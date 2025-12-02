"Big One Group" กระโดดหนุนบาสเด็ก YBL ต่อจาก "นานา-เวย์" ช่วยลีกเดินหน้าต่อ

Big One Group บริษัทขนมและของเล่นชื่อดัง ประกาศสนับสนุนงบประมาณจำนวน 7 หลัก เพื่อช่วยให้การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนรายการ “YBL Thailand” สามารถเดินหน้าต่อได้จนจบฤดูกาล หลังผู้บริหารรับทราบปัญหางบประมาณที่อาจส่งผลให้ลีกต้องชะงัก และโดนตัดงบบางส่วนก่อนปิดฉากซีซั่นที่ 3
ก่อนหน้านี้ Youth Ballers League Thailand (YBL Thailand) ภายใต้การบริหารบริษัท FLICK OF THE LIGHT ของนานา ไรบีนา หรือ ไรบีนา ตันวิมล และ ปริญญา อินทชัย หรือเวย์ ไทเทเนียม ที่ร่วมกันสร้างลีกนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นเวทีให้กับเยาวชนที่รักบาสเกตบอลทั่วประเทศ ได้มีโอกาสต่อยอดความสามารถของตัวเอง ประสบปัญหาทางด้านการเงิน และได้ออกมาประกาศหานายทุนใหม่เข้ามาลงทุน เพื่อดำเนินกิจการต่อในซีซั่นหน้า โดยปีนี้ยังมีความประสงค์หนักแน่น ที่จะดำเนินการจัดด้วยตัวเองซีซั่นนี้
ด้าน ปวิตรา ทัศวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Big One Group เปิดเผยว่า เมื่อทราบถึงสถานการณ์ของ YBL ซึ่งเป็นหนึ่งในลีกบาสเยาวชนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในประเทศไทย บริษัทมองว่าไม่ควรมองข้ามปัญหานี้ เนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรงกับ “ความฝัน” ของเยาวชนจำนวนมากที่กำลังพัฒนาเส้นทางกีฬาอย่างจริงจัง
“Big One Group มีเยาวชนเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก และเราอยู่กับเด็กๆ มาโดยตลอด 30 ปี เมื่อทราบว่าปัญหานี้อาจทำให้ความฝันของน้องๆ ต้องสะดุด จึงตัดสินใจสนับสนุนงบประมาณเร่งด่วน แม้อาจไม่ครอบคลุมทั้งหมด แต่เราหวังว่าอย่างน้อยจะช่วยให้การแข่งขันเดินหน้าต่อได้ และอาจเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้ใหญ่ใจดีคนอื่น ๆ ร่วมสนับสนุนต่อไป”
“การช่วยเหลือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนได้ลงแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ลดความกังวลของผู้ปกครอง และเปิดโอกาสให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้พัฒนาฝีมือบนเวทีที่มีมาตรฐาน”
“ในนามตัวแทนของ Big One Group ขอแสดงความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยให้ความฝันของเหล่าเยาวชนยังคงเดินหน้าต่อไป และหวังว่าการสนับสนุนครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้วงการบาสเกตบอลเยาวชนไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง” ปวิตรา กล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้ Big One Group ให้ความสำคัญกับเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ให้การสนับสนุนโครงการ Dream Stadium ของ Think Curve - คิดไซด์โค้ง ที่เข้าไปพัฒนาชุมชนเสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะให้น่าใช้งานมากขึ้นแก่เด็ก ๆ และเยาวชนในแต่ละพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร มาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว