้ เนื่องจากผู้เสียหายอยู่ระหว่างทยอยเข้ามาให้การ และมีบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิง ยังอยู่ในระหว่างพิจารณาว่าจะเข้าแจ้งความเป็นผู้เสียหายหรือไม่
นอกจากนี้ยังมีรายงานการสืบสวนเพิ่มเติมว่านานา เริ่มขาดสภาพคล่องทางธุรกิจ จึงออกอุบายชวนเพื่อนและคนใกล้ชิดร่วมลงทุน โดยอ้างชื่อบุคคลมีชื่อเสียง สร้างความน่าเชื่อถือ มีเพียงธุรกิจจริงเดียวที่มีอยู่จริง คือธุรกิจร้านตัดผมที่ทำร่วมกับสามี ส่วนเส้นเงินอื่น ๆ เป็นเงินจากการหลอกผู้เสียหาย และยังพบว่าเคยหลอกผู้เสียหายขายหุ้นร้านตัดผม โดยปลอมเอกสารโอนหุ้น ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อว่ามีการโอนหุ้นจริง
จากการสอบสวนแล้วตำรวจเชื่อไม่ได้ทำคนเดียว จากข้อมูลและพฤติการณ์เชื่อว่ามี ผู้ร่วมขบวนการ หรือคนใกล้ชิดเกี่ยวข้อง กำลังขยายผลดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องคนอื่น ๆ เพิ่มเติมส่วนของกลางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจยึด มีทั้งหมด 7 รายการ มีมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ได้แก่
1.โทรศัพท์ iphone 7 เครื่อง
2.art toy bearbrick และอื่นๆ 11 กล่อง
3.ledger-nano-x (hardware wallet) 1 ชิ้น
4.กระเป๋า hermes berkin 1 ใบ
5.กระเป๋า หิ้ว louis vuitton 1 ใบ
6.จิวเวอรี่ แบรนด์ต่างๆ ประมาณ 50 ชิ้น
7.รถยนต์ mini coper รุ่น aceman สีขาว 1 คัน
โดยหนึ่งในของกลางที่ยึดมาได้ คือ ฮาร์ดแวร์ วอลเล็ต รีดเดอร์นาโนเอ็กซ์ ที่จัดเก็บเงินสกุลดิจิทัล และต้องใช้รหัสผ่านเข้าตรวจสอบ จากการสอบสวนนานา ให้การว่าเป็นของ “เวย์ ไทเทเนี่ยม” สามี ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถติดต่อเจ้าตัวได้แล้ว ตรวจสอบแล้วยังอยู่ในประเทศไทย และจะเรียกเข้ามาสอบปากคำภายในสัปดาห์หน้า และจะเข้าตรวจสอบฮาร์ดแวร์ วอลเล็ต พร้อมกัน