"ทนายสายหยุด" โวย! เคยพา "นานา" เข้ามอบตัว แต่ตำรวจไม่รับ ย้ำชัดเจ้าตัวตั้งใจเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



"ทนายสายหยุด" โวยผ่านเฟซบุ๊ก เคยพา “นานา ไรบีนา” เข้ามอบตัวเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. แต่ตำรวจไม่รับ แม้ประสานตำรวจ ปอศ. ไว้ล่วงหน้า พร้อมเผยบันทึกยืนยันตั้งใจเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

วันนี้ (3 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก "ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู" โพสต์ข้อความระบุว่า "ผมก็ไม่อยากให้ตำรวจ ปอศ.กก.4 ต้องเหนื่อยไปขอออกหมายค้น..และขอออกหมายจับ..พาเข้ามอบตัวไปนั่งรออยู่ตั้งนาน....ก็ไม่ยอมมารับมอบตัว..."

โดยทนายสายหยุดยังโพสต์ภาพถ่ายคู่กับนานา ไรบีนา หน้ากองบัญชาการสอบสวนกลาง และบันทึกข้อความในกระดาษว่า " เรียนที่ กก. 4บก.ปอส. วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เวลา 17.00 น. ข้าพเจ้านายสายหยุด เพ็งบุญชู เป็นทนายความของ นายปริญญา อินทชัย และ นางไรบีนา อินทชัย เดินทางมาพบพนักงานสอบสวน เพื่อประสานนำตัว บุคคลทั้งสองที่มีชื่อ-นามสกุล ข้างต้น เข้าพบพนักงานสอบสวน

เนื่องจากบุคคลทั้งสองข้างต้น อาจจะตกเป็นผู้ต้องหา หรืออาจจะถูกออกหมายจับ ข้าพเจ้าจึงประสงค์นำบุคคลทั้งสองเข้ามอบตัวในกรณีที่มีหมายจับหรือนำหมายพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหรือให้ปากคำตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะได้ไม่ต้องมีการออกหมายเรียกและออกหมายจับโดยบุคคลทั้งสองพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายหากต้องการตัวบุคคลทั้งสองให้ติดต่อมายังข้าพเจ้าทนายสายหยุด" 


