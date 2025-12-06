“คาบูกิระดับตำนานจากญี่ปุ่น” สู่การเปิดม่านครั้งประวัติศาสตร์บนเวทีไทย “KABUKI Otokodate Hana No Yoshiwara by Ichikawa Danjuro XIII in Bangkok 2025”

โค้งสุดท้ายก่อนไปพบกับศิลปะการแสดงสุดตื่นตาตื่นใจ เพราะนี่คือการแสดงในต่างประเทศครั้งแรก หลังจากรับตำแหน่งใหม่ของ อิจิคาวะ ดันจูโร่ ฮาคุเอ็น รุ่นที่ 13 ทายาทผู้สืบสานตำนานแห่งตระกูล “นาริตะยะ” หนึ่งในสายเลือดคาบูกิที่ทรงเกียรติที่สุด ศิลปะการแสดงที่ทรงคุณค่าคงอยู่มากว่า 400 ปีกำลังจะหวนคืนสู่เวทีไทยอีกครั้งในรอบ 29 ปี
การปรากฏตัวของศิลปินระดับตำนานครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการแสดงที่ทรงคุณค่า หากแต่ยังสะท้อนถึงการสืบทอดชื่อเสียงอิทธิพลและมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของคาบูกิญี่ปุ่น ผ่านความสามารถและเสน่ห์ เฉพาะตัวของ อิจิคาวะ ดันจูโร่ ฮาคุเอ็น รุ่นที่ 13 การแสดงทุกฉากทุกท่วงท่าจะพาผู้ชมสัมผัสถึงความงามอันลึกซึ้งและพลังอารมณ์ที่สะกดใจอย่างแท้จริง ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาด สำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งคาบูกิอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศสุดพรีเมียม บัตร VIP ราคา 5,000 บาท (จำนวนจำกัด) มอบสิทธิพิเศษเหนือระดับทั้งสายคล้องและแท็ก PVC รุ่นลิมิเต็ด นอกจากนั้นยังมีโปสเตอร์เวอร์ชั่นพิเศษคุณภาพเยี่ยมพร้อมสิทธิ์เข้าชมก่อนใคร ตลอดจนเครื่องดื่มเอ็กซ์คลซูีฟที่จะเติมเต็มค่ำคืนอันน่าจดจำให้สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง และนี่อาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิต ที่คุณจะได้พบกับศิลปินระดับตำนาน ผู้เป็นตัวแทนของมรดกทางวัฒนธรรม อันล้ำค่าของญี่ปุ่น ในบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยเสน่ห์และความงดงามของคาบูกิ การแสดงที่จะสร้างความทรงจำอันยิ่งใหญ่ให้คุณเก็บไว้ในหัวใจตลอดไป
ผู้สนใจสามารถจับจองบัตรเข้าชมการแสดง “KABUKI Otokodate Hana No Yoshiwara by Ichikawa Danjuro XIII in Bangkok 2025” เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ ทั้งหมด 3 รอบการแสดง ในวันที่13 ธันวาคม 2025 เวลา 15.00–17.00 น. และ 19.00–21.00 น. และวันที่ 14 ธันวาคม 2025 เวลา 16.00–18.00 น. บัตรราคา 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 บาท จำหน่ายที่ ไทยทิค เก็ตเมเจอร์ทุกสาขา
