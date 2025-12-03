"นานา" นอนคุก! ส่งฝากขังพรุ่งนี้ เผยสามี"เวย์ ไทเทเนียม" หายตัว 3 วันแล้ว

"นานา ไรบีนา" คอตกนอนคุก ส่งฝากขังพรุ่งนี้ เผยหลักฐานมัดตัวดิ้นไม่หลุดเตรียมขยายผลต่อเนื่องเชื่อมีผู้ร่วมขบวนการ ด้าน สามี"เวย์ ไทเทเนียม" หายตัวออกจากบ้าน 3 วันแล้ว
วันนี้ (3 ธ.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปอศ. ควบคุมตัว "นานาไรบีนา"ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 7195/2568 ลงวันที่ 2 ธ.ค.68 ข้อหา “ฉ้อโกงทรัพย์ และกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน”ลงมาจากอาคารพิทักษ์สันติ ขึ้นรถตู้สีเทา เพื่อนำตัวมาฝากขังที่ห้องควบคุมผู้ต้องหา บริเวณอาคารศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ซึ่งเป็นอาคารตึกหน้า
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทันทีที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวมาได้นำตัวนานาขึ้นรถตู้ไปอย่างรวดเร็วโดยทันที โดยไม่ได้เปิดเผยอะไรกับสื่อมวลชนแต่อย่างใด ขณะเดียวเจ้าหน้าที่สิบเวรหน้าห้องขัง ได้นำข้าวกล่องมาให้กับเจ้าตัวรับประทานเป็นมื้อแรกในห้องขัง ซึ่งเป็นสถานที่ที่เจ้าตัวจะถูกคุมขังในคืนนี้ ก่อนจะถูกนำตัวส่งฝากขังศาลอาญาในวันพรุ่งนี้เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
อย่างไรก็ตามจากการสอบปากคำ นานาไรบีนา จนถึงตอนนี้เจ้าตัวยังคงยืนกรานปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา แต่ทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อ เนื่องจากคำให้การหลายส่วนยังมีความขัดแย้งกับพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบ โดยเฉพาะ หลักฐานเกี่ยวกับเอกสาร สลิปการโอนเงิน เอกสารการโอนหุ้น รวมไปถึงเอกสารการทำธุรกิจต่าง ๆ มากมายที่ถูกทำปลอมขึ้นมา ซึ่งเป็นหลักฐานที่เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดได้ในขณะเข้าตรวจค้นบ้านพักเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ขณะเดียวกันจากแนวทางสืบสวนข้อมูลเชิงพฤติกรรมของเจ้าตัว เจ้าหน้าที่ยังพบว่า ในช่วงระยะหลังตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา นานา เริ่มขาดสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากติดนิสัยใช้จ่ายฟุ่มเฟือย รวมถึงทำธุรกิจขาดทุนหลายอย่าง จึงเริ่มออกอุบายชักชวนเพื่อน หรือ คนที่อยู่รอบตัวให้นำเงินมาร่วมลงทุนธุรกิจต่าง ๆ โดยการอ้างชื่อนักธุรกิจหรือ บุคคลต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ แต่ในความเป็นจริงธุรกิจตามที่กล่าวอ้างขึ้นมานั้นไม่มีอยู่จริง เป็นเพียงแค่การกุเรื่องขึ้นมาเพื่อหลอกลวงเงินจากกลุ่มผู้เสียหาย เช่นเดียวกับเอกสารการโอนหุ้น หรือ สลิปการโอนเงินลงทุนต่าง ๆ ก็เป็นเอกสารที่ถูกทำปลอมขึ้นมาเพื่อไว้แสดงให้เหยื่อหลงเชื่อว่ามีการทำธุรกิจอยู่จริง
สอดคล้องกับผลการตรวจสอบเส้นทางการเงินและการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของนานา ย้อนหลัง ที่พบว่า ธุรกิจเดียวที่มีอยู่จริงของเจ้าตัวและครอบครัว คือ ธุรกิจร้านตัดผมชื่อดัง ที่ทำร่วมกับนายปริญญา อินทชัย หรือ เวย์ ไทเทเนี่ยม ศิลปินนักร้องชื่อดังผู้เป็นสามี และ เป็นแหล่งรายได้เพียงแหล่งเดียว ส่วนเงินต่าง ๆ ส่วนที่เหลือที่เข้ามาในระบบนั้นส่วนใหญ่เป็นเงินที่มาจากการหลอกลวงกลุ่มผู้เสียหาย
อีกทั้งก่อนหน้านี้ยังพบว่า นานา เคยหลอกขายหุ้นทิพย์ธุรกิจร้านตัดผมให้กับคนรู้จักรายหนึ่ง โดยมีการปลอมเอกสารการโอนหุ้นขึ้นมาเพื่อหลอกให้ผู้เสียหายตายใจว่ามีการโอนหุ้นให้จริง ก่อนที่ต่อมาเจ้าตัวจะมาทราบในภายหลังว่าแท้จริงแล้วนานา ไม่ได้โอนหุ้นให้ตามที่ตกลงกันไว้ และ เอกสารที่นำมาแสดงนั้นก็เป็นเอกสารปลอม
อย่างไรก็ตามจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อว่า นางไรบีนา กระทำการทุกอย่างเพียงคนเดียว เชื่อว่ายังมีบุคคลอื่นที่เป็นคนใกล้ตัว หรือ คนใกล้ชิด รู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังกล่าวร่วมด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเตรียมขยายผลดำเนินคดีเอาผิดกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคนอื่น ๆ เพิ่มเติมต่อไป
รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมตัว นานา พร้อมตรวจค้นบ้านพักเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เบื้องต้นไม่พบตัว เวย์ ไทเทเนี่ยม สามี อยู่ในบ้านแต่อย่างใด อีกทั้งจากแนวทางสืบสวนยังพบว่า เวย์ ไทเทเนี่ยม ไม่ได้กลับมาที่บ้านพักก่อนหน้านี้แล้วประมาณ 3 วัน และในวันนี้ก็ยังไม่มีผู้พบเห็น เวย์ ไทเทเนี่ยม เดินทางมาเยี่ยมหรือให้กำลังใจภรรยาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง แต่อย่างใด