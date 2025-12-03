“ดาด้า วรินดา” เผยสูญ 3 ล้านให้ “นานา” รู้เรื่องหย่า “เวย์” เป็นปีแล้ว ชั่งใจแจ้งความ สงสารหน้าหลานลอยมา

“ดาด้า วรินดา” เผย “นานา” โทร.หา ตอนถูกควบคุมตัว ลั่นรู้เรื่องหย่า “เวย์ ไทเทเนี่ยม” เป็นปีแล้ว เป็นเรื่องของธุรกิจ ไม่แจ้งความ เพราะหน้าหลานลอยมา ชั่งใจอยู่เรื่องแจ้งความ แต่ถามตัวเองสูญเงิน 3 ล้าน ทำให้ชีวิตลำบากไหม?
กลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตจับตามอง สำหรับการบุกจับตัว “นานา ไรบีนา” ข้อหาฉ้อโกงและผิดพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนเมื่อช่วงเช้าวันที่ 3 ธ.ค.68 ที่บ้านพักย่านพระโขนง แต่ไร้เงาสามีอย่าง “เวย์ ไทเทเนี่ยม” หรือ “ปริญญา อินทชัย” อยู่เคียงข้างภรรยา ซึ่งมีรายงานว่า เวย์ ไม่ได้เข้าบ้านมาเป็นเวลา 3 วันแล้ว ขณะที่โลกออนไลน์ มีข่าวลือสะพัดว่าตอนนี้นานา ได้หย่ากับ เวย์ไปแล้ว ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา
สำหรับเรื่องนี้ เพื่อนสนิทอย่าง “ดาด้า วรินดา ดำรงผล” ได้เผยผ่านรายการข่าวแหกโค้ง ช่องจีเอ็มเอ็ม ทีวี รับรู้เรื่องมาปีกว่าแล้ว แต่เป็นเรื่องของธุรกิจ ตัวเองสูญเงิน 3 ล้าน แต่ชั่งใจอยู่จะแจ้งความหรือไม่
“ตอนเช้าตื่นมาก็เห็นแล้วว่ามีข่าวบุกไปที่บ้าน ด้าจัดรายการวิทยุเสร็จประมาณ 10 โมง นานาโทร.หาตอนอยู่บนรถตู้ตร. ไม่ใช่เบอร์ประจำนานา คิดว่าติดต่องานทั่วไป โทร.มาบอกว่านานาเอง เป็นอีกเบอร์นึง โทรศัพท์อีกเครื่องนึง ตร.เอาไปแล้ว เขาก็ร้องไห้นิดๆ บอกว่าไม่รู้ทำยังไง ไม่รู้ต้องใช้เงินประกันตัวเท่าไหร่ เขาเพิ่งออกจากบ้าน
ตร.เข้าไปตอนเช้า เขาก็ไปค้นบ้านก่อน ใช้เวลาสัก 2 ชม.ได้ แล้วออกมาจากบ้านนานา นานาโทร.มาช่วง 10 โมงกว่าๆ นี่คือครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกับนานา
ตอนออกมาปกป้อง ทัวร์ลงที่ด้าเยอะมาก โดนด่าเยอะ ก็เข้าใจแหละ เพราะเรารับรู้แบบนี้มา 2 ปี เราเข้าใจว่าเพื่อนมีเจ้าหนี้แค่คนเดียว พอรู้ความจริงก็นัดเจอกันตอนเช้า ไปหาที่บ้านไปเคลียร์กัน ทำไมต้องโกหก ทำให้ได้รับรู้ว่าเราก็เป็นหนึ่งในคนที่เขาเอาเงินเราไปเหมือนกัน
เพิ่งรู้วันนั้น ไม่ได้มีโปรเจกต์จริง เขาเอาเงินไปใช้ผิดประเภท ก็ช็อก และเข้าใจความรู้สึกเจนี่ (เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ) นะ วันนั้นเขาก็ยอมรับกับเราตรงๆ ว่าเอาเงินเราไป เขาต้องไปจ่ายดอกเบี้ยหรือเปล่า
ตอนนั้นหนูช็อก ร้องไห้อยู่ 3 วัน แต่ตอนนี้โอเคแล้ว เหมือนเดิม ยังคงยืนยันว่าไม่โกรธ ไม่เกลียด ไม่รู้สึกว่าต้องตัดเพื่อน ก็ยังคุยได้ หนี้ส่วนหนี้ ความเป็นเพื่อนคือความเป็นเพื่อน เพราะความสัมพันธ์มัน 30 ปี ด้าแยกได้
พอด้ารู้ก็ปรึกษาทนาย ยอดหนี้ของด้า 3 ล้านบาท จะจัดการอย่างไร แต่ความเป็นเพื่อนก็ไม่ได้โกรธ ไม่ได้เกลียดเพื่อน ด้ายังไม่ได้ตัดสินใจแจ้งความ ด้านัดทนายไว้วันพฤหัสฯ เขาชวนทำธุรกิจ
ข่าวลือเลิกกัน หย่าแล้ว สำหรับด้ารับรู้มาเป็นปีแล้ว เป็นเรื่องของธุรกิจ รับรู้มาเป็นปีแล้ว ตอนนั้นเราไม่รู้ไง ตอนนี้ไม่กล้าคอนเฟิร์มแล้ว แต่เรารับรู้ว่าตามข่าวเลย รับรู้มาเป็นปีแล้ว ด้าอินบ็อกซ์ไปคุยกับเจนี่ หลังด้ารู้ เจนี่ก็รู้ เจนี่ตอบกลับมาว่าไม่ไหวเลย สภาพจิตใจแย่ ตอนนี้เจนี่ยังร้องอยู่เลย
ด้านึกถึงหลาน ถ้าเราไปแจ้งความ หน้าหลานลอยมา ด้ารู้สึกว่าตามหน้าที่ทนายเขาต้องแนะนำแหละ ตามหลักคงต้องไปแจ้งความ แต่ 1 2 3 4 เป็นหน้าที่ทนาย แต่ใจเราคิดอยู่ว่าหน้าหลานลอยมา ถามว่าเงิน 3 ล้านทำให้ชีวิตเราลำบากไหม โอเคแหละมันเป็นเงินเก็บ เงินเก็บเราน้อยลง แต่ไม่ได้ทำให้ชีวิตด้าลำบากลงกว่าเดิม เหมือนบางคนที่เขาโดนเยอะ ลูกต้องออกจากโรงเรียน แต่เราไม่ใช่ เรายังมีเงินเก็บส่วนอื่นอีก
แต่ 3 ล้านที่สูญเสียไป ชีวิตเราลำบากกว่าเดิมไหม คำตอบคือไม่ ตรงนี้ก็เลยชั่งใจอยู่ เห็นแก่หลาน ก็ยังให้คำตอบไม่ได้ ต้องไปคุยกับทนาย ซึ่งด้านัดวันพฤหัสฯ”