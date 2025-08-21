xs
เตรียมพบสุดยอดการแสดงคาบูกิ!! ใน "KABUKI Otokodate Hana No Yoshiwara By Ichikawa Danjuro XIII in Bangkok 2025"

สิ้นสุดการรอคอยกับศาสตร์การแสดงสุดประทับใจใน "KABUKI Otokodate Hana No Yoshiwara By Ichikawa Danjuro XIII in Bangkok 2025" จัดขึ้นโดย Sync Circle และ 3Top ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย พร้อมความร่วมมือจาก Shochiku และ Kinki Nippon Tourist กับสุดยอดการแสดงคาบูกิเต็มรูปแบบจากญี่ปุ่น ที่กำลังจะมารูดม่านเปิดฉากการแสดงบนเวทีประเทศไทยอีกครั้งในรอบ 29 ปี ซึ่งงานนี้ผู้ชมชาวไทยจะได้สัมผัสมนต์เสน่ห์ของการแสดงคาบูกิ ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2568 ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์

นับเป็นการแสดงคาบูกิครั้งแรกในต่างประเทศของ "อิจิคาวะ ดันจูโร ฮาคุเอน รุ่นที่ 13" นักแสดงคาบูกิระดับตำนาน ผู้เคยฝากฝีมือไว้บนเวทีพิธีเปิดโอลิมปิกที่โตเกียว ปี 2564 โดยคาบูกิเป็นหนึ่งในศิลปะการแสดงดั้งเดิมที่ทรงคุณค่าของญี่ปุ่นซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 400 ปี เป็นที่รู้จักในด้านเวทีที่หรูหรา องค์ประกอบทางศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ การต่อสู้ด้วยดาบอันน่าตื่นตา และเรื่องราวที่สะท้อนความเป็นมนุษย์อย่างลึกซึ้ง โดยบทละคร OtokodateHana No Yoshiwara ดำเนินเรื่องท่ามกลางบรรยากาศอันงดงามของย่านเริงรมย์ ถ่ายทอดชีวิตของบุรุษผู้กล้าหาญที่ยึดมั่นในเกียรติ ความภักดี และความเป็นมนุษย์ พร้อมด้วยท่วงท่ามิเอะอันทรงพลังและเสน่ห์บนเวทีในแบบฉบับตระกูลนาริตายะที่จะพาผู้ชมดื่มด่ำไปในโลกแห่งละครตั้งแต่วินาทีแรก และนี่จะเป็นการแสดงคาบูกิขนาดใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทยในรอบ 29 ปี (นับตั้งแต่ปี 1996) และเป็นการแสดงต่างประเทศครั้งแรกของ อิชิคาวะ ดันจูโร่ ที่ 13 นับตั้งแต่รับสืบทอดนามอันทรงเกียรติ ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเสริมสร้างสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างญี่ปุ่นและไทย

สำหรับผู้สนใจสามารถจับจองบัตรที่นั่งชมการแสดงคาบูกิอันทรงพลังใน "KABUKI OtokodateHana No Yoshiwara By Ichikawa Danjuro XIII in Bangkok 2025" เตรียมเปิดจำหน่ายบัตรเร็วๆ นี้ โดยจะมีทั้งหมด 3 รอบการแสดง ในวันที่ 13 ธันวาคม 2025 เวลา 15:00 – 17:00 และ 17:00 – 19:00 และรอบวันที่ 14 ธันวาคม 2025 เวลา 16:00 – 18:00 บัตรราคา: 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 บาท ได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com และ Call center โทร 0-2262-3456 ติดตามข่าวสารอัพเดทเพิ่มเติมได้ที่ Facebook / Instagram / X (Twitter): Sync Circle และ For more info : info@sync-circle.com 
#kabuki #kabukitheatre #SyncCircle #japanesetheatre
#japanesetradition  #JapaneseAssociationinThailand
#歌舞伎 #市川團十郎 #成田屋 








