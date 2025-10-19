ปอศ.รวบพยาบาลแสบ ตุ๋นลงทุนธุรกิจสินเชื่อ พบเงินหมุนเวียนกว่า 56 ล้าน

ตำรวจ ปอศ.รวบพยาบาลแสบ หลอกเพื่อนร่วมงานลงทุนธุรกิจสินเชื่อ อ้างผลตอบแทนสูง ก่อนเชิดหนี พบเงินหมุนเวียนกว่า 56 ล้าน สารภาพหาเงินใช้หนี้บัตรเครดิต
วันนี้ ( 19 ต.ค.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ.สั่งการ พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4 บก.ปอศ. จับกุม น.ส. กัญญรัช (สงวนนามสกุล) อายุ 36 ปี ตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงที่ 659/2568 ลงวันที่ 5 ก.ย.68 ข้อหา “ฉ้อโกงทรัพย์, กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน“ ได้ในพื้นที่หมู่ 8 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ทั้งนี้เมื่อปี 65 กลุ่มผู้เสียหายซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 11 ราย เข้ามาแจ้งความตำรวจ บก.ปอศ. หลังถูกผู้ต้องหาซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงาน ชักชวนให้ลงทุนธุรกิจปล่อยสินเชื่อ เสนอผลตอบแทนสูงถึงร้อยละ 15 ต่อเดือน หรือร้อยละ 180 ต่อปี ช่วงแรก ๆ มีการจ่ายผลตอบแทนคืนให้กับผู้เสียหายจริงเพื่อจูงใจให้หลงเชื่อและลงทุนเพิ่ม ต่อมาก็เริ่มจ่ายผลตอบแทนช้าไม่ตรงกำหนดเวลา สุดท้ายก็บ่ายเบี่ยงและหลบหนีไป รวมความเสียหายกว่า 6 ล้านบาท
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหา พบว่าหลังจากรับเงินลงทุนจากผู้เสียหายแล้ว ก็จะโอนเงินหมุนเวียนไปให้ผู้ลงทุนรายใหม่ลักษณะวงจรแชร์ลูกโซ่ มีเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารกว่า 58 ล้านบาท ซึ่งไม่พบว่าผู้ต้องหาไปลงทุนกิจการอะไรที่สามารถจ่ายผลตอบแทนได้สูงตามที่กล่าวอ้าง พนักงานสอบสวนจึงรวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งตามจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ช่วงก่อนเกิดเหตุ ตนมีหนี้สินบัตรเครดิตจำนวนมาก จึงคิดอุบายหลอกลวงชักชวนกลุ่มเพื่อนร่วมงาน และบุคคลใกล้ชิดมาร่วมลงทุน โดยอ้างว่าจะนำเงินลงไปลงทุนธุรกิจสินเชื่อ พร้อมเสนอให้ผลตอบแทนสูง แต่แท้จริงเป็นเพียงการนำเงินลงทุนของผู้ลงทุนรายใหม่มาหมุนเวียนจ่ายให้กับผู้ลงทุนรายเก่า จนท้ายสุดก็ไม่สามารถหาเงินมาจ่ายให้กับผู้เสียหายได้ จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. ดำเนินคดีต่อไป