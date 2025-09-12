xs
คาบูกิระดับตำนานจากญี่ปุ่น!! พร้อมเปิดการแสดงในไทย ใน "KABUKI Otokodate Hana No Yoshiwara By Ichikawa Danjuro XIII in Bangkok 2025" กดบัตรได้แล้ววันนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นับเป็นอีกหนึ่งศาสตร์การแสดงที่หาชมได้ยาก ล่าสุดเตรียมกลับมารูดม่านเปิดฉากให้คนไทยได้ชมกันแล้วในรอบ 29 ปีกับ “KABUKI OtokodateHana No Yoshiwara By Ichikawa Danjuro XIII in Bangkok 2025" สุดยอดการแสดงคาบูกิเต็มรูปแบบจากญี่ปุ่น จัดขึ้นโดย Sync Circle และ 3Top ได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย พร้อมความร่วมมือจาก Shochiku และ Kinki Nippon Tourist ภูมิใจนำเสนอสุดยอดการแสดงแห่งยุคสมัย ที่พร้อมจะไปพาอารมณ์ของคนดูอิ่มเอมไปกับการชมศาสตร์การแสดงที่สุดประทับใจ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13-14ธันวาคม 2568 ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์

โดยไฮไลต์สำคัญคือการแสดงนอกประเทศครั้งแรกของ “อิจิคาวะ ดันจูโร ฮาคุเอน รุ่นที่ 13” ศิลปินคาบูกิผู้สืบทอดนามอันทรงเกียรติและเป็นหนึ่งในนักแสดงระดับตำนานของญี่ปุ่น ที่จะมานำแสดงในบทบาทสำคัญ ถ่ายทอดเสน่ห์ของละครคาบูกิแท้ๆ อย่างเต็มรูปแบบกับศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 400 ปี จากเรื่องราวที่สะท้อนแก่นแท้ของวัฒนธรรมญี่ปุ่น สู่การแสดงที่เต็มไปด้วยพลัง เทคนิคการเคลื่อนไหวอันเป็นเอกลักษณ์ และฉากเวทีอันวิจิตร ซึ่งคาบูกิไม่ใช่เพียงการแสดง แต่เป็นงานศิลป์ที่ละเอียดลออทุกกระเบียดนิ้ว เริ่มตั้งแต่ เครื่องแต่งกาย ที่หรูหราและซับซ้อน ตัดเย็บด้วยผ้าไหมชั้นดี ตกแต่งลวดลายแบบญี่ปุ่นโบราณที่สะท้อนตัวตนของตัวละคร ไปจนถึง เมคอัพแบบคุมาโดริ อันเป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยขับเน้นอารมณ์และบุคลิกของนักแสดงแต่ละคน ที่สำคัญเทคนิคการแสดงของคาบูกินั้น เป็นงานละเอียดทรงพลังทั้งแววตา และ การก้าวเดิน ทุกจังหวะของการเคลื่อนไหวของนักแสดง สามารถสื่อสารอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้ง แสดงถึงพลังอารมณ์ของตัวละครที่ยิ่งขับเน้นความมีชีวิตชีวาบนเวที ด้วยองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดนี้ทำให้คาบูกิเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ต้องใช้ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณเพื่อถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ

สำหรับผู้สนใจสามารถจับจองบัตรที่นั่งชมการแสดง "KABUKI Otokodate Hana No YoshiwaraBy Ichikawa Danjuro XIII in Bangkok 2025"เปิดจำหน่ายแล้ววันนี้ ทั้งหมด 3 รอบการแสดง ในวันที่ 13 ธันวาคม 2025 เวลา 15.00-17.00 และ 19.00-21.00 และรอบวันที่ 14 ธันวาคม 2025 เวลา 16:00 – 18:00 บัตรราคา: 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 บาท ได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือ
www.thaiticketmajor.com และ Call center โทร 0-2262-3456 ติดตามข่าวสารอัพเดทเพิ่มเติมได้ที่ Facebook / Instagram / X (Twitter): Sync Circle และ For more info : info@sync-circle.com 
‏#kabuki #kabukitheatre #SyncCircle#japanesetheatre#japanesetradition #JapaneseAssociationinThailand #歌舞伎 #市川團十郎 #成田屋












