หนาวนี้ … 'โครงการทูบีนัมเบอร์วัน' ชวนเติมความสุข ส่งท้ายปีพร้อมศิลปินสุดอบอุ่น

เตรียมตัวให้พร้อม…กับความสุขส่งท้ายปีเดือนธันวาคมนี้ ในกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด โครงการทูบีนัมเบอร์วัน โดยมี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธานโครงการ จัดโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ที่ครั้งนี้ยกทัพศิลปินมาพบกับสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันอย่างใกล้ชิด นำโดย อังเปา - โอชิริส สุวรรณชีพ นักแสดงจาก จีเอ็มเอ็ม ทีวี, ล็อตเต้ - ฐกร พรหมสถิตกุล, และวง 4TEEN ในวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ และในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2568 ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จ.แพร่
นอกจากนี้ พบกับ ไตเติ้ล - ธนธัช ทิพย์จักษุ ศิลปินจาก จีเอ็มเอ็ม มิวสิค, แอมป์ - ภูริกูลกฤษฎ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูล และวง 4TEEN ที่จะมาร่วมเติมสีสัน ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2568 ณ โรงเรียนปัว จ.น่าน บอกเลยว่า ใครรักกิจกรรมดีๆ บรรยากาศเป็นกันเอง ห้ามปล่อยผ่านเด็ดขาด!
ไตเติ้ล เปิดเผยว่า “ถือเป็นโอกาสดีที่เราได้มาเจอกันและแบ่งปันพลังบวกให้กันและกัน ผมอยากบอกน้องๆ ว่าความฝันของเรามีค่าเสมอ แค่กล้าลงมือทำก็เข้าใกล้ความสำเร็จไปอีกขั้น แล้วมาสนุก มาสร้างโมเมนต์ดีๆ ร่วมกันนะครับ”
อังเปา เปิดเผยว่า “รู้สึกดีใจมากครับที่จะได้มาพบกับทุกคนอีกครั้ง ทุกครั้งที่ได้เจอน้องๆ ผมเห็นพลังความสามารถและความตั้งใจของทุกคน อยากให้เชื่อมั่นในตัวเอง เพราะทุกก้าวที่ลงมือทำคือก้าวสำคัญสู่อนาคตของเรา แล้วมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจด้วยกันนะครับ”