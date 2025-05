SOปั้นValet Parkingบริการพรีเมียมมาตรฐานใหม่ ยอดพุ่งแรง

สยามราชธานี กธุรกิจ SO People เดินหน้ายกระดับมาตรฐานบริการ Valet Parking มอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายแก่ลูกค้าองค์กรชั้นนำ ตั้งเป้าธุรกิจ SO People โตมาก กว่า 20% จากรายได้ปี 67 พร้อมแผนขยายบริการครอบคลุมทั่วประเทศ เสริมภาพลักษณ์แบรนด์และความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างยั่งยืน





นางสาวกัณธิมา แจ้งวันสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ประกอบการธุรกิจหลัก 2 รูปแบบเพื่อ Transformation องค์กรของลูกค้า คือธุรกิจบริการเอาท์ซอร์ส (Outsource Service) และธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยี (Technology Service) เปิดเผยถึงธุรกิจ SO People ผู้นำด้านบริการบริหารจัดการบุคลากรแบบครบวงจรว่า บริษัทเดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านบริการ Valet Parking ด้วยมาตรฐานใหม่ที่เน้นประสบการณ์ลูกค้าเหนือความคาดหมาย พร้อมยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์ของลูกค้าธุรกิจระดับแนวหน้า ตั้งเป้ารายได้รายได้จากบริการ Valet Parking ของบริษัทในปีนี้โต 20% จากปี 2567 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากกลุ่มธุรกิจหรู โรงแรม 5 ดาว และศูนย์การค้าระดับพรีเมียมทั่วประเทศบริการ Valet Parking ของ SO People ไม่ได้เป็นเพียงการให้บริการจัดการรถยนต์เท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นการเป็น "ด่านแรก" ในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าขององค์กร พร้อมช่วยแก้ไขปัญหาที่จอดรถในจุดยุทธศาสตร์ที่มีการใช้งานสูง และเพิ่มความสะดวกสบายแบบไร้กังวลโดย SO People มุ่งมั่นสร้างมาตรฐานใหม่แห่งประสบการณ์ Valet Parking ที่เหนือกว่า ทั้ง ยกระดับภาพลักษณ์ธุรกิจ: ทำให้ธุรกิจของคุณดูโดดเด่น แตกต่าง และน่าเชื่อถือ , สร้างความประทับใจแรกที่น่าจดจำ: ต้อนรับลูกค้าของคุณด้วยความใส่ใจและเป็นมืออาชีพ , ยกระดับประสบการณ์ลูกค้า: มอบความสะดวกสบายและความพิเศษที่เหนือกว่า, แก้ปัญหาที่จอดรถ: ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาวนหาที่จอด และช่วยเพิ่มความพึงพอใจ , เพิ่มโอกาสในการกลับมาใช้บริการ: ประสบการณ์ที่ดีนำไปสู่ความภักดีของลูกค้า และรับผิดชอบและมอบความมั่นใจ: ด้วยระบบประกันภัยที่ครอบคลุม และนโยบายความรับผิดชอบที่ชัดเจน คุณจึงมั่นใจได้ว่าเราดูแลทุกกรณีอย่างเต็มที่ขณะที่ บริการ Valet Parking โดย SO People โดดเด่นด้วย บริการที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ: ทีมผู้เชี่ยวชาญจะเข้าไปวิเคราะห์หน้างาน ค้นหาจุดเสี่ยง และนำเสนอบริการ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับธุรกิจของคุณ , ทีมงานมืออาชีพ: พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกและฝึกอบรมอย่างเข้มงวด พร้อมมอบการบริการที่เป็นเลิศ , มาตรฐานการปฏิบัติงานระดับสูง: กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และปลอดภัย , ความใส่ใจในทุกรายละเอียด: ตั้งแต่การต้อนรับ การจัดการรถยนต์ ไปจนถึงการส่งมอบที่ราบรื่นและปลอดภัย , ความรับผิดชอบและความปลอดภัย: ระบบการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยที่ครอบคลุม เพื่อความมั่นใจของลูกค้า และการรายงานผลการปฏิบัติงาน: เพื่อให้สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้“SO People เชื่อมั่นว่าทุกการสัมผัสของลูกค้าเริ่มต้นจากความใส่ใจตั้งแต่หน้าประตู และบริการ Valet Parking คือโอกาสที่ดีที่สุดในการสร้างความแตกต่าง เรามุ่งมั่นพัฒนาบริการให้เป็นมากกว่าการอำนวยความสะดวก แต่เป็นประสบการณ์ที่สะท้อนความเป็นมืออาชีพของแบรนด์ลูกค้าในทุกมิติ” นางสาวกัณธิมา กล่าวทั้งนี้ บริษัทยังมีแผนขยายบริการ Valet Parking ไปยังเมืองท่องเที่ยวและศูนย์การค้าระดับบนเพิ่มเติมอีกไม่ต่ำกว่า 15 แห่งทั่วประเทศในปี 2568 เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากธุรกิจของคุณกำลังมองหาบริการ Valet Parking ที่สามารถสร้างความแตกต่าง เสริมภาพลักษณ์ และยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า SO People พร้อมเป็นพันธมิตรที่คุณไว้วางใจได้