ทนาย"นานา" เผยลูกความเครียดเรื่องลูก-งาน เตรียมหลักทรัพย์ 5 แสนประกันตัว

ทนายสายหยุด ตั้งข้อสงสัยจับ"นานา ไรบีนา" เป็นการสร้างผลงานหรือไม่ หลังนำลูกความมาพบพนักงานสอบสวนตั้งแต่ 1 ธ.ค. แล้ว แต่ตำรวจไม่ยอมรับมอบตัว เผยเจ้าตัวเครียด เรื่องลูก-งาน เตรียมหลักทรัพย์ 5 แสนประกันตัว
วันนี้ ( 3 ธ.ค. ) นายสายหยุด เพ็งบุญชู ทนายความของนานา ไรบีนา หรือ ไรบีนา อินทชัย อายุ 45 ปี เปิดเผยกับสื่อมวลชนหลังเมื่อช่วงเช้าของวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เข้าจับกุมตามหมายจับข้อหา "ฉ้อโกง และ พ.ร.ก.การกู้ยืมเงิน อันเป็นการฉ้อโกงประชาชน" ว่า เบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงิน อันเป็นการฉ้อโกงประชาชน และหลังจากนี้จะควบคุมตัวมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อลงบันทึกจับกุม และสอบปากคำ และฝากขังต่อศาลในวันพรุ่งนี้ โดยเบื้องต้นตนได้เตรียมหลักทรัพย์ 5 แสนบาท เพื่อไปยื่นต่อศาลใช้ประกันตัว ส่วนนานาจากการพูดคุย ยังคงมีความกังวล เรื่องลูก เรื่องประกันตัว เรื่องงาน ตามประสาคนที่ไม่เคยถูกดำเนินคดี
นายสายหยุด กล่าวต่อว่าส่วนรายละเอียดว่ามีผู้เสียหายกี่คนเป็นดาราหรือไม่ และมูลค่าความเสียหายเท่าไหร่ ตนเองยังไม่แน่ใจ ต้องรอให้ตำรวจแจ้งข้อหาและรายละเอียดพฤติการณ์ก่อน อย่างไรก็ตามจากพฤติการณ์เบื้องต้น เป็นลักษณะของการ ขอกู้ยืมเงินจากบุคคลหลายบุคคลโดยสัญญาจะให้ดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด แต่สุดท้ายกลับให้ดอกเบี้ยไม่ได้ตามที่ตกลง โดยลักษณะคดีจากต่างจากคดี The Icon ที่เป็นการร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และต่างจากคดีแชร์ลูกโซ่
"ผมตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ได้พาตัวนานา รอมอบตัวที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อแสดงเจตนา ว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และไม่มีพฤติการณ์หลบหนี แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอศ. กลับบ่ายเบี่ยง ไม่รับมอบตัว หรือดำเนินการอะไรทั้งนั้น ก่อนที่วันรุ่งขึ้น 2 ธันวาคม ตำรวจได้ออกหมายจับและมีการบุกเข้าจับกุมในวันนี้ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นการทำผลงานของตำรวจหรือไม่เพราะการออกหมายจับ แสดงว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมหลบหนี แต่นานาไปรอมอบตัวตั้งแต่ก่อนหมายจับจะออก ไม่มีพฤติกรรมหลบหนี จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกหมายจับ มันเสียเวลาราชการ กับการต้องนำกำลังพลกว่า 10 คนไปบุกจับกุม"นายสายหยุด กล่าว